Wimbledon 2022: Slik ser du tennisturneringen på nett – trekning, program, spådommer

Sensasjonelle comebacks, hjerteskjærende utelatelser, aldrende legender og nye stjerner gjør at Wimbledon 2022 later til å bli en av de mest uforutsigbare tennismesterskapene på år og dag. Christian Ruud er seeded som nummer tre, på tross av at han liker seg langt bedre på grus, Iga Swiatek vil entre banen i kjølvannet av 35 strake seiere mens Novak Djokovic er nødt til å heve nivået om han skal ta igjen Grand Slam-rekordene til Federer og Nadal (førstnevnte med 8 Wimbledon-titler og sistnevnte med 22 titler totalt.)



Apropos de ovennevnte storhetene, syv ganger Wimbledon-mester Serena Williams er tilbake i SW19, etter et år med skadeproblemer, mens Roger Federer går glipp av Wimbledon for første gang siden 1998.



Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Wimbledon 2022 på nett, uansett hvor du befinner deg.

Williams, som bikket 40 i fjor, mangler fortsatt én Grand Slam-seier om hun skal matche Margaret Court, med sine 24 titler. Etter en lang periode med skader ble hun sist sett i lett oppvarming under Eastborne-turneringen tidligere i år, og kom sammen med doublespartner Ons Jabeur seg til en finale de måtte trekke seg fra, grunnet en kneskade hos Jabeur. Serena er ikke like lett i steget som under hennes storhetstid, men har til gjengjeld beholdt den enorme slagkraften. Petra Kvitova, Angelique Kerber, Garbine Muguruza og Simona Halep er de øvrige tidligere vinnerne med i turneringen.



Swiatek, på sin side, har aldri kommet seg videre til en Wimbledon-finale, mens ovennevnte Ons Jabeur vant Hamburg European Open før hun timet kneskaden sin på verst tenkelige vis.

Det har vært et frustrerende år for Djokovic, som har måttet bivåne at Rafael Nadal har fosset forbi og nå ligger på 22 Grand Slam-seire totalt, på tross av en langt i fra skadefri sesong. Er han på banen vinner han, stort sett. Likevel ser det ut til å bli stadig vanskeligere å holde de fysiske skavankene på armlengdes avstand for spanjolen, og tar nå ett steg av gangen, entrer hver bidige turnering som om den skulle være hans siste.



Matteo Berrittini, som kom på andre i fjor, har vært nærmest ustanselig siden comebacket etter fingeroperasjonen, og tok både Queen's Club Championships og Weissenhof tidligere i år – og skal vi snakke stjerner som trekker folk kan man umulig unngå å nevne Carlos Alcaraz og Andy Murray.

Wimbledon 2022-trekningen

Wimbledon 2022-seedingen var spennende som aldri før, særlig siden fire av de åtte seksjonene nå ser ut til å bli faretruende jevne.



I mennenes turnering ser vi at seksjon 1 inneholder Novak Djokovic (seedet som nummer 1), Carlos Alcaraz (nummer 5), Jannick Sinner (nummer 10) og to ganger Wimbledon-mester Andy Murray, i tillegg til nok en veteran i Stan Wawrinka.



Casper Ruud, seeded som nummer 3, ligger i seksjon 3 sammen med blant andre tidligere verdenstier Pablo Carreño Busta, men får det ellers langt enklere enn Djokovic på sin ferd mot sluttspill.

Klikk for å se mer informasjon om Wimbledon-trekningen Seksjon 4 virker også interessant, med Rafael Nadal (seedet som nummer 2) liggende sammen med tre ungfoler som ser svært sultne ut i sin første Major-turnering: Felix Auger-Aliassime (seedet som nummer 6), Holger Rune (24) og Taylor Fritz (11.) Marin Cilic er også med på lasset, det samme er finnen Emil Ruusuvuori og Botic van de Zandschulp, som begge skal være gode på gress.



