Test: Harman Kardon Citation Oasis

Harman Kardon Citation Oasis er en DAB+-klokkeradio, som samtidig byr på innebygget trådløs lader, Bluetooth, AirPlay 2 og Chromecast-strømming via WiFi. Her får du altså mye for pengene, og det eneste du skal være forberedt på at du bør være komfortabel med bruk av stemmestyring for å få mest mulig ut av den.

Kort oppsummert

Citation Oasis er det foreløpig siste tilskuddet til Harman Kardons multiromsystem Citation, men dette er ikke bare enda en trådløs høyttaler – det er nemlig også en klokkeradio med DAB+, som i tillegg er utstyrt med trådløs lader på oversiden.

Samtidig får du støtte for både Chromecast, AirPlay 2 og Bluetooth, og det kan godt sies å være mye for pengene, men det er heller ikke til å komme unna at Harman Kardon tar seg godt betalt for all denne funksjonaliteten – rundt 2400 kroner for en klokkeradio er jo mer enn de fleste kanskje kan tenkte seg å betale for å bli vekket om morgenen.

Heldigvis lever Citation Oasis opp til forventningene som settes av spesifikasjonslisten, og i tillegg leverer den også når det kommer til lydkvalitet. Faktisk er lydopplevelsen så god at den fint kan fungerer som en trådløs høyttaler i andre rom enn soverommet også.

Når det kommer til brukervennligheten skal det på sin sine sies at du bør være ganske komfortabel med stemmestyring om du skal få mest mulig å ut av den. Mye kan riktignok gjøres via knappene på selve enheten, men alarmer kan kun settes med stemmen. Mange vil nok oppleve det som helt greit, men det er i hvert fall noe du bør være forberedt på.

Tross den høye prisen får du altså veldig mye for pengene om du går til innkjøp av en Citation Oasis, og det er i hvert fall ingen tvil om at dette er den smarteste klokkeradioen vi har vært borti.

Harman Kardon Citation Oasis: pris og tilgjengelighet

Citation Oasis tar seg godt ut på nattbordet. (Image credit: Truls Steinung)

Harman Kardon Citation Oasis er tilgjengelig i norske nettbutikker nå for 2399 kroner, og du kan velge mellom en sort og en hvit variant.

Spesifikasjoner Høyttalerelementer: 2 x 45 mm Utgangseffekt: 12 W RMS Signal-til-støy-forhold: 80 dB WiFi: 2,4 GHz og 5 GHz Lydkilder: DAB+, Bluetooth, AirPlay 2, Chromeca, AUXst Blueooth: versjon 4.2 Andre funksjoner: trådløs lading av telefoner

Design og funksjoner

Oasis føyer seg som nevnt inn i den etter hvert ganske omfattende multiromserien Citation, og den viderefører det samme designspråket som de andre modellene. Vi snakker altså avrundede former og stofftrekk, og du kan velge mellom en hvit variant med lysegrått trekk og en sort variant med mørkegrått trekk.

Skjermen i front har store tydelige tegn som synes godt når den står på nattbordet, og heldigvis er den også utstyrt med en fysiske knapp på baksiden som lar deg justere lysstyrken i fem trinn. Dette står i kontrast til hvordan mye annet er løst med Citation Oasis, men dette kommer vi tilbake til.

Klokkeradioen har innebygget trådløs lader. (Image credit: Truls Steinung)

På oversiden sitter det en trådløs lader som fungerer med alle telefoner som støtter Qi-standarden, noe som i praksis inkluderer stort sett alle dagens mobiler med trådløs lading. Harman Kardon oppgir ikke hvor høy effekt laderen leverer, men vår testing med en OnePlus 8 Pro viste i hvert fall at ladingen fungerte fint.

Foran laderen sitter det en rekke med berøringsknapper, og de inkluderer fire forhåndsinnstillingsknapper for radiokanaler, volum opp og ned, en kildebytteknapp, frem- og tilbakeknapp som blant annet lar deg bytte låt, og til slutt en alarmknapp som lar deg stoppe alarmer. I tillegg sitter det en stor mekanisk knapp i midten som fungerer som Snooze-knapp og play/stopp.

Snooze-knappen fungerer veldig fint selv når du er trøtt og leter etter den om morgenen, men det skal sies at berøringsknappene da kan være litt vel følsomme og føre til at du lett trykker feil. Dette burde det imidlertid være mulig å venne seg til.

