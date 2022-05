De bästa sci-fi-filmerna att streama just nu

Det finns många sci-fi-filmer som är fantastiska. Men de är utspridda på olika streamingtjänster så det kan vara svårt att få en överblick över var de bra filmerna finns. Vi tittar på streamingtjänster som Netflix, HBOMax, Disney och Paramount.

Vi är väl medvetna om att det finns många olika attityder till vad en bra sci-fi-film är. Så vårt val baseras såklart på personliga preferenser – och då har vi också sett fler sci-fi-filmer än de flesta.

De bästa sci-fi-filmerna på HBOMax

The Edge of Tomorrow

Detta är en film som sammanför några fantastiska sci-fi-element som utomjordingar, tidsresor och huvudpersoner som har återuppstått från de döda. Tom Cruise och Emily Blunt mår bra, och vem älskar inte en film, med Ground Hog Day-element?

Guardians of the Galaxy (2014)

Guardians of the Galaxy var filmen som bevisade att Marvel kunde låna från de mer obskyra hörnen av sin omfattande serietidningskatalog och fortfarande få en monsterhit. Den tionde filmen i MCU lämnade Avengers (och planeten Jorden) till förmån för ett fängslande stycke nyckfull rymdopera, där den då relativt okända författaren/regissören James Gunn (Slither, Super) satte sin egen, mycket underhållande prägel på stora -budgetåtgärd .

Även om The Guardians gjorde sin seriedebut på 60-talet, utgick Gunn mer från Dan Abnetts och Andy Lannings omstart från 2008 och etablerade det mest sympatiska gänget av a-holes i biografen. Filmen gjorde också mycket av förberedelserna kring Infinity Stones upp till Avengers: Infinity War.

Avatar (2009)

3D. Kommer du ihåg det? James Camerons Avatar var på väg att inleda en ny era av tredimensionella filmvisningar, men den gick så småningom i sjön innan den verkligen blev en hit.

Även om berättelsen om en ras av blå utomjordingar som bekämpar mänskliga invasioner är långt ifrån banbrytande, gör Camerons innovativa användning av stereoskopiska kameror med högprestanda den till en fullständig fest för sinnena - en upplevelse så intensiv att det är som om skärmen har öppnat ett fönster för att månen Pandora. Cameron jobbar just nu på flera fler Avatar-uppföljare – som förmodligen kommer få fansen att strömma till biograferna – med eller utan 3D-glasögon.

Ex Machina

Vad gör vi människor när vi någon gång ställs inför maskiner som är så intelligenta att de förstår oss mycket bättre än vi förstår dem? I Ex Machina väljs en ung programmerare ut att delta i ett banbrytande experiment inom artificiell intelligens genom att utvärdera de mänskliga egenskaperna hos en mycket avancerad människoliknande android. Det går inte riktigt som förväntat kan vi väl säga, utan att avslöja för mycket. Oscar Isaac, även aktuell som Moon Knight, är utmärkt, som storhetsvansinnets geni, och Alicia Vikander är iskall, som den artificiella intelligensen med sin egen agenda.

2012

Affischen för denna tidiga sci-fi-klassiker säljer en film som faktiskt inte existerar – om du väntar på ögonblicket när en jätterobot bär en synligt nödställd ung kvinna över ett slagfält och avfyrar lasrar från dess ögon, så kommer du bli besviken. Istället är The Day the Earth Stood Still en film från kalla krigets era som knyter an till mycket verkliga farhågor om globalt kärnvapenkrig.

Även om utomjordingen Klaatus varning från kosmos nu känns lite förenklad och banal – han säger i princip lev i fred eller dö – levereras den med en effekt som den mediokra Keanu Reeves-remaken från 2008 helt enkelt inte kan matcha. Samtidigt rankas robotens sidekick Gort och ankomsten av Klaatus flygande tefat fortfarande bland de mest ikoniska bilderna i science fiction-historien.

ET: The Extra-Terrestrial (1982)

En film som är så synonym med Steven Spielberg att han använde dess mest kända film som logotyp för sitt produktionsbolag i Amblin, ET är definitionen av en modern saga. Det är också filmen där regissören fick ett rykte om sig att få underbart naturalistiska framträdanden av barnskådespelare, när en trio barn blir vän med en utomjording som lämnats kvar på jorden – det är i grunden handlingen i The Martian omvänt.

