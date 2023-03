Sony har virkelig fått til virtuell virkelighet med PSVR 2. Enheten er unektelig dyr, men den setter standarden for fremtidige, konsollbaserte VR-headset. Den er faktisk også rimeligere enn andre enheter med like stor kraft. PSVR 2 er en opplevelse som er verdt dine surt oppsparte penger – og særlig når flere eksklusive spill blir tilgjengelige.

PSVR 2 – spesifikasjoner Oppløsning: 2000 x 2040 per panel

Oppdateringsfrekvens: Opp til 120 Hz

Skjerm: OLED HDR

Synsfelt: 110 grader

Lyd: Dedikert headset-lyd via 3,5 mm stikk

Tilkobling: USB-C

Sporing: IR-kamera med Tobii-øyesporing

Krever: PS5

PSVR 2 er endelig her, og den har mange forventninger å leve opp til. Sonys førstegenerasjons PSVR-headset var blandet drops. Enheten var billig, men oppløsningen per øye var svak, og det ble gjort mange visuelle kompromisser som fikk mange til å lengte etter en bedre opplevelse. Nå, nesten syv år senere, kommer PSVR 2 med forbedringer på så å si alle punkter.

Alt ved PSVR 2 virker skreddersydd for både å bøte på forgjengerens svakheter og mangler og for å utnytte kraften i PS5 (Åpnes i ny fane). Bedre teksturkvalitet i eksklusive PSVR 2-spill som Horizon: Call of the Mountain kommer virkelig til sin rett med oppløsningen på 2000 x 2040. Det hjelper også at det er blitt mye enklere å komme i gang med utstyret. Du trenger bare én USB-C-kabel for å få den til å kjøre med PS5.

Det er illustrerende at den eneste ulempen med PSVR 2 er prisen. Det at denne enheten koster mer enn den veiledende prisen til selve PS5-konsollen vil nok kunne skremme bort mange. Men dette er uansett et av de beste VR-headsettene på markedet.

PSVR 2 er en skikkelig luksusartikkel, men våger du å ta spranget, vil du utvilsomt oppleve å få mye for pengene.

PSVR 2: Pris og tilgjengelighet

Det største hinderet man må over når det gjelder PSVR 2, er prisen. Ved lansering har den lagt seg på rundt 6690 kroner. Dette ligger omtrent på nivå med selve PlayStation 5-konsollen, noe som vil kunne skremme bort mange potensielle kjøpere. PSVR 2 er tilgjengelig hos norske forhandlere.

Du kommer ikke veldig lengt med PSVR 2 uten å ha kompatible spill til enheten. Dette er Sony smertelig klar over, og de har laget en pakke som inneholder den viktigste lanseringstittelen, Horizon: Call of the Mountain. Ved lansering er pakken priset til rundt 7300 kroner.

Sense-kontrollerne som hører til PSVR 2 følger med i esken, men det er også mulig å kjøpe ekstra kontrollere separat.

PSVR 2: Design

Ser veldig lik ut som forgjengeren

Velsignende enkelt oppsett via USB-C

Komfortabel passform og justerbart hodebånd

Sony har lagt mye arbeid i designet til PSVR 2. Både estetisk og ergonomisk bærer enheten store likheter med originalversjonen PSVR (Åpnes i ny fane), men utformingen er blitt finjustert for å gjøre opplevelsen enda mer behagelig.

Den mest umiddelbart merkbare forbedringen med PSVR 2 gjelder selve oppsettet. Heldigvis er det så enkelt som å koble den inkluderte USB-C-kabelen til PS5-konsollen. Og det er alt. Til forskjell fra den første PSVR-versjonen trenger du ikke sette av plass til massevis av kabler og adaptere. PSVR 2 er på sin side plug-and-play i sin reneste form.

Det innledende oppsettet gir deg en veiledning til nærmest alle sider ved bruken av PSVR 2. Her blir du introdusert for glideren som justerer brillens avstand fra øynene dine samt skiven på bakre del av hodebåndet, som bidrar til å feste headsettet ordentlig. Glideren for fokus kan også justeres, slik at man reduserer innslaget av spøkelsesbilder og får en hvassere bildekvalitet.

Et annet stort pluss er at lite eller intet lys utenfra slipper inn når man har festet headsettet ordentlig. Det er avgjørende for å skape den oppslukende opplevelsen ved PSVR 2 – en markant forbedring fra forgjengeren.

Til tross for at det er ganske lett, oppleves ikke dette headsettet som billig.