Snooze-knappen er lett tilgjengelig, men berøringsknappene er lett å bomme på. (Image credit: Truls Steinung)

En del funksjoner kan altså styres fra selve enheten, mens en del andre valg kan gjøres fra Google Home-appen. Det er for øvrig også her oppsettet av Citation Oasis gjøres.

Samtidig er det ingen tvil om at mye vekt er lagt på at man skal bruke Google Assistant til betjening, og det viste seg at oppsett av alarmer faktisk kun kan gjøres med stemmestyring. Dette kom litt overraskende på oss, og det er ikke tvil om at er litt upraktisk å måtte snakke til klokkeradioen din (og få svar) når du skal legge deg om kvelden – spesielt hvis det ligger noen ved siden av deg som prøver å sove.

Selve stemmestyringen fungerer imidlertid fint, og du kan sette opp gjentakende alarmer og velge å bli vekket av bestemte radiokanaler, spillelister eller album fra din valgte strømmetjeneste om du ønsker det.

I og med at mange kanskje vil være ukomfortable med å ha en mikrofon stående på på soverommet, så er det godt at Harman Kardon har gitt Citation Oasis en fysisk bryter på baksiden som lar deg deaktivere mikrofonen. Sammen med den finner du den nevnte knappen for å justere lysstyrke og en bryter som gjør at WiFi automatisk deaktiveres mellom kl. 24 og 6. Ellers er den utstyrt med en USB-port som kan brukes til lading av telefoner, en Aux-inngang til eksterne lydkilder og en kontakt for tilkobling av den medfølgende DAB-antennen.

DAB krever antenne, og dette er løst med en ledning som plugges inn på baksiden. (Image credit: Truls Steinung)

Ved siden av DAB støtter Citation Oasis som nevnt også WiFi, og musikk kan strømmes via både AirPlay 2 og Chromecast. På toppen av det får du også Bluetooth, og dette fungerer også knirkefritt. Alt ligger altså til rette for å bruke Citation Oasis akkurat slik det passer deg best, og den må i praksis kunne sies å være mye mer enn en klokkeradio.

På baksiden finner du blant annet en bryter for å deaktivere mikrofonen, noe som kan gi litt mer sinnsro for dem som er skeptiske til å ha slike aktivert i tide og utide. (Image credit: Truls Steinung)

Lyd

I og med at Citation Oasis er så godt utstyrt med avspillingsmuligheter, så er det godt at den leverer også når det kommer til lydkvalitet. Tross den beskjedne størrelsen får du nemlig et ganske komplett lydbilde som passer godt til de fleste sjangre.

Den største utfordringen er selvfølgelig å levere skikkelig bass fra en så liten høyttaler, men her får du en fin tyngde som gir musikken et godt fundament. Samtidig er det heller ikke så mye å utsette på verken mellomtonen eller diskanten, med en fin klarhet i førstnevnte og den rette friskheten i sistnevnte. Det er ikke dermed sagt at den kan erstatte en større trådløs høyttaler, men til sitt bruk leverer den mer enn godt nok, og den kan også gjøre en god jobb med å fylle kjøkkenet eller et annet mindre rom med lyd.

Samtidig skal vi ikke da glemme at det finnes mange gode alternativer til den samme prisen, så spørsmålet blir kanskje da hvor mye nytte du har av den trådløse ladingen.

Bør jeg kjøpe Harman Kardon Citation Oasis?

Kjøp den hvis ...

.... du vil ha en skikkelig smart klokkeradio Hvis du har nytte av en klokkeradio med DAB+ som også fungerer som en multiromhøyttaler og trådløs ladeplate, så er Citation Oasis et glimrende valg.

... du vil ha en klokkeradio med god lyd Citation Oasis leverer bedre lyd enn de fleste andre klokkeradioer vi har prøvd.

... du allerede har Citation-høyttalere fra før Hvis du vil ha et multiromsystem med et enhetlig design, så byr Citation-systemet på det meste du kan tenke deg av modeller.

Ikke kjøp den hvis ...

... du bare trenger en enkel klokkeradio Trenger du ikke de mange ekstrafunksjonene, så finnes det mye rimeligere alternativer som kan vekke deg like effektivt.

... du ikke liker stemmeassistenter Hvis du ikke er komfortabel med bruk av stemmeassistenter, så er ikke Citation Oasis det beste valget for deg.

Opprinnelig testet: juni 2020