Spielberg vet hur man trycker på alla de rätta känslomässiga knapparna – att kämpa tillbaka mot tårarna under slutscenerna är vanligtvis en förlorad kamp – men snålar inte med de fasta bitarna eller dramatiken. Och av alla partitur John Williams har skrivit för regissören, kan hans arbete på ET bara vara hans bästa.

Inception (2010)

I en tid då franchisefilmer härskade i biljettkassan, stod Christopher Nolan nästan ensam som regissör med inflytande att övertala en filmstudio att spendera några hundra miljoner dollar på ett originalprojekt. Så full heder till Warner Bros för att ha rullat denna resa in i drömmarnas värld, där Leonardo DiCaprios Dom Cobb leder ett team av operativa (inklusive en framstående Tom Hardy) in i det undermedvetna.

Från början till slut njuter Nolan av att visa oss saker som vi aldrig har sett på skärmen, oavsett om det är hopfällbara städer och fysikinverterande kampscener eller en djävulskt knepig dröm-inom-en-dröm-inom-en-dröm-berättelsestruktur. Interstellar och Tenet har båda sina ögonblick, men Nolan har inte nått Inceptions höjder sedan dess.

Mad Max: Fury Road (2015)

George Miller gjorde sin första Mad Max-film 1979. Trettiosex år senare, vid det fjärde försöket, lyckades han.

När Tom Hardy klev in i Mel Gibsons skor som den enstaviga Max, återvände Miller till det brutala postapokalyptiska Australien som hade skapat sitt eget märke av världens ände-chic (se även Waterworld, The Matrix). Men trots att han hade sitt namn i titeln var Max inte längre stjärnan i programmet. Den äran togs nu av Charlize Therons Imperator Furiosa, en mäktig krigare på uppdrag att rädda fem unga kvinnor från den brutala diktatorn Immortan Joe.

Fury Road, som i huvudsak är en tvåtimmars jaktsekvens, har spännande biljakter, gravitationstrotsande stunts och en överraskande känslomässig kant. Karga, postapokalyptiska ödemarker har aldrig sett så här filmiska ut.

WALL-E (2008)

Innan man gick bananas på uppföljare och prequels på 2010-talet hade Pixar en nästan obruten uppsättning djärva, innovativa snabbklassiker. De har förmodligen aldrig skjutit höljet längre än de gjorde med WALL-E, dock, en film som tog en söt robot och landade honom i en av de dystraste visionerna av en framtida jord i filmhistorien.

Det är svårt att säga vad som är djärvast med författaren/regissören Andrew Stantons uppföljning av Finding Nemo – det faktum att han berättar en ogenerad (och väldigt söt) kärlekshistoria mellan två robotar, eller att hans öppningsakt utspelar sig med nära noll dialog. Hur som helst, WALL-E:s fantastiska bilder och felfria berättelser betyder att den står sig som en av de allra bästa sci-fi-filmerna på 2000-talet.

Brazil (1985)

Ursprungligen med titeln 1984 ½, är Brasilien i huvudsak George Orwell omtolkad av Terry Gilliam. Faktum är att Monty Python-alumnen som blev regissör aldrig hittat ett mer lämpligt fordon för sina idiosynkratiska känsligheter än denna underbart surrealistiska dystopiska vision.

Handlingen – där den ambitiöse statsanställde Sam Lowry (Jonathan Pryce) försöker råda bot på ett fall av felaktig identitet – är i grunden en satir på överdriven byråkrati. Men berättelsen är sekundär till skildringen av ett mörkt, kanalfyllt övervakningstillstånd som verkar existera över hela 1900-talet samtidigt – den udda produktionsdesignen var ett stort inflytande på Lokis Time Variance Authority. Brasilien är också den enda av våra bästa sci-fi-filmer med Robert De Niro som en vaksam, frihetskämpande rörmokare.

Arrival (2016)

Science fiction har alltid varit genren för stora idéer, och de blir inte mycket större än Arrivals. Baserad på Ted Chiang-novellen "Story of Your Life", är det en första kontaktberättelse om en lingvist (en Oscar-värd Amy Adams) som försöker kommunicera med främmande besökare innan hökiska militärledare attackerar.