I kvinnenes trekning ser vi at seksjon 2 har fått en enorm mengde talenter. Både Paula Badosa (4), Karolina Pliskova (6) og Coco Gauff (11) skal kjempe mot tidligere Wimbledon-mestre Serena Williams og Simon Halep. Det samme skal Amanda Anisimova og Sara Sorribes Tormo, to lovende spillere som i aller høyeste grad har det i seg å kunne overraske.



Fare på ferde er det også i seksjon 4, der Anett Kontaveit (2), Maria Sakkari (5), Belinda Bencic (14), for ikke å snakke om gresstungvekter Beatriz Haddad Maia, alle ser ut til å være innstilt på å komme langt.

Slik ser du Wimbledon 2022 hvis du befinner deg i utlandet

Fellesferien nærmer seg med stormskritt, og hvis du har vært en av de heldige som har unngått flystreiken er det ikke umulig at du i løpet av Wimbledon 2022 kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til tennissendingene du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske Wimbledon-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Wimbledon 2022, uansett hvor du befinner deg i verden.

Slik bruker du en VPN for å se Wimbledon 2022

Det er såre enkelt å bruke en VPN-tjeneste for å få tilgang til norske strømmetjenester når du befinner deg i utlandet. Det hele gjøres på følgende vis:

1. Last ned og installer VPN-programvaren – vår testvinner er ExpressVPN

2. Kople deg til en passende server – åpne VPN-applikasjonen, velg så en geografisk lokasjon du vil kople deg til (Norge, i dette tilfellet.)

3. Gå inn på strømmetjenesten og bruk enheten som vanlig – gå inn på den aktuelle appen og bruk den slik som du ville ha gjort det hjemme i stua.

Slik ser du Wimbledon 2022 i Norge

(opens in new tab) Det er Discovery Norway, og dermed Eurosport og Discovery+ (opens in new tab) som har rettighetene til å sende alle Casper Ruud-matchene og resten av godbitene fra Wimbledon 2022. Turneringen starter den 27. juni klokken 12:00. Et abonnement på Discovery+ Sport koster 179 kroner i måneden, og inneholder blant annet åtte direktekanaler (inkludert TVNorge, MAX og FEM), Eliteserien, OBOS-ligaen, Eurosport-kanalene og mye mer. Hvis du er utenfor Norge og EU/EØS-området kan du velge å bruke en VPN-tjeneste (opens in new tab), slik at du får tilgang til strømmetjenestene dine uansett hvor du befinner deg.

Wimbledon-program 2022

Mandag, 27. juni

Runde 1 – Kvinnenes og mennenes singles

Tirsdag, 28. juni

Runde 1 – Kvinnenes og mennenes singles

Onsdag, 29. juni

Runde 2 – Kvinnenes og mennenes singles

Klikk for å se hele Wimbledon-programmet Torsdag, 30. juni Runde 2 – Kvinnenes og mennenes singles Fredag, 1. juli Runde 3 – Kvinnenes og mennenes singles Lørdag, 2. juli Runde 3 – Kvinnenes og mennenes singles Søndag, 3. juli Runde 4 – Kvinnenes og mennenes singles Mandag, 4. juli Runde 4 – Kvinnenes og mennenes singles Tirsdag, 5. juli Kvartfinaler – Kvinnenes og mennenes singles Onsdag, 6. juli Kvartfinaler – Kvinnenes og mennenes singles Torsdag, 7. juli

Semi-finaler – Kvinnenes singles Fredag, 8. juli

Semi-finaler – Mennenes singles Lørdag, 9. juli

Finale – Kvinnenes singles (15:00) Søndag, 10. juli

Finale – Mennenes singles (15:00)

Wimbledon 2022-spådommer

Hvis vi bruker French Open som pekepinn, er det liten tvil om at de toppseedede spillerne må kjempe harde kamper for å ha noen sjanse til å komme seg i nærheten av Wimbledon-finalen.



Iga Swiatek har vunnet de siste seks turneringene hun har spilt, og fortjener sin status som forhåndsfavoritt, men hun spiller i samme gruppe seksjoner som tenåringen Zheng Qinwen, den eneste spilleren som har klart å gi polakken en skikkelig utfordring siden hun startet den 35 kamper lange seiersrekka i februar.

Klikk for å se alle Wimbledon-spådommene Favoritt i vertslandet, Emma Raducanu, fronter turneringen, men har vært i begredelig form helt siden den utrolige prestasjonen under US Open forrige sommer. I år er det på tide å vise at hun ikke var en døgnflue.



Anett Kontaveit er på ukarakteristisk vis seedet som nummer 2, og kan vise seg å bli en outsider, mens Beatriz Haddad Maia (nummer 29 på verdensrankingen) ser ut til å bli vanskelig å klå, etter et par svært sterke opptredener i Nottingham og Birmingham. På tross av alderen kan man aldri helt avskrive Serena heller. Hun blir 41 i september, og Wimbledon 2022 er første gang hun spiller i en singlesturnering etter å ha haltet av banen under fjorårets Wimbledon-turnering.



Som alltid er Novak Djokovic og Rafael Nadal storfavoritter i mennenes singles.



Casper Ruud er seedet som nummer 3, etter den fabelaktige prestasjonen i French Open, men nordmannen er som kjent best på grus, så hvordan han kommer til å takle gressmatta i England gjenstår å se. Flere andre lovende ungfoler, som for eksempel Carlos Alcaraz, Félix Auger-Aliassime og Jannik Sinner er også ute etter å bli historiske i årets største tennis-arrangement, men det er også Hubert Hurkacz, Stefans Tsitsipas og Matteo Berrettini – veien til finalen blir uten tvil lang og hard for de fleste.



Andy Murray har ikke spilt bedre tennis (etter operasjonen) enn i Stuttgart tidligere denne måneden, men måtte bryte i Queen's Club Championships grunnet en skade i mageregionen, og nå ser britene til Dan Evans for et håp om avansement, en spiller som har gjort det jevnt over godt i det siste.

Tidligere Wimbledon-vinnere

Mannlige vinnere av singles i Wimbledon-turneringen (i Open-æraen):

1968 – Rod Laver

1969 – Rod Laver

1970 – John Newcombe

1971 – John Newcombe

1972 – Stan Smith

1973 – Jan Kodeš

1974 – Jimmy Connors

1975 – Arthur Ashe

1976 – Björn Borg

1977 – Björn Borg

1978 – Björn Borg

1979 – Björn Borg

1980 – Björn Borg

1981 – John McEnroe

1982 – Jimmy Connors

1983 – John McEnroe

1984 – John McEnroe

1985 – Boris Becker

1986 – Boris Becker

1987 – Pat Cash

1988 – Stefan Edberg

1989 – Boris Becker

1990 – Stefan Edberg

1991 – Michael Stich

1992 – Andre Agassi

1993 – Pete Sampras

1994 – Pete Sampras

1995 – Pete Sampras

1996 – Richard Krajicek

1997 – Pete Sampras

1998 – Pete Sampras

1999 – Pete Sampras

2000 – Pete Sampras

2001 – Goran Ivanišević

2002 – Lleyton Hewitt

2003 – Roger Federer

2004 – Roger Federer

2005 – Roger Federer

2006 – Roger Federer

2007 – Roger Federer

2008 – Rafael Nadal

2009 – Roger Federer

2010 – Rafael Nadal

2011 – Novak Djokovic

2012 – Roger Federer

2013 – Andy Murray

2014 – Novak Djokovic

2015 – Novak Djokovic

2016 – Andy Murray

2017 – Roger Federer

2018 – Novak Djokovic

2019 – Novak Djokovic

2021 – Novak Djokovic

Kvinnelige vinnere av singles i Wimbledon-turneringen (i Open-æraen):