Wimbledon 2021: Slik ser du årets gjeveste tennisturnering, uansett hvor du befinner deg

Det er to år siden sist vi så tennis ble spilt på All England Lawn Tennis & Croquet Club, og Simona Halep og Novak Djokovic ta sine respektive titler under Wimbledon 2019. Det er den mest prestisjefylte tennisturneringen i verden som nå er i ferd med å starte. Les vår guide under, der vi viser deg hvordan du kan se turneringen på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Det finnes få ting i verden som er mer estetisk tiltalende enn synet av det grønne, lilla og hvite som broderer nesten alt utenom ballene på All England Club, og dette kan være den siste gangen vi får se noen av de største konkurrere i en turnering som de så mange ganger før har preget.

Wimbledon 2021 Dato: Mandag den 28. juni–søndag den 11. juli Daglige startklokkeslett: 12:00 Norsk TV-kanal: Eurosport Norge Norsk strømmetjeneste: Discovery+ Europeisk strøm: Discovery+ (land i EU) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt

Serena Williams, 39, med syv titler i lomma, er fortsatt ute etter å tangere rekorden på 24 singletitler i en Grand Slam. Roger Fedrer, med sine åtte seiere, har på sin side nettopp fylt 40. Publikum kommer til å heie de to erfarne mesterne frem gjennom hele turneringen, sammen med hjemmefavoritten Andy Murray.



Novak Djokovic er dog favoritt på herresiden, og ser ustoppelig ut, selv om Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev og Dominic Thiem kommer til å ville utfordre den serbiske stjernen.



Casper Ruud spiller sin andre Wimbledon-turnering i år, og jakter en langt bedre plassering enn i 2019, da han endte opp med å ryke ut i første runde etter et tap for John Isner.

Kvinneturneringen er langt vanskeligere å spå, det finnes ingen mangel på utfordrere. Noen av de det er verdt å nevne er verdenseneren Ashleigh Barty, mesteren i French Open, Barbara Krejcikova, samt de unge stjerneskuddene Ica Swiatek og Coco Gauff.



Det er en meget spesiell turnering vi nå står ovenfor, og nedenfor går vi gjennom hvordan du kan strømme Wimbledon 2021, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Wimbledon 2021 i Norge

Det er Discovery Norway som har senderettighetene til Wimbledon i Norge.



Hovedkanal for sendingene er Eurosport Norge, som kommer til å starte dekningen av turneringen den 27. juni, klokken 12:00 (første runde, kvinner og menn.)



Hvis du heller vil strømme Wimbledon, så er det Discovery+ som gjelder. For å få tilgang til sport og spill vil man abonnere på «Sport»-pakken, og denne koster 179 kroner i måneden.



Om du ikke befinner deg innenfor EU når Wimbledon foregår, så kan du ta i bruk en VPN-tjeneste og kople seg til en server i Norge, slik at du får tilgang til de norske sendingene.

Slik ser du Wimbledon 2021 hvis du befinner deg utenfor Norge

Wimbledon er et globalt arrangement, og det er sannsynlig at man kan finne en TV som viser turneringen på lokale buler og hoteller der du befinner deg, men om du befinner deg utenfor EU og vil se de norske sendingene under mesterskapet så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Ved å bruke en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan ta del av den norske dekningen via Discovery Norge, uansett hvor du befinner deg i verden.



Rent bortsett fra å gi deg muligheten til å se norsk strømmeinnhold, så hjelper VPN-tjenester deg med å sikre deg når du er på nett. Med en VPN får du beskyttelse mot eventuelle ytre angrep og nysgjerrige øyne som ønsker å få tilgang til dine data. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det er en rimelig måte å senke skuldrene på når man surfer på nett. Ta gjerne en titt på vår liste over de beste VPN-tjenestene på markedet, hvis du ønsker mer informasjon.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du simpelthen en server i Norge, og vips, så har du full tilgang til de norske sendingene fra Wimbledon.

Hvor spilles Wimbledon 2021?

Den årlige turneringen finner sted på All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) i sydvestre London. Wimbledon har blitt arrangert på samme sted siden 1877, hvilket gjør dette til sportens eldste turnering.

Hvor mye penger får vinneren av Wimbledon?

Siden 2007 har prissummen vært den samme for vinnerne i herresingle og kvinnesingle.



Årets vinnere vinner 1,7 millioner britiske pund (drøyt 20 millioner norske kroner), hvilket er noe mindre enn de 2,35 millionene britiske pund som vinnerne fikk i 2019.



Vinnerne av doublesturneringene, når det gjelder begge kjønn, vinner 480 000 pund per par. Vinnerne av mixed doubles vinner 100 000 pund per par.



Totalt deles det ut 35 millioner pund i premiepenger til deltakerne som deltar i årets Wimbledon.

Hvem er de regjerende mestrene fra Wimbledon 2019?

Den serbiske stjernen Novak Djokovic er regjerende mester i herrenes turnering, etter å ha slått den sveitsiske eneren Roger Federer gjennom fem sett i den klassiske finalen fra 2019.



På kvinnesiden er det rumenske Simona Halep som er regjerende mester, som hun ble etter å ha sjokkert publikum da hun vant finalen i 2019 på en knapp time mot amerikanske Serena Williams.

Hvem er favoritter i årets Wimbledon-turnering?

Verdenseneren Novak Djokovic er favoritt i herreturneringen, og går inn i turneringen med senkede skuldre etter å ha kommet godt ut av French Open. De unge rivalene Stafanos Tsitsipas og Daniil Medvedev spås også å nå langt, sammen med Roger Federer og Dominic Thiem.



Kvinnenes turnering er mer åpen. Den regjerende mester, Simona Halep, stiller opp mot en skare utfordrere, blant annet verdensener Ashleigh Barty, supertalentene Iga Swiatek og Coco Gruff, vinneren av French Open Barbora Krejcikova og selvsagt Serena Williams.