PSVR 2-headsettet er også ganske lett, noe som gjør det lite anstrengende å ha på, uansett om du sitter eller står når du spiller. Den sammenhengende spilletiden vil variere, men selv noterte vi oss for to timer ved spilling av Horizon: Call of the Mountain uten å merke noen belastning på nakken. Det var heller resten av kroppen som trengte hvile, ettersom stående VR-økter ofte er en ganske fysisk opplevelse.

Til tross for at det er ganske lett, oppleves ikke dette headsettet som billig. Det justerbare hodebåndet er polstret, slik at det burde gi de fleste brukere en behagelig opplevelse. Spennene på selve headsettet, for eksempel på baksiden av hodebåndetgjør at headsettet sitter trygt.

Hvis vi skulle ha noe å utsette på selve utformingen av headsettet, måtte det være plasseringen av de fysiske knappene. Både på-knappen og kamerafunksjonen er plassert på undersiden av headsettet, noe som gjør dem litt klønete å nå, særlig ettersom de er en anelse konkave. Dette går ikke ut over opplevelsen, og muskelminnet vil fort nok gjøre at dette ikke oppleves som upraktisk.

Karakter for design: 4,5 / 5

PSVR 2: Funksjoner og egenskaper

Kameraet på headsettet er et kjærkomment tilskudd, selv om bildet er litt kornete

Øyesporingen er nærmest perfekt

Konsollens kontrollpanel responderer av og til dårlig

Et fantastisk tilskudd til PSVR 2 er et lån fra andre headset, som for eksempel Quest 2 (Åpnes i ny fane), nemlig et kamera med gjennomgangsfunksjon som setter spillet pause, slik at du får sett grundig på de faktiske omgivelsene dine uten å måtte ta av deg headsettet. Dette aktiveres ved et knappetrykk på selve enheten. Kameraet gir et monokromt og ganske kornete bilde, men det er utrolig nyttig når du vil plukke opp Sense-kontrollerne og sjekke hvor du faktisk befinner deg i rommet.

Mange spill for PSVR 2 støtter også headsettets nye øyesporingsfunksjon. Den benyttes først og fremst til navigering i menyene, ved at ru enkelt og greit ser på det aktuelle menyvalget for å velge det. I startoppsettet kan du finkalibrere denne funksjonen.

Dette fungerer for det meste helt topp, men det kan fungere litt ustabilt når man ser på et menyobjekt som ligger tett inntil et annet. Men alt i alt oppleves øyesporingen som en lovende funksjon som vi kan få mye glede av når den i større grad også implementeres i selve spillopplevelsen.

Son det forrige headsettet til PS4, kan PSVR 2 sømløst hente opp kontrollpanelet til PS5 ved et trykk på en av Sense-kontrollernes Hjem-knapper. Selve kontrollpanelet vises på skjermene i headsettet, og har ganske lav oppløsning. Her ser ikke forbedringen ut til å være så veldig stor sammenlignet med forgjengeren. Dermed er det litt vanskelig å anbefale Cinematic-modusen.

Dessuten kan responsen være litt svak hvis du også skulle ha et spill oppe samtidig, for da blir oppdateringsfrekvensen ubehagelig lav. Overgangen er brå fra 120 Hz til under 60 Hz, og dette kan virke en smule desorienterende.

Karakter for egenskaper og funksjoner: 4 / 5

PSVR 2: Ytelse

(Image credit: Future)

Glimrende bildekvalitet

Headsettet avgir kraftig og oppslukende lyd

Spøkelsesbilder er tidvis et problem

Spranget i bildekvaliteten fra PSVR til PSVR 2 er helt utrolig. Originalen hadde en oppløsning på 960 x 1080 per øye, og det ble gjort ytterligere kompromisser for å kunne kjøre spill som Skyrim VR på 90–120 Hz, noe som ga ganske uklare bilder. Dette er ekstra ubehagelig for alle som lett får bevegelsessyke.

PSVR 2 har for det meste løst dette problemet. Oppløsningen for hvert panel har tatt spranget opp til 2000 x 2040. Dette er spesielt tydelig i spil som Horizon: Call of the Wild and Kayak VR, der de imponerende teksturdetaljene virkelig gjør seg bemerket, på grunn av den høye oppløsningen.

Tross disse saftige forbedringene, vil du likevel oppleve spøkelsesbilder fra tid til annen. Disse opptrer omtrent som en litt forsinket bevegelsesuskarphet, noe som kan forstyrre innlevelsen en smule. Men dette avhenger også litt av den visuelle kvaliteten til det aktuelle PSVR 2-spillet og hvordan du har stilt inn glidebryteren for linsene.

