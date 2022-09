US Open 2022: Slik ser du Casper Ruud på nett, uansett hvor du befinner deg

Casper Ruud er videre til runde 3. i US open.

Han måtte kjempe seg dit etter en dårlig start mot Tim van Rijthoven i andre runde. Den 25-årige motstanderen fra Nederland er rangert på 117.-plass i verden, 110 plasser bak 23-årige Ruud. Heldigvis slo nordmannen tilbake og vant til slutt 3-1 i sett. I US Open er det best av fem sett. Kampen i New York onsdag endte 6-7, 6-4, 6-4 og 6-4 i favør Ruud.

Med det er han videre til tredje runde i US Open - en tangering av hans karrierebeste i turneringen.

Etter kampen fortalte Ruud til NTB (opens in new tab) at han ikke spilte sin beste kamp i karrieren, men var god når det gjaldt som mest. Så alt i alt var han fornøyd, men føler at han har rom for forbedringer og høyeste personlig nivå ikke er vist ennå.

US Open 2022 3. runde Dato: Fredag 9.2 Starttidspunkt: 1900 Arena: Louis Armstrong Stadium, New York

Casper Ruud sin neste motstander i US Open amerikaneren Tommy Paul, som slo landsmannen Sebastian Korda i en jevn kamp i sin andre runