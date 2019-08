Apple Music og YouTube Music innfører nye spillelister som skal servere deg mer ny musikk

Markedet for musikkstrømming blir stadig mer konkurransepreget, og en av våpnene som brukes i kampen om markedsandeler er genererte spillelister – altså listene som skapes automatisk, og som skal spare deg for tid og introdusere deg for nye artister du kanskje liker.

Dette har Spotify lenge vært gode på, og nå tar YouTube Music og Apple Music opp kampen med nye spillelistetyper. Hvis du synes disse to har skuffet på dette punktet tidligere, er det altså muligens på tide med en ny titt.

YouTube Music slipper nå en liste de kaller «Released», som ser ut til å speile Spotifys New Music Friday ganske tett. Som navnet tilsier, får du altså servert nylig lansert musikk, og antallet skal ligge på 50 låter.

YouTube Music omtaler listen som «de 50 hotteste låtene denne uken, ferskt servert hver fredag», og denne er altså separat fra «New Release Mix» der du får en blanding av låter som er mer påvirket av lyttehistorien din.

Skal servere deg ny musikk

Apple Music har på sin side rullet ut «New Music Daily», der du ikke overraskende får servert nye låter hver dag. På den måten kan du starte dagen med et utvalg av musikk, som burde speile det som er helt nytt og aktuelt.

Apple Music omtaler listen som «de nyeste låtene du bare MÅ høre», og den første listen vi fikk servert var på 62 låter. Listen erstatter «Best of the Week»-listen, og den nye listen blir naturlig nok oppdatert oftere.

Denne uka er nok et godt tidspunkt for å rulle ut nye funksjoner som dette, med tanke på at Taylor Swift slipper nye plate, og det er nok også noe de to selskapene har tatt med i beregningen da de valgte lanseringstidspunkt.

Vær også forberedt på at du som med alle slike automatiske lister, bør huske å lagre låter du liker til egne spillelister så du ikke glemmer dem. Hvis ikke risikerer du at de forsvinner når listene oppdateres.

Kilde: 9to5Google / Digital Trends