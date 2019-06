WWDC 2019: Hvordan se Apples storlansering direkte

Apples store utviklerkonferanse WWDC 2019 starter i dag, og det markeres som vanlig med en direktesendt presentasjon.

Der venter vi å få servert de seneste detaljene om iOS 13 for iPhone og iPad, og macOS 10.15 for Mac. Vi er tilstede på arrangementet, og du kan følge oss på vår live-blogg for å få med deg våre reaksjoner på annonseringene etter hvert som de kommer.

Når er WWDC 2019? I dag, mandag 3. juni kl. 19 norsk tid. Hvor lenge varer presentasjonen? Tidligere presentasjoner har typisk vart rundt 2 timer.

Vi venter også å høre om watchOS 6 for Apple Watch, og det kan også være vi får nyheter om tvOS 13 for Apple TV.

I tillegg kan det også være at vi får nyheter om Apples kommende strømmetjeneste som er ventet lansert mot slutten av året. Får vi en nøyaktig lanseringsdato? Vi må bare vente å se.

Apple kan også komme inn på den nye spillabonnementstjenesten Apple Arcade, og TV-tjenesten Apple TV Plus.

Vi venter derimot ikke noen store maskinvarelanseringer, men det skal sies at Apple har annonsert maskinvare under WWDC før så det er ikke helt umulig at noe slippes i dag.

Hvordan se WWDC-presentasjonen direkte

Det har blitt lettere enn noen gang før å se Apples lanseringer direkte, men det er likevel ikke like enkelt som å se en del andre slike lanseringer fra andre produsenter. Det kommer nemlig an på hva slags enhet du har.

Har du en Mac, kan du bruke Safari til å se det hele direkte, og så lenge du har macOS Sierra 10.12 eller nyere så vil det gå fint. På iPhone og iPad vil det også fungere fint med Safari, og på Apple TV kan du bruke Apple Events-appen.

Har du Windows eller Linux kan du bruke Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox. Det kan også være du vil få avspillingen til å virke med Chrome på Android, men vi kan ikke garantere det.

Uansett hvilken plattform du velger, vil du finne direktesendingen på Apples nettsider.