Sonos Era 100 vs Apple HomePod 2: Vilken smart högtalare är bäst?

Sonos lanserade efterföljaren till Sonos One i mars 2023, och vilken uppgradering det var. Högtalaren inte bara låter bättre utan har även stöd för anslutning via bluetooth och kabel, vid sidan av wifi-anslutningen förstås. Prislappen är dock högre, över 3 000 kronor, och därför är det inte särskilt meningsfullt att jämföra den med smarta högtalare som Apple HomePod Mini eller Amazon Echo Dot.

I den här artikeln har vi därför låtit Sonos nya högtalare gå några ronder mot Apples senaste smarta högtalare i ungefär samma prisklass, HomePod 2.

Vid har jämfört högtalarna på punkterna Pris, Ljud och Funktioner, och förhoppningsvis ger det dig en klar bild över vilken smart högtalare som passar dina behov.

Sonos Era 100 Mått: 182,5 x 120 x 130,5 mm

Vikt: 2,02 kg

Anslutning: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2

Line-in: Ja, med adapter Sonos är "nästa generations smarta högtalare”, åtminstone enligt Sonos själva. Här bjuds det på fyllig bas, stereoljud, röststyrning, trådlöst ljud via wifi- och bluetooth, eller trådbundet med en aux-in-adapter. Designen är kompakt och ljudet är mycket bättre än Sonos One som den ersätter. Alexa och Sonos Voice Control står för rösttyrningen. For Brett ljud med bra bas

Billigare än HomePod 2

Bluetooth och 3.5mm line-in (med adapter) Emot Inget stöd för Dolby Atmos

Dyrare än Sonos One Apple HomePod 2 Mått: 168 x 142 mm

Vikt: 2,3 kg

Anslutning Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2

Line-in: Nej Apple HomePod 2 erbjuder, trots sin kompakta design, ett fantastiskt klart, detaljerat och välbalanserat ljud. Bristen på bluetooth- och line-in-stöd och krav på AirPlay gör den dock främst till en pryl för den som redan är investerad i Apple-ekosystemet. Siri är inte heller så smart som sina konkurrenter. For Klart och detaljrikt ljud

Stöd för Dolby Atmos

Bra integrering med Apple-prylar Emot Varken Bluetooth eller aux-in

Siri är inte särskilt hjälpsam

Dyr

Sonos Era 100 vs Apple HomePod 2: Pris

Apple HomePod 3 släpptes i februari 2023, och månaden efter var det dags för Sonos Era 100. De båda högtalarna är med andra ord jämngamla, och ligger hyfsat nära varandra även prismässigt.

Medan Sonos Era 100 kostar strax över 3 000 kronor är dock HomePod 2 lite dyrare – den går i skrivande stund loss på cirka 3 800 kronor.

Sonos Era 100 | finns hos Amazon Sonos Era 100 kostar strax över 3 000 kronor hos Amazon.se.

Apple HomePod 2 | finns hos Kjell & Company Apple Homepod 2 är lite dyrare än Sonos Era 100 – den kostar närmare 3 800 kronor.

Sonos Era 100 vs Apple HomePod 2: Ljud

Du kan ansluta din vinylspelare till Sonos Era 100 med kabel – stöd för en gammal teknik är alltså en av de nyheter som vi är mest förtjusta i! (Image credit: The Verge)

Oj, vad bra Sonos Era 100 låter. I vår recension skriver vi att i princip allt är förbättrat, och när det kommer till ljudet märks det främst på att ljudbilen upplevs som större. Dessutom bidrar den 25 procent större bashögtalaren till en kraftigare och djupare bas.

Precis som med andra Sonoshögtalare kan du koppla ihop två Sonos Era 100 för att få äkta stereo. På egen hand är stereoseparationen inte lika imponerande, vilket är förståeligt med tanke på högtlarens kompakta storlek.

Apple Homepod 2 bjuder också på en underbar ljuduppelvelse – det är detaljrikt, basen är välkontrollerad och mellanregistret uttrycksfullt. Högtalaren har dessutom Dolby Atmos-stöd, vilket Sonos Era 100 saknar, och när vi kopplar ihop två Apple Homepod 2 gör det verkligen skillnad. Särskilt då de här högtalarna med fördel kan användas tillsammans med Apple TV när du kollar på film.

Sonos Era 100 vs Apple HomePod 2: Funktioner

Det finns några viktiga skillnader mellan Sonos Era 100 och Apple HomePod 2, främst vad gäller anslutning. Apple HomePod 2 har inga ingångar, utan kan bara användas trådlöst via wifi. Du styr den via AirPlay eller Siri. Sonos Era 100 å sin sida kan användas trådlöst via wifi eller bluetooth, men den funkar också för att ansluta externa ljudkällor via kabel (adapter krävs), exempelvis en av de bästa skivspelarna. Sonos Era 100 är helt enkelt mycket mer flexibel om någon i familjen har en Android, om du vill kunna ansluta skivspelaren eller om du föredrar bluetooth framför wifi.

Apples högtalare gör sig bäst som en del av Apples ekosystem. En fördel med den här högtalaren är också att den kan användas som en hubb i det smarta hemmet.

När det kommer till röstassistenter får du också lite fler valmöjligheter om du väljer Sonos högtalare, då du kan använda Alexa eller Sonos eget röststyrningssystem. Apples högtalare har stöd för Siri, som är sämre än Alexa, men å andra sidan talar svenska.

Sonos Era 100 vs Apple HomePod 2: Slutsats

HomePod 2 är ett bra val – men främst om du redan använder andra prylar från Apple. (Image credit: Apple)

Det här är två utmanare som låter fantastiskt, så om vi bara fokuserar på ljudet lär du bli mer än nöjd oavsett om du väljer Sonos eller Apple.

De stora skillnaderna handlar främst om anslutningsmöjligheterna, och för någon som inte använder HomeKit för det smarta hemmet och Apple TV för sin tv-underhållning finns det färre goda skäl att välja HomePod 2 än Sonos Era 100.

Vi gillar verkligen att Sonos, som ju var de som gick i bräschen för att streama ljud via wifi, nu har öppnat upp för flera anslutningsmöjligheter. Här är Apples alternativ inte alls lika flexibel.

Summa summarum, om du redan äger andra Appleprylar, vill få ut det mesta av Apple Music, inklusive förlustfritt ljud, och bryr dig om att högtalaren har stöd för Dolby Atmos, kan Apple HomePod 2 vara värd de extra hundralapparna. För alla andra är Sonos Era 100 det bättre valet.