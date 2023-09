Vi provkör Sharp SumoBox - Trubadurens bäste vän

Partyhögtalare råder det inte direkt någon brist på numera. Allt från superportabla högtalare som JBL Charge 5 upp till kolosser som mer ser ut att passa in i en PA-anläggning på en festivalscen. Sharps Sumobox lutar lite åt det senare, men är tillräckligt liten och lätt för att du i alla fall ska kunna flytta runt den enkelt.

Tålig men inte tålig

Designen lånar friskt från just professionella högtalare och ser riktigt bastant ut. Toppen och bägge sidor är utrustade med handtag för att lätt kunna bäras runt. Vikten ligger på 12,5 kilo, så den är absolut bärbar men kanske inte något du bär med dig på vandring.

Vill du göra den lite extra stöttålig medföljer åtta gummikulor som kan skruvas fast på vardera hörn av högtalaren.

Så långt allt väl. Men vad som är förvånande är att det, trots gummiluckor för de flesta uttag på baksidan, helt saknas någon referens till damm- och vattentålighet. Designen säger IP-klassning och MIL-STD-vertifiering, men specifikationerna nämner inget sådant. Helt klart en stor nackdel.

Bluetoothhögtalare i andra hand

Plus & Minus +

Bra för trubadurer

Mångsidig design

Rejält ljud -

Småkrånglig musikstreaming

Inget vattenskydd

Som partyhögtalare finns det line in och bluetooth att tillgå. Batteritiden ligger på tio timmar och det avtagbara batteriet har även en extra USB-port för laddning av mobilen. Ytterligare en USB-port för det ändamålet hittas uppe bland övriga ingångar på högtalaren.

Sharp vill gärna att du kopplar ihop högtalaren med appen Sharp Life. Det är företagets app för att koppla upp alla deras smarta enheter, från luftvärmepumpar till personvågar. Går du all in på Sharp-prylar finns det en hel del automationer du kan göra via appen, men för SumoBox är appen mest en nackdel. Dels hittar du inte SumoBox under ljudkategorin, utan den ligger logiskt nog under “övrigt”. Väl ihopkopplad får du upp högtalarens alla kontroller på skärmen. Nackdelen är att de försöker efterlikna sina analoga motsvarigheter och är snudd på omöjliga att justera.

Under våra tester verkar den däremot behandla olika telefoner olika. De flesta telefoner kopplar upp sig som de ska och kan spela musik, medan andra verkar missa att Sumobox är en ljudenhet och vägrar skicka ut ljud till den.

Rejält med ljud

Oavsett du spelar musik från mobilen eller använder någon av de andra ingångarna bjuds du på ett rejält ljud som fyller vilken tomt eller större lokal som helst. Högtalaren kan placeras antingen stående, på stativ (inbyggt stativfäste) eller liggande. I liggande läge vinklas högtalaren uppåt och ser väldigt mycket ut som en scenhögtalare.

Oavsett volym låter det riktigt bra, något Devialet-samarbetet troligen har en del med att göra. Det är knappast någon finlyssning vi pratar om, men som just partyhögtalare ger den både bra tryck och riktigt fina detaljer. Uppbyggnaden medger stereoljud, men vi får inte speciellt mycket stereokänsla i varken stående eller liggande läge.

Men det är inte som partyhögtalare den kommer till sin rätt…

Trubadurens bäste vän

Det som egentligen är hela poängen med SumoBox, som vi ser det i alla fall, är dess inriktning mot trubadurer och liknande enmans/fåmansuppsättningar. Vid sidan av Line in och Bluetooth finns nämligen dubbla XLR-uttag och en fullgod uppsättning reglage för dessa. Jämte portarna har du ingångsväxel för mikrofon, piano eller gitarr.

Det, tillsammans med batteritiden och det rejäla ljudet gör SumoBox till en riktigt bra kompanjon för dig som ska spela på lokalkrogen eller något mindre utomhusevent där eget ljud behöver medtas.

Faktiskt skulle vi säga att det är hela poängen med den här högtalaren. Vill du bara ha något fläskigt att spela Spotify från kan du hitta andra högtalare, men möjligheten att koppla in instrument är det som borde vara hela fokus här.

Är Sharp SumoBox värd pengarna?

Är Sharp SumoBox värd pengarna?

Vi har en hel del åsikter om hur SumoBox funkar som partyhögtalare. Ljudet och batteritiden är absolut bra, men hanteringen är lite krånglig och inte helt felfri.

Har du däremot behov av ljud för olika event, antingen i egenskap av talare eller musiker, finns det en hel del att tycka om med SumoBox. Se bara till att inte ha ett gig i regnet eller där någon riskerar att spilla öl på den.