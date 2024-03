Läcka av Samsung Galaxy Book5 Pro avslöjar vilken CPU och GPU laptopen kan få

Samsungs Galaxy Book4 Pro har inte funnits särskilt länge, men företaget planerar tydligen redan nästa iteration av denna populära laptop, som kommer att använda en av Intels nästa generations Lunar Lake-processorer enligt en ny läcka.

Galaxy Book5 Pro (modell "Samsung NT940XGK-DSD") upptäcktes i SiSoftware benchmark-databasen av den vanliga läckan @momomo_us på X.

SiSoftwareSamsung 999JZR Galaxy Book5 Pro (Samsung NT940XGK-DSD)https://t.co/6XRXggjey6Genuine Intel(R) 0000 1.60GHz (8C 2.8GHz/1.6GHz 75% OC, 5x 2.5MB L2, 2x 12MB L3)Intel(R) Arc(TM) Graphics (512SP 64C 1.85GHz, 8MB L2, 7GB) (OpenCL)March 22, 2024 See more

Den nuvarande Galaxy Book4 Pro tog språnget till en av Intels nya Meteor Lake-chip när den kom i början av 2024, men Book5 Pro växlar upp igen, denna gång till en Lunar Lake-processor som nämnts. Denna bärbara dator kommer troligen att släppas i början av 2025. (Det är naturligtvis ren gissning, men det känns vettigt med tanke på den tidigare lanseringen).

Läckan visar ett 8-kärnigt Lunar Lake-chip med fyra prestandakärnor och fyra effektivitetskärnor (och klockhastigheter på upp till 2,8 GHz, men vi skulle inte ägna mycket uppmärksamhet åt det, eftersom detta fortfarande är tidig tester och CPU:n förmodligen inte är nära sina sluthastigheter ännu). Xe2 integrerad grafik finns också här.

Kan släppas redan i år

Som lågeffektkisel kommer Lunar Lake att placera sig under Meteor Lake-serien för Intel. Dessa Lunar Lake-processorer är designade för att ha stor effektivitet och levererar relativt pigg prestanda i tunna och lätta bärbara datorer som Galaxy Book Pro. De kommer att erbjuda en hel del kraft för sin låga strömförbrukning, såväl som Xe2 som är nästa generations Battlemage-grafik.

Batteritiden bör också vara riktigt bra, om ryktena stämmer, då vi fått höra en hel del bra saker kring dessa nästa generations laptop-processorer från Intel. Allt detta kan göra Samsungs MacBook-liknande laptop ännu starkare när den troligen släpps i början av nästa år och som sagt, Galaxy Book4 Pro har redan fått en plats i vår topplista över bästa laptops som den är.

Denna läcka kommer faktiskt ganska tidigt, vilket tyder på att Lunar Lake är på väg att lanseras sent under 2024, men som rykten tidigare har föreslagit kommer den troligen inte att finnas i några meningsfulla mängder på hyllorna förrän 2025. Vi kan till och med få se Galaxy Book5 Pro sent i år, men att hålla fast vid årliga släpp för nya modeller känns ändå som det mest troliga tillvägagångssättet från Samsung.

Dessa chip kommer troligen att ge den första titten på 2:a generationens Arc GPU:er, eftersom desktop Battlemage-grafikkort kan ha flyttat sitt potentiella lanseringsfönster till Q1 eller till och med Q2 2025, enligt det senaste snacket.

Via VideoCardz