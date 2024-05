Vi testkör Garmin HRM-Fit - ett pulsband speciellt framtaget för kvinnor

Garmin är ett av våra absoluta favoritmärken inom träningsklockor och övriga träningsspårare, så när vi fick möjligheten att testa deras nya pulsmätare speciellt gjord för kvinnor, var vi minst sagt ivriga. Detta är en ny variant av märkets populära och förstklassiga HRM-Pro Plus-pulsmätare, fast med en mindre design med knäppen som går att fästa direkt på sportbehån. Efter att ha varit flitiga användare av HRM-Pro Plus-pulsbandet, har vi under några veckors tid nu testat det nya HRM-Fit grundligt under alla våra promenader och träningspass - detta tyckte vi.

Garmin HRM-Fit - pris & tillgänglighet

Garmin HRM-Fit släpptes i början av 2024 och finns tillgängligt att beställa från Garmins officiella hemsida samt de flesta stora svenska återförsäljare. På Garmins hemsida kostar det 1 899 kronor, men hos återförsäljare som Amazon, Webhallen och fler, kan du beställa hem det för 1 499 kronor. Det är alltså snäppet dyrare än HRM-Pro Plus, som går att köpa för cirka 1 290 kronor.

Garmin HRM-Fit - design & komfort

Fästs på framsidan av sportbehån

Tre enkla knappfästen

Detta nya pulsband från Garmin skiljer sig en del jämfört med deras tidigare pulsband i HRM-Pro-serien. Istället för att vara ett band som går runt hela bröstkorgen, är detta pulsband ungefär hälften så långt och istället för ett enkelt fäste i ändarna på pulsbandet, fäster du istället detta med tre knäppen - två mindre i ändarna och ett större i mitten där alla sensorer sitter.

Garmin HRM-Fit är mycket kortare än Garmin HRM-Pro-modellen. (Image credit: Amanda Westberg)

Syftet med denna design är helt enkelt att kvinnor ska kunna knäppa fast det direkt på sportbehån, för en bekvämare passform. Under tiden med vår HRM-Pro Plus, har vi upplevt att det kan trycka åt ganska hårt, speciellt om man har en lite mer åtsittande sportbehå. Det har till och med hänt att vi har tagit av pulsbandet under cardiopass, eftersom trycket från bandet under behån gjorde det svårt att andas helt fritt. Med HRM-Fit är detta problem tack och lov löst, och vi vill verkligen ge Garmin beröm för att ha tänkt på detta.

Varje fäste öppnas med ett litet lock och går sedan att kilas in under sportbehån, innan du stänger locket och klickar fast det. Börja med det stora fästet med sensorerna och placera det i mitten av bröstkorgen, klicka fast det och sträck sedan ut pulsbandets ändar så långt det går och klicka fast de två mindre knäppena på samma sätt.

Garmin HRM-Fit - anslutning & enheter

Lång lista över kompatibla enheter

Snabb och enkel anslutning

Andra kopplade enheter kan störa

Om du har en Garmin-klocka och tidigare anslutit andra typer av sensorer till Garmin Connect, gäller samma process här. Öppna Garmin Connect-appen och klicka på ikonen för enheter uppe i det högra hörnet och tryck på Lägg till enhet. Sedan fäster du pulsbandet på din sportbehå, så kommer appen att upptäcka den nya enheten och fråga om du vill ansluta. Pulsbandet hämtar automatiskt din kroppsdata från appen, som längd, kön och vikt, för korrekta läsningar.

De mindre sidofästena på pulsbandet. (Image credit: Amanda Westberg)

Vi hade lite problem med att ansluta till pulsbandet, men det kan ha berott på att vi hade vårt andra pulsband i närheten. När vi gick en bit bort hittade appen pulsbandet och efter två försök gick det att ansluta. Så se till att du inte har några andra kopplade enheter i närheten när du ska koppla pulsbandet. Om pulsbandet ändå inte skulle dyka upp i appen kan du också testa att blöta lite på elektroderna på baksidan av bandet.

