Test: EPOS H3

EPOS H3 er et ekstremt behagelig headset som byr på velbalansert og detaljert lyd. Selv om det først og fremst er skapt for gaming, opplevde vi at vi også strakte oss etter disse hodetelefonene når vi ville høre på musikk. Det sier noe om hvor fantastisk de låter. Hvis du er på jakt etter et kablet headset som leverer på alle de viktige områdene – lydkvalitet, komfort og krystallklar kommunikasjon – vil du ikke bli skuffet over EPOS H3.

Kort sammendrag

EPOS H3 er noe dyrere enn lignende headset, men det leverer på tre kjerneområder som gjør dem til et overbevisende alternativ: det er utrolig behagelig å bruke, det er utstyrt med en ypperlig mikrofon og det byr på et tiltalende, fyldig og detaljert lydbilde som er perfekt for romtilpasset lyd.

Det er imidlertid noen av designdetaljene vi ikke liker så godt. Den ikke avtagbare mikrofonen gir visse begrensninger og volumjusteringen er ikke akkurat den mest intuitive løsningen vi har opplevd. Bassfrekvensene kan dessuten være litt for tynne for enkeltes smak.

Den økende konkurransen fra trådløse hodetelefoner innebærer også at kablede hodetelefoner ikke er et like opplagt valg som tidligere. Men allsidigheten man tilbys ved å kunne koble til alt via en 3,5 millimeters utgang – blant annet Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X – er virkelig kjærkommen.

EPOS H3 er virkelig et utmerket headset. Det er enda en konkurrent i toppklassen gamere kan ta med i betraktningen – i et marked som er blitt vesentlig styrket, både i kvalitet og utvalg, de seneste årene.

EPOS H3 - pris og slippdato

EPOS H3 kom på markedet 20. april 2021 og kostet 1299 kroner ved lanseringen. Det betyr at de ligger litt over normalprisen for lignende hodetelefoner. Tross prisen er dette et godt og allsidig headset for deg som vil ha et gaming-headset som også utmerker seg på andre områder.

Noe som er synd for EPOS H3, er at konkurransen er veldig har i dette prissjiktet. Her finner man en mengde trådløse headset som byr på god lydkvalitet og har de ønskede egenskapene, som for eksempel Bluetooth-tilkobling med to enheter. Xbox Wireless Headset er fremdeles vårt førstevalg for brukere av Xbox Series X og Xbox Series S, men en stor fordel med EPOS H3 er at den fungerer på alle plattformer.

Design

(Image credit: Future)

EPOS H3 er en videreutvikling av GSP 300-serien. Modellen finnes tilgjengelig en en helt svart og en helt hvit utgave. Den er bygget i førsteklasses materialer som gir en følelse av holdbarhet, og passformen er behagelig. Hodetelefonene virket ganske små da vi pakket ut headsettet, men etter litt justering passet de tett rundt våre ganske store ører uten at trykket ble ubehagelig. Hodebøylen ga heller ikke noe ubehag, selv ikke etter noen timers spilling av Outriders.

Det er dessuten enkelt å finne en god passform med EPOS H3-headsettet. Reguleringen i rustfritt stål klikkes fint på plass når du justerer bøylen til et nytt hakk. Ved hjelp av et toakslet gangjern skapes en god tetning rundt øreklokkene, som holdes godt på plass over ørene, uansett hode- eller ansiktsform. Vi likte spesielt godt kunstlæret og det mykere materialet som er benyttet på øreklokkene – der sistnevnte er utført i et behagelig minneskum. Disse egenskapene gjør EPOS H3 til et av de mest komfortable gaming-headsettene vi har brukt på en god stund, og vi følte heller ikke at vi trengte å være spesielt forsiktige med dem, takket være øreklokkenes solide konstruksjon.

Det sitter en stor mikrofon på venstre side av EPOS H3-headsettet, og man finner et hjul til justering av volumet på utsiden av den høyre øreklokken. Volumhjulet ligger i flukt med øreklokken, noe som gjør at du må bruke både pekefinger og langfinger for å kunne betjene det ordentlig. Det er enkelt å justere, men på grunn av utformingen er det vanskelig å treffe akkurat riktig volum. Vi merket også at når volumhjulet vris hele veien ned, trenger lyden fortsatt gjennom, noe som er rart, og temmelig irriterende hvis du vil ha fullkommen stillhet.

Lydmessig ytelse

(Image credit: Future)

Vi har konstatert at EPOS H3 er nydelige å hå på seg. Men hvordan låter de? Det kan beskrives med ett ord: rent. Det er en temmelig knapp beskrivelse, men audiofile vet at hodetelefoner som presenterer en «flat» lyd gjengir kildematerialet slik det er tenkt, og det er akkurat slik vi vil ha det. Problemet er at når det gjelder gaming, kan det være kontraintuitivt med flat lyd.

