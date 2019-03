Test: HP Spectre Folio

Da HP avduket Sectre Folio tidligere i år, kom de med en rekke høytsvevende påstander om hvordan de hadde gjenoppfunnet PC-en.

Det er mye å love, og spesielt siden vi har sett en rekke innovasjoner den siste tiden som har endret bildet vårt av hva en PC er.

HP Spectre Folio er uten tvil en velbygget enhet, med et design HP beskriver som «modern vintage meets technology», men er den virkelig så revolusjonerende?

Under lanseringsarrangementet skrøt HP også av at Spectre Folio ikke har en eneste svakhet, og det må også kunne kalles en dristig påstand.

Vi må absolutt beundre HPs selvtillit når det kommer til Spectre Folio, men nå er det på tide å se nærmere på om den kan leve opp til forventningene.

Spec Sheet Her er spesifikasjonene til modellen vi har fått tilsendt til test: CPU: 1,5 GHz Intel Core i7-8500Y (2 kjerner, 4 MB cache, opptil 4,2 GHz)

Grafikk: Intel UHD Graphics 615

RAM: 8 GB LPDDR3

Skjerm: 13,3 tommer FHD (1920 x 1080)

Lagring: 256 GB PCIe SSD

Porter: 3 x USB-C (1 x USB 3.1, 2x Thunderbolt 3), hodetelefonutgang

Tilkoblinger: 802.11ac (2,4 & 5 GHz); Bluetooth 5, Intel XMM 7560 LTE-Advanced Pro

kamera: 720p

Vekt: 1,50 kg

Vekt: 320 x 234 x 15,2 mm (B x D x H)

Pris og tilgjengelighet

HP har ikke bare kommet med dristige påstander om HP Spectre Folio – de har også gitt den en dristig pris. Den rimeligste varianten går nemlig for 16.995 kroner, og da får du en vifteløs Intel Core i5-8200Y, 8 GB RAM og 256 GB M.2 SSD-lagring.

Ønsker du først og fremst mer lagring finnes det en variant med samme prosessor og RAM men med 512 GB SSD til 17.990. Ellers finnes det også to varianter med i7-8500Y-prosessor, og den rimeligste av dem til 17.995 gir deg 8 GB RAM og 256 GB lagring mens den dyreste gir deg 16 GB RAM og 512 GB lagring for hele 19.995.

Enkelte varianter av HP Spectre Folio som selges andre steder i verden er utstyrt med 4G og plass til SIM-kort, men dessverre er ingen av disse til salgs i Norge.

Uansett får du en WLED berøringskjerm på 13,4 tommer og med 1080p-oppløsning, og den er beskyttet av Corning Gorilla Glass.

Disse prisene gjør at Spectre Folio konkurrerer direkte med flaggskip som 12 tommer MacBook og Asus ZenBook 3. Prisen kan også sammenlignes med Surface Pro, hvis du kjøper den med keyboard-deksel.

Den er altså et dyrt alternativ i et marked med hard konkurranse, og det betyr at HP må levere på alle punkter for at Spectre Folio skal være verdt pengene som kreves for den.

Design

Hvis det er et punkt der HP kan hevde av Spectre Folio har gjenoppfunnet PC-en, må være når det kommer til design – dette er nemlig en maskin som er bygget direkte inn i et trekk av ekte lær. Dette er riktignok ikke så revolusjonerende som mange kanskje hadde sett for seg, men det gir Spectre Folio et unikt utseende og uttrykk som gjør at den skiller seg fra andre premium-maskiner.

Dette er altså ikke bare et lærdeksel du trekker over maskinen – læret er en del av PC-en. Når den er lukket ser derfor HP Sectre Folio mer ut som en mappe eller en bok, enn en laptop.

HP Spectre Folio kan også brukes både som en laptop, i mediemodus og som et nettbrett, og skinnet kan støtte skjermen i ulike posisjoner avhengig av hvordan du vil bruke den.