Hodetelefonene til PSVR 2 drar stor nytte av konsollens proprietære 3D-lyd.

Ved å justere glidebryteren for å skape et skarpere bilde, kan man nærmest eliminere problemet, men dette kan også skape et kraftig trykk mot nesen. Det er verdt å bruke litt tid på å eksperimentere med denne justeringen, slik at du finner den perfekte balansen mellom komfort og bildekvalitet.

I vår test opplevde vi heldigvis at PSVR 2-spillene klarte å opprettholde en bildefrekvens på 90 Hz eller 120 Hz. Dette er svært bra for spillopplevelsen, men det bidrar dessuten til å minske risikoen for bevegelsessyke.

PSVR 2-opplevelsen styrkes ytterligere av hodetelefonene. Som med PSVR er disse hodetelefonene koblet til selve headsettet. PSVR 2-headsettet drar stor nytte av konsollens proprietære 3D-lyd.

Romlig lyd er en spesielt god funksjon i VR, og det fungerer spesielt godt med spill på PSVR 2. Dette kom spesielt godt til uttrykk med Kayak VR, et spill med et bredt dynamisk område, der man fikk en fantastisk mikstur av plaskelyder og lydene fra naturen. Tetris Effect og Rez Infinite utmerker seg også på lydfronten, med sammensatte og oppslukende lydspor som virkelig kommer til liv med 3D-lyden fra PS5.

Karakter for ytelse: 5 / 5

PSVR 2: Sense-kontrollerne

(Image credit: Future)

Super bevegelsespresisjon

Litt nedtonet haptikk

Svak batterikapasitet

Ved kjøpet av PSVR 2 inkluderes de spasiallagde Sense-kontrollerne til enheten. Du får to av disse – én til hver hånd – og hver av dem opptrer som en halvpart av den velkjente, trådløse Dualsense-kontrolleren. Knapper, analog-spaker og avtrekkere er jevnt fordelt på kontrollerne, mens hver av dem her en egen Hjem-knapp, noe som enkelt gir tilgang til PS5-kontrollpanelet. Options/Pause-knappen finner du på den høyre kontrolleren.

Sense er ikke de beste VR-kontrollerne vi har prøvd, der kvaliteten virker underlegen sammenlignet med Valve Index. Men de gjør unektelig jobben. Bevegelsespresisjonen er høy og den runde fasongen bidrar til at det er enklere å utføre presise bevegelser.

Selve Sense-kontrollerne er ganske rimelige, noe som er ypperlig om du skulle ha behov for å skaffe deg noen ekstra. Men det bidrar også til at funksjonaliteten er en smule forenklet. Kontrollerne støtter haptisk tilbakemelding, men ved testing i flere spill, opplevde vi denne funksjonen som litt flat, særlig sammenlignet med hvor godt det fungerer med DualSense og DualSense Edge.

Batteritiden byr også på problemer. Vi klarte å tyne ut fem til seks timer på en full opplading. Ettersom det er to kontrollere, må du også lade dem opp separat via USB-C. Og ettersom USB-C-porten allerede er okkupert av selve PSVR 2-enheten, kan du oppleve at dette begrenser varigheten til VR-øktene dine.

Karakter for Sense-kontrollerne: 3,5 / 5

Burde jeg kjøpe PSVR 2?

(Image credit: Future)

Kjøp det hvis ...

… du vil ha en førsteklasses VR-opplevelse

Spesifikasjonene til PSVR 2 er blant de beste på markedet, og selve headsettet setter en utrolig høy standard for fremtidige VR-enheter for konsoll.

… du vil ha eksklusive spill

PSVR 2 vil vokse seg enda sterkere når flere spill blir tilgjengelige. Horizon: Call of the Mountain er virkelig en god begynnelse, og unektelig det beste spillet for PSVR 2 fra lanseringen.

… du foretrekker brukervennlighet

PSVR 2 er utrolig enkelt å komme i gang med. Med bare én kabel, mellom enheten og PS5, er alt kabelkaos eliminert.

Ikke kjøp det hvis ...

… du har et trangt budsjett

PSVR 2 er temmelig dyrt, noe som gjør det til et nisjepreget produkt. Hvis du bare er litt usikker, er det lurt å vente med å kjøpe det.

… du vil gjerne ha et headset til bruk med PC

PSVR 2 fungerer ikke med PC uten videre. Hvis du er interessert i PS-basert VR, kan du vurdere et headset som Quest 2 eller Valve Index.