EPOS H3 er utformet med et spesialtilpasset høyttalersystem som drar full nytte av lyddesign i spill, noe som bygger på en krevende blanding av lave frekvenser til eksplosjoner og spektakulære sekvenser, men uten å maskere bort mellomregisteret og de høye frekvensene som gir liv til de virtuelle verdenene vi elsker å gå oss vill i. Sluttresultatet er et lydbilde som virkelig finstemmer hver eneste detalj, men som heldigvis også byr på tilstrekkelig kraft til at du kan lene deg tilbake og smile når det virkelig går heftig for seg på skjermen.

Vi lot oss spesielt imponere over hvordan EPOS H3 håndterte romtilpasset lyd, noe som alltid drar fordeler av at de høye frekvensene ikke drukner i bass. Da vi spilte Dirt 5, som har innebygget støtte for Dolby Atmos, fikk vi hakeslepp over hvor bra lyden var da vi suste gjennom banene med utrolig naturtro lyd, for eksempel ved skifte av gir. Vi ble også påminnet om mer subtile detaljer ved lyden, detaljer vi ofte glemmer bort i noen av favorittspillene våre, som den overbevisende lyden av nedbør i Forza Motorsport 7 eller knirkingen fra trekonstruksjonen i Sea of Thieves, når bølgene slår inn i skroget.

Med en impedans på bare 20 ohm, er også EPOS H3-headsettet lettdrevet. Det skulle gi deg massevis av volum å arbeide med. Hadde enda volumhjulet vært enkelt å betjene, kunne man lett finne drømmevolumet.

Mikrofonkvalitet og kompatibilitet

(Image credit: Future)

Et annet område EPOS H3 utmerker seg på, er kommunikasjon. Høretelefonenes dobbeltrettede mikrofon fungerer beundringsverdig godt. Lyden var hele tiden tydelig i gruppesamtaler, samtidig som vi sjelden ble forstyrret av bakgrunnslyd.

Mikrofonen er dessuten enkel å bruke: du trekker den bare ned for å aktivere den, og et lite klikk forteller deg at du har gjort dette riktig. For å slå av lyden, vrir du den tilbake. Mikrofonarmen har en liten krumning, men til forskjell fra enkelte andre mikrofoner opplevde vi ikke å måte sløse bort tiden på å forsøke å finne den beste posisjonen slik at stemmen skulle bli så tydelig som mulig.

Til tross for den gode ytelsen, hadde vi ønsket oss at mikrofonen var litt mer diskret. Den blir en litt for dominerende del av et headset ellers er ganske stilig. Vi er spent på om EPOS vil forbedre designet til sine fremtidige modeller og samtidig beholde den kvaliteten vi venter oss av dem.

Fordelen med å være et kablet headset, er at EPOS H3 fungerer på i prinsippet hva som helst som har en lydutgang på 3,5 mm. Den to meter lange kabelen med flat profil har en ideell lengde når du er tilkoblet PS5 DualSense- eller Xbox Series X-kontrolleren, og du får dessuten en splittkabel til PC.

Burde jeg kjøpe EPOS H3?

Kjøp dem hvis …

… du vil ha en allsidig enhet

EPOS H3-headsettet fungerer sammen med alle enheter med 3,5 mm lydutgang, men det avgjørende er at de avgir god lyd uansett hva du bruker dem til. Enten det handler om hardcore-gaming, musikklytting eller filmkvelder, ble vi imponert over hvordan EPOS H3 håndterte alle typer media.

… du er kompromissløs når det gjelder komfort

Vi opplevde EPOS H3-headsettet som et av de mest behagelige vi har brukt på lang tid. De er lette, øreklokkene gir fleksibilitet og de klemmer seg ikke for hardt rundt hodet. Hodebøylen oppleves heller aldri som om den graver seg inn eller legger press på hodet, selv etter flere timers bruk.

… du trenger en pålitelig mikrofon

EPOS H3 har en mikrofon man ikke kan ta av, men den fungerer til gjengjeld eksepsjonelt godt. Du høres klart og tydelig når du kommuniserer med ditt eget team når du bruker dette headsettet, uansett hvor opphisset diskusjonen blir.

Ikke kjøp dem hvis …

… du prioriterer bass

Selv om det dunker ganske godt fra EPOS H3, hadde vi ønsket oss mer bass. Dette kan imidlertid medføre at resten av lydbildet blir uklart, noe vi heller ikke vil.

… du er lei av kabler

Hvis du egentlig er klar for å kutte ut kablene for godt, er ikke EPOS H3 noe for deg. Selv om du med et kablet headset unngår tilkoblingsvansker, lydforsinkelse og du kan bruke det på en mengde forskjellige enheter, kan det av og til være utrolig irriterende med en kabel.

… du vil ha noe som egner seg til utendørs bruk

Selv om EPOS H3 er et flott headset, er ikke den fastmonterte mikrofonen like flott. Det betyr også at det er uaktuelt å ha på seg dette headsettet utendørs, med mindre du ikke har noe imot forvirrede blikk fra forbipasserende.