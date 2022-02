Verdenscupen i skiskyting: program, norske utøvere, resultater – slik ser du løpene uansett hvor du befinner deg

Det store målet for de aller fleste vinteridrettsutøvere i årets sesong var Vinter-OL i Beijing, hvilket fant sted i februar 2022. Verdenscupen ble dermed satt på vent i februar for de fleste norske utøverne, som kunne dra direkte fra høyden i Italia til Kina og De olympiske leker. Både Sturla Holm Lægreid, Vetle Sjåstad Christiansen og brødrene Bø tok seg tid til stafetten i Antholz og det samme gjorde Tiril Eckhoff, Ida Lien, Karoline Offigstad Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, av utøverne som dro videre til OL.



Ikke overraskende gjør Norge det godt i verdenstoppen for tiden. Marte Olsbu Røiseland er foreløpig overlegen sammenlagt på kvinnesiden, som eneste innenfor topp ti, mens vi har hele fire utøvere i som kjemper i toppen på herresiden, med Tarjei Bø som foreløpig beste.



Les videre for mer informasjon om program, resultater og hvordan du ser verdenscupen i skiskyting, uansett hvor du befinner deg i verden.

Verdenscupen i skiskyting 2021/22 Dato: 27. november – 20. mars Norske TV-kanaler: NRK1 Se skiskyting på nett: NRK TV Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Sesongen åpnet med to konkurransehelger på svensk mark i Östersund, der de norske utøverne fikk bryne seg svensker som hadde noe å bevise på hjemmebane. Våre naboer i øst hanket inn fem pallplasseringer, mens våre utsendte endte med sju.



Sebastian Samuelsson henger fortsatt godt med sammenlagt, og kniver med Tarjei Bø om tredjeplassen, bak franske Quentin Fillon Maillet og Émilien Jacquelin.



Marte Olsbu Røiseland er som ovennevnte foreløpig overlegen på kvinnesiden i forkant av de tre siste arrangementene, som avsluttes med sesongslutt i Holmenkollen.

Slik ser du verdenscupen i skiskyting om du er i utlandet

Verdenscupen i skiskyting 2021/22 er et verdensomspennende knippe arrangementer, og det er gode muligheter for å få med seg mesterskapet uansett hvor du befinner deg i verden. Noen garanti for at du finner en TV med riktig kanal om du er på reise finnes likevel ikke. Hvis tilgang til verdenscupen i skiskyting på norske strømmeflater svikter er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Ved å bruke en VPN-tjeneste kan du omgå geoblokkeringer som forhindrer deg i å se arrangementene live, og dermed få med deg sendingene fra NRK, uansett hvor du befinner deg i verden.



Rent bortsett fra å få tilgang til strømmeinnhold, kan VPN-tjenester også bidra til å holde deg sikker og anonym på nett via kryptering av linjen du bruker. Det er såre enkelt å bruke VPN, det er helt lovlig og gjør at man kan senke skuldrene, vel vitende om at du er sikret mot brudd på personvern. Hvis du ønsker å gjøre litt mer research kan du ta en titt på vår liste over de beste VPN-tjenestene på markedet akkurat nå.

ExpressVPN

Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det.

Slik bruker du en VPN-tjeneste

For å bruke en VPN-tjeneste følger du disse tre enkle stegene.



1. Last ned og installer VPN-programvaren



2. Kople deg til en passende lokasjon/server: Åpne VPN-applikasjonen og velg hvilket land du vil kople deg til.



3. Gå inn på strømmetjenestens livestrøm: Ønsker du å se de norske sendingene fra verdenscupen går du altså til NRK TV

Slik ser du verdenscupen i skiskyting 2021/22 om du befinner deg i Norge

Det er NRK TV som har rettighetene til verdenscupen i skiskyting i Norge



Hovedkanalen for sendingene er NRK1, men samtlige øvelser vil kunne strømmes via NRK TV. Statskanalen er gratis tilgjengelig for alle norske statsborgere, hvilket innebærer at så lenge man bruker norsk IP-adresse, så kan man se verdenscupen i skiskyting.



Hvis du ikke befinner deg i Norge når et arrangement avholdes, kan du bruke en VPN-tjeneste og kople deg til en server i Norge, slik at du får tilgang til de norske sendingene.

Program for verdenscupen i skiskyting

Verdenscupen i skiskyting hadde premiere i Östersund da det ble avholdt to stevner i november. Sesongen avsluttes den 20. mars 2022 i Holmenkollen. På grunn av at Vinter-OL i Bejing finner sted i 2022, så tar verdenscupen en pause mellom den 23. januar og 3. mars 2022.