Där de flesta utomjordingar inom sci-fi ser ut och låter vagt mänskliga, omfamnar Arrivals "heptapods" den andre, med en tankespännande inställning till språket som tillåter några fängslande, tidshoppande narrativa vändningar. Det hela leds av regissören Denis Villeneuve, som sedan dess etablerat sig som Hollywoods go-to-guy för intelligent sci-fi med Blade Runner 2049 och den kommande Dune.

Flugan (1986)

Det är en sällsynt resa in i mainstream för David Cronenberg, men kroppsskräck-auteuren drar inga slag i denna lösa remake av B-filmen från 1958 med samma namn. Där originalet var rent schlock – det visar en man som går runt med flugans huvud och arm, för guds skull – berättar Cronenberg en historia om sjukdom och förfall, när vetenskapsmannen Seth Brundle (en briljant Jeff Goldblum) tar en tur genom sin prototyp teleporter , och av misstag splitsar hans DNA med en husfluga.

Att se Goldblums kropp långsamt förvandlas till en människa/insektshybrid är magsjukt – de protetiska effekterna är lika grova som de är lysande – men det är förankrat av Brundles tragiska förhållande med Geena Davis journalist.

Apornas planet (1968)

Charlton Heston och hans modiga besättning av astronauter ger sig ut på ett enkelriktat uppdrag ut i rymden och kraschlandar på en värld befolkad av "jävla smutsiga apor". Den lyckades skapa många uppföljare, ett par TV-program och stora mängder varor, men den här originalfilmen är mycket mer än en ursäkt för att lansera en franchise.

Heston bär filmen som den barska uppdragsbefälhavaren som plötsligt upptäcker att han är medlem av en jagad art, medan blyapor Roddy McDowall och Kim Hunter får sin mänsklighet att lysa genom tjocka lager av apsmink. Bäst av allt är dock chockslutet – en mördande twist som skapades innan M Night Shyamalan ens föddes.

Matrix (1999)

I början av 1999 var den enda sci-fi-filmen någon ville prata om The Phantom Menace. I slutet av året var dock de filmdominerande samtalen en osannolik blandning av dystopiskt drama, turboladdad kampsportsaction och en generös portion filosofi.

Författare/regissörssyskon the Wachowskis (vars enda tidigare film var lågbudgetkriminaldrama Bound) avslöjade en Tarantino-liknande gåva för skata-ing-idéer från så många olika källor att de skapade något helt fräscht och nytt. Den resulterande resan in i en datorsimulering som förslavade mänskligheten blev en av de mest inflytelserika filmerna under det efterföljande decenniet, och påminde världen om varför Keanu Reeves är en av Hollywoods största stjärnor.

2001: A Space Odyssey (1968)

Den tysta klassiska Metropolis skapade en definitiv framtida stadsbild ett halvt sekel före Blade Runner, medan Forbidden Planet tog bio till den sista gränsen. Men 2001: A Space Odyssey har ett starkt anspråk på att vara den mest inflytelserika sci-fi-filmen som någonsin gjorts – och vi inkluderar Star Wars i det uttalandet.

Inspirerad av Arthur C Clarkes novell The Sentinel berättar den legendariske regissören Stanley Kubrick en ambitiös berättelse som spänner över mänsklighetens resa från intelligenta tankar till rymdresor i en enda, lysande matchklippning. Även om 2001 kan vara lite sterilt för vissa smaker - särskilt i den vetenskapligt korrekta tystnaden i rymdpromenadens scener - är det en triumf av produktionsdesign och fantasi. Innebörden av den surrealistiska slutakten har också diskuterats i över 50 år – den ultimata resan, verkligen.

Terminator 2: Judgment Day (1991)

Det kan inte ha funnits många mer fruktbara drömmar i historien än den som gav James Cameron idén till The Terminator. Originalfilmen är som en plan för actionfilm, dess nästan osannolikt strama berättelse gör Arnold Schwarzeneggers skoningslösa cyborgmördare till en av filmens mest ikoniska, mest obevekliga skurkar.

Sju år senare kom Cameron tillbaka med en av de fantastiska uppföljarna genom tiderna, vilket höjde budgeten och ante. Med Arnie nu på änglarnas sida, som skyddar mänsklighetens framtida frälsare, utnyttjade Cameron den då toppmoderna CG för att skapa en dödlig motståndare av flytande metall, som ingen någonsin sett förut. Tillsammans berättar The Terminator och T2 en nästan perfekt, fristående science fiction-historia – varje Terminator-film som har följts har varit en blek imitation.