Pulsbandet är inte kompatibelt med alla Garmin-klockor och övriga enheter, men listan över kompatibla enheter är väldigt lång. Det är kompatibelt med allt från Garmin-klockor, cykeldatorer, kompatibel träningsutrustning och även andra appar som exempelvis TacX Training. Om du har en Garmin-enhet sedan tidigare som du vill koppla till, är chansen stor att det kommer att fungera, men vi rekommenderar att du ser till att din enhet finns med i listan över kompatibla enheter innan du gör ett köp.

Garmin HRM-Fit - träning

Avancerade mätningar för löpning

Blandade resultat beroende på aktivitet

Typ av sportbehå är väldigt viktigt

Precis som andra pulsband från Garmin är detta en kraftfull och mångsidig lösning som är gjord för alla typer av träning, från löpning, cykling, styrketräning, kondition och mer. Pulsbandet är extra användbart för ivriga löpare, då det håller koll på din löpdynamik med mått som vertikal rörelse, balans för markkontakttid, steglängd och mer. Detta är guldvärt för alla som vill förbättra sin löpteknik. All data från startade träningspass lagras och synkroniseras med Garmin Connect, och även om du skulle ta av dig klockan under passet och lämnar den utanför räckvidd, fortsätter pulsbandet att lagra data som sedan skickas över till klockan när träningspasset sparas.

Under vår tid med pulsbandet körde vi en mängd olika typer av aktiviteter, såsom promenader, styrketräning, konditionspass bestående av cykling, löpning och crosstrainer. Vi fick blandade resultat, lite beroende på vilken typ av sportbehå och vilken typ av aktivitet vi körde. Låt oss förklara.

Så här sitter Garmin HRM-Fit på sportbehån. (Image credit: Amanda Westberg)

Eftersom Garmin HRM-Fit fästs direkt på sportbehån, istället för att fästas runt bröstkorgen, är pulsbandet väldigt beroende av passformen på sportbehån för att själv få en tillräckligt fast och åtsittande passform för att kunna göra korrekta läsningar. Här upptäckte vi att pulsbandet är väldigt kräset. Om du har för tunna eller för löst åtsittande sportbehåar, kommer pulsbandet i princip bli värdelöst. Det sitter alldeles för löst och rör sig för mycket under träningspassen för att kunna göra något i närheten av korrekta läsningar av puls.

Det finns en guide för vilken typ av sportbehåar som fungerar med pulsbandet på Garmins hemsida. Du behöver en tajt åtsittande, ganska rejäl sportbehå med medium till hög support. Sportbehån ska helst ha en lite tjockare resår nedtill, inte ha för tunna eller för tjocka band och inte ha någon dragkedja fram till. Om du är som oss och föredrar lite tunnare varianter av sportbehå, kommer du inte att kunna räkna med korrekta läsningar från pulsbandet. Även sportbehåar som sitter slimmat över bröstkorgen, men som saknar ett lite tjockare resårband nedtill, kommer få problem att logga passen korrekt.

Vi förstår att det kanske är svårt att få till, men vi hade gärna sett att Garmin HRM-Fit varit lite mer mångsidigt här. Vi kan känna oss något strypta i rejäla och tajta sportbehåar, och om det krävs för att pulsbandet ska fungera korrekt, är vi tillbaka lite på ruta ett med samma problem som HRM-Pro Plus innebar.