27. – 28. november Östersund

27. november 11:45: Kvinner 15 kilometer individuell

27. november 15:00: Herrer 20 kilometer individuell

28. november 11:00: Kvinner 7,5 kilometer sprint

28. november 13:45: Herrer 10 kilometer sprint

2. – 5. desember Östersund

2. desember 13:45: Kvinner 7,5 kilometer sprint

2. desember 16:30: Herrer 10 kilometer sprint

4. desember 13:00: Kvinner 10 kilometer jaktstart

4. desember 15:10: Herrer 4 x 7,5 kilometer stafett

5. desember 12:35: Kvinner 4 x 6 kilometer stafett

5. desember 15:15: Herrer 12,5 kilometer jaktstart

10. – 12. desember Hochfilzen

10. desember 11:25: Herrer 10 kilometer sprint

10. desember 14:15: Kvinner 7,5 kilometer sprint

11. desember 12:15: Herrer 12,5 kilometer jaktstart

11. desember 14:15: Kvinner 4 x 6 kilometer stafett

12. desember 11:45: Herrer 4 x 7,5 kilometer stafett

12. desember 14:30 Kvinner 10 kilometer jaktstart

16. – 19. desember Annecy-Le Grand Bornand

16. desember 14:15: Kvinner 7,5 kilometer sprint

17. desember 14:15: Herrer 10 kilometer sprint

18. desember 13:00: Kvinner 10 kilometer jaktstart

18. desember 15:00: Herrer 12,5 kilometer jaktstart

19. desember 12:45: Kvinner 12,5 kilometer fellesstart

19. desember 14:45: Herrer 15 kilometer fellesstart

6. – 9. januar Oberhof

7. januar 12:05: Herrer 10 kilometer sprint

7. januar 14:15: Kvinner 7,5 kilometer sprint

8. januar 12:15: Mixstafett 4 x 7,5 kilometer

8. januar 14:45: Singelmix-stafett

9. januar 12:30: Herrer 12,5 kilometer jaktstart

9. januar 14:45 : Kvinner 10 kilometer jaktstart

12. – 16. januar Ruhpolding

12. januar 14:30: Kvinner 7,5 kilometer sprint

13. januar 14:30: Herrer 10 kilometer sprint

14. januar 14:30: Kvinner 4 x 6 kilometer stafett

15. januar 14:30: Herrer 4 x 7,5 kilometer stafett

16. januar 12:45: Kvinner 10 kilometer jaktstart

16. januar 14:45: Herrer 12,5 kilometer jaktstart

20. – 23. januar Antholz-Anterselva

20. januar 14:15: Herrer 20 kilometer individuell

21. januar 14:15: Kvinner 15 kilometer individuell

22. januar 12:50: Herrer 15 kilometer fellesstart

22. januar 15:00: Kvinner 4 x 6 kilometer stafett

23. januar 12:15: Herrer 4 x 7,5 kilometer stafett

23. januar 15:15: Kvinner 12,5 kilometer fellesstart

3. – 6. mars Kontiolahti

3. mars 14:30: Kvinner 4 x 6 kilometer stafett

4. mars 14:30: Herrer 4 x 7,5 kilometer stafett

5. mars 12:45: Kvinner 7,5 kilometer sprint

5. mars 15:30: Herrer 10 kilometer sprint

6. mars 12:45: Kvinner 10 kilometer jaktstart

6. mars 14:40: Herrer 12,5 kilometer jaktstart

10. – 13. mars Otepää

10. mars 14:30: Herrer 10 kilometer sprint

11. mars 14:30: Kvinner 7,5 kilometer sprint

12. mars 13:00 Herrer 15 kilometer fellesstart

12. mars 15:15 Kvinner 12,5 kilometer fellesstart

13. mars 13:00 Mixstafett 4 x 7,5 kilometer

13. mars 15:15 Singelmix-stafett

17. – 20. mars Holmenkollen

17. mars 15:45: Kvinner 7,5 kilometer sprint

18. mars 15:45: Herrer 7,5 kilometer sprint

19. mars 12:50: Kvinner 10 kilometer jaktstart

19. mars 15:00: Herrer 12,5 kilometer jaktstart

20. mars 12:50: Kvinner 12,5 kilometer fellesstart

20. mars 15:00: Herrer 15 kilometer fellesstart

Sammendraget i kvinnenes verdenscup

Under finner du en oversikt over topp 5 i sammendraget, samt de øvrige norske utøvernes plassering i kvinnenes verdenscup.

1. Marte Olsbu Røiseland (NOR) 651 p

2. Dzinara Alimbekava (BLR) 589 p

3. Elvira Öberg (SWE) 563 p

4. Lisa Theresa Hauser (AUT) 451 p

5. Hanna Öberg (SWE) 487 p



...

15 Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) 651 p

20 Tiril Eckhoff (NOR) 229 p

35 Ida Lien (NOR) 137 p

42 Karoline Offigstad Knotten (NOR) 91 p

49 Emilie Kalkenberg (NOR) 66 p

51 Karoline Erdal (NOR) 61 p

91 Ragnhild Femsteinevik (NOR) 7 p

Sammendraget i herrenes verdenscup

Nedan följer topp fem och de svenska åkarnas placering i herrarnas totala världscup efter fyra tävlingshelger.



1. Quentin Fillon Maillet (FRA) 636 p

2. Emilien Jacquelin (FRA) 501 p

3. Tarjei Bø (NOR) 486 p

4. Sebastian Samuelsson (SWE) 484 p

5. Johannes Thingnes Bø (NOR) 440 p



...

6. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 486 p

7. Sturla Holm Lægreid (NOR) 432 p

16. Sivert Guttorm Bakken (NOR) 277 p

31. Filip Fjeld Andersen (NOR) 174 p

56. Johannes Dale (NOR) 54 p

66. Aleksander Fjeld Andersen (NOR) 37 p

73. Erlend Bjøntegaard (NOR) 26 p

77. Sverre Dahlen Aspenes (NOR) 16 p