Det er bare den øverste delen av skjermen som er festet til skinnet, og det gjør at du kan trekke den over tastaturet slik at du får en maskin som fungerer godt til filmtitting. Da blir naturlig nok tastaturet utilgjengelig, men du har fortsatt tilgang til berøringsflaten så du kan styre avspilling. Trekker du skjermen videre kan du legge den helt ned på tastaturet slik at hele enheten blir til et nettbrett.

Når du justerer Spectre Folio i ulike moduser, merker du at den kjennes solid og godt bygget. Det er bare å glemme lignende tidligere løsninger med slappe og spinkle materialer, for denne kjennes robust og godt satt sammen.

HP har også integrert læret i designet på en veldig gjennomtenkt måte. Når maskinen er i laptop-modus er hengselen så stram at du fint kan vinkle skjermen som du vil uten fare for at alt sammen skal tippe. Den føles definitivt som en premium-maskin.

Det brune læret kjennes også bra, og det sikrer at maskinen ligger stille på ellers glatte overflater som glass, marmor eller granitt.

Den bakbelyste WLED-skjermen er imponerende lyssterk, og IPS-panelet leverer gode innsynsvinkler. Det siste kommer spesielt godt med når du vinkler skjermen i ulike moduser. Skjermen er også imponerende tynn, men skjermkantene øverst og nederst der det sitter henholdsvis et webkamera og en HP-logo er ganske brede. Vi er nok bortskjemt av de tynne kantene til premium-maskiner som Dell XPS 13, og her ser det derfor litt billig og gammeldags ut.

I motsetning til enkelte premium-maskiner (les: Surface Pro) får du her med en pekepenn i esken, og det gjør prisen litt mer overkommelig. Den har en fin tynge i hånden, og skjermen reagerer raskt og jevnt på både tegning og skriving. Den robuste støtten for pekepenner i Windows 10 må også trekkes frem her, og den kommer godt med når du bruker Spectre Folio.

Men hva med tastaturet? Mange 2-i-1-maskiner som byr på både laptop- og nettbrettmoduser går ofte på kompromiss når det kommer til tastaturet, fordi maskinen skal være tynn nok til å fungere godt som nettbrett.

Den gode nyheten er at tastaturet på Spectre Folio er stort og har jevne avstander mellom tastene, og det gjør det mer komfortabelt å bruke mens sjansene blir mindre for at du trykker på feil tast ved et uhell. Samtidig er dessverre tastene ganske grunne, og det gjør at de ikke føles spesielt responsive når trykker på dem. Vi foretrekker absolutt tastaturer med litt dypere taster, men det er prisen du betaler for å ha en så tynn laptop.

Tastaturet er bakbelyst mellom tastene, noe som hjelper en del når du bruker maskinen i svakt lys. Dessverre er ikke selve bokstavene opplyst, så med mindre du kan touch-skriving så vil du fortsatt kunne få problemer i mørket.

Når det kommer til tilkoblinger får du kun tre USB-C-porter, og det er nok nødvendig for at maskinen skal kunne være så tynn, men det gjør at du det blir mindre lettvint å koble til eldre USB-enheter og du får heller ikke minnekortleser. Legg også merke til at to av portene er Thunderbolt 3, mens den siste er en tregere USB 3.1-port.

Du får heldigvis med en standard USB til USB C-adapter i esken. USB-C-adapteren har også en flott stoffdekket kabel, noe som bidrar til premium-opplevelsen.

Med sine 320 x 234 x 15,2 mm og en vekt på 1,5 kg, er dette en imponerende kompakt og lett laptop som du enkelt kan bære med deg rundt. Når den er lukket kan du bære den med deg under armen, og i nettbrettmodus er den lett nok til å holde med en hånd.

Det, kombinert med det unike lærdesignet, gjør at du får en maskin som både ser og føles premium, og som er ulik det aller mest annet på markedet. Den gjør seg virkelig bemerket.

Det er ellers verdt å merke seg at den er utstyrt med ekte lær, så hvis bruk av materialer fra dyr er et problem for deg så bør du velge noe annet.