Garmin HRM-Fit - mätningar

Stundtals utmärkta resultat, andra gånger helt värdelösa

Fördröjningar i mätningar och stora hopp i puls

Missar ibland pulsskiftningar helt

Efter att ha tränat med HRM Pro-Plus i nästan två års tid, har vi bra koll på vilka pulzoner vi brukar ligga i vid varje typ av aktivitet och nivå av intensitet. Efter våra tester med Garmin HRM-Fit har vi kommit fram till att pulsbandet fungerar bäst vid längre, ihållande och jämna aktiviteter som promenader och konditionsträning. Under aktiviteter med hög intensitet och snabba förändringar i puls, får pulsbandet svårt att hänga med. Resultaten beror som tidigare nämnt lite grann på vilken typ av sportbehå du använder, men vanligt förekommande är att pulsbandet inte hänger med vid snabba förändringar och gör ganska stora pulshopp för att “komma ikapp” eller ännu värre - missar att mäta förändringarna helt. Vi går igenom några exempel här nedanför, där vi jämför våra mätningar med HRM Pro-Plus kontra HRM-Fit.

En närmare titt på mittfästet. (Image credit: Amanda Westberg)

Vid tunga benpass med några maxset på benpress brukar vi ligga runt 160 i puls (tröskelträning) direkt efter setet är klart, medan vi med HRM-Fit vanligtvis ligger kvar ganska bekvämt runt 110-140 i puls (lätt träning & konditionsträning).

Vid konditionspass på låg- till medelintensitet med jämnt tempo gjorde pulsbandet ett mycket bättre jobb. Här klättrar pulsen stadigt uppåt och matchar i stort sett resultaten vi får med vårt HRM-Pro Plus-pulsband. Samma sak gäller för promenader.

Vid högintensiva intervallpass får pulsbandet återigen en del problem. Enligt vår erfarenhet hänger det enkelt inte med i pulsskiftningarna lika bra som HRM-Pro Plus. Vid högintensiva spinningpass där vi under de tuffaste intervallerna brukar komma upp i 160-180 i puls, ligger HRM-Fit kvar på cirka 140-150 i slag per minut när intervallen är över. Under de kommande 15 sekunderna börjar pulsbandet sedan klättra uppåt kraftigt i puls tills det når cirka 160-170. Denna fördröjning är ett ganska stort problem under snabba intervallpass. För hur exakta kan egentligen mätningarna bli, när vi redan satt oss ned på cykeln och påbörjat en vilointervall?

Vid andra typer av högintensiva intervallpass och -övningar, som exempelvis kettlebellswings, gäller samma problem. Efter ett set med kettlebellswings until failure, brukar vi återigen ligga runt 160-180 i puls (som mäts stadigt och i realtid under setet), medan vi med HRM-Fit ofta ligger kvar på bekväm konditionsträning runt 145 slag per minut och andra gånger får en slags “hoppvariant”, där pulsbandet gör hopp på 10-20 slag per minut för att återigen “komma ikapp”.

Är Garmin HRM-Fit bra eller dåligt?

Svaret på denna fråga beror på ett par faktorer. Om du använder rätt typ av sportbehå är detta pulsband från Garmin en fantastisk variant på den klassiska pulsbandsdesignen, som kommer att ge en mycket bekvämare passform än sådana som HRM-Pro Plus, samtidigt som det ger korrekta läsningar, speciellt vid ihållande och jämn konditionsträning som löpning, cykling och promenader.

Om du däremot föredrar lite tunnare och luftigare varianter av sportbehåar, bör du satsa på ett “vanligt” pulsband som HRM-Pro Plus. Eftersom HRM-Fit är ganska kräset när det kommer till passform och kommer inte att kunna garantera korrekta läsningar vid varje aktivitet. Detta gäller speciellt om du kör främst styrkepass och högintensiva intervallpass.

Garmin HRM-Fit - andra alternativ

HRM-Pro Plus

Ett av Garmins bästa pulsband. Det har ett tunt band som fästs över bröskorgen, med exakta läsningar för en mängd aktiviteter, över ett års batteritid och ett något lägre pris än HRM-Fit.

HRM-Dual

Om du vill ha ett lite mer prisvärt alternativ kan du kolla in HRM-Dual. Detta pulsband fungerar utmärkt för både inomhus- och utomhusträning, är kompatibelt med en mängd träningsutrustning, har en batteritid på 3,5 år och ett pris som ligger under tusenlappen.