Tillbaka till framtiden (1985)

Många filmskapare har försökt att leka runt i rum-tidskontinuumet, men ingen film har gjort det bättre än Back to the Future – kort sagt, det fungerar som en klocka.

Varje scen i Bob Gale och regissören Robert Zemeckis bländande manus – möjligen med undantag av att Marty McFly "uppfann" rock 'n' roll på high school-dansen – främjar handlingen på något sätt, medan filmens ikoniska ögonblick (The DeLorean, 88) MPH, som inte behöver vägar) är nu popkulturhäftklamrar.

Men trots all den briljanta tidshoppande sci-fi, anledningen till att Back to the Future är en stammis i toppen av de bästa listorna någonsin är dess mänskliga element. Marty och hans vetenskapsman BFF Doc Brown är en av genrefilmens stora dubbelakter, och deras ansträngningar att rädda familjen McFly – och Hill Valleys tidslinje – är det som ger filmen dess stora hjärta.

Blade Runner (1982)

Det är konstigt att tänka på att Blade Runners 2019-miljö nu är i det förflutna, eftersom Ridley Scotts dystopiska klassiker så länge har varit en av biografernas definitiva framtidsvisioner. Som sagt, det tog världen flera år att inse filmens briljans, eftersom det inte var förrän släppet av 1992 års "Director's Cut" – som tog bort Harrison Fords uttråkade voiceover och gjorde slutet mycket mer tvetydigt – som den cementerade sin plats bland de bästa sci-fi-filmerna genom tiderna.

Med den mörka, evigt regniga stadsbilden i Los Angeles och Vangelis-soundtracket som bidrar till den kvava stämningen, spelas Scotts version av Philip K Dicks "Do Androids Dream of Electric Sheep" som en kriminalare med robotar och flygande bilar. Visserligen kunde deckarsidan av historien vara mer gripande, men i alla andra avseenden är detta en riktig klassiker, fullspäckad med minnesvärda karaktärer och scener.

Alien/Aliens – återkomsten (1979/1986)

Utöver deras mästerliga tillvägagångssätt för spänning (Alien) och action (Aliens), har filmerna två trumfkort i sin arsenal. Den första är Sigourney Weaver, vars Ellen Ripley utvecklades från den kallt effektiva polisen i Nostromo, till en av biografernas mest ikoniska, relaterbara hjältar – en särskilt imponerande prestation i en tid då actionstjärnor alltid var manliga.

Den andra är den dödliga utomjordingen som ger sagan dess namn. Designad av den schweiziska konstnären HR Giger, det är en ohelig allians av tänder, surt blod och slem vars totala brist på empati gör den till en av de mest kyliga varelserna någonsin att terrorisera en filmduk. Tyvärr har xenomorfen aldrig mer nått de höjder som den gjorde i de två första klassiska filmerna.

Liksom de två första Terminator-filmerna fortsätter den spektakulära dubbla känslan av Alien och Aliens att göra livet svårt för varje film eller tv-program som ger sig ut på deras gräsmatta. Ridley Scotts ursprungliga skräck och James Camerons uppföljare för jakt på buggar har definierat sina respektive genrer i en sådan grad att du antingen följer deras ritning eller riskerar att bli anklagad för att göra det fel.

Star Wars-trilogin (1977/1980/1983)

Ingen filmserie i historien har haft större inverkan än Star Wars, en saga vars droider, rymdskepp, musik och till och med ljudeffekter har blivit en del av planeten jordens kollektiva medvetande. Lucas filmer är effektivt en fantasytrilogi i sci-fi-kläder som utan ansträngning blandar action från 30-talets äventyrsserier med magi och en rejäl dos mytologi.

Fyra decennier senare är det omöjligt att tänka på Ett nytt hopp, Rymdimperiet slår tillbaka och Jedins återkomst var för sig, var och en spelar en nyckelroll i Lucas tredelade epos. Med prequels, uppföljare, TV-program, böcker, serier, spel och mer som utökar mytologin, förblir Star Wars en av Hollywoods stora hits. Men den ursprungliga trilogin skymtar majestätiskt över allt som följde – förmodligen de bästa sci-fi-filmerna genom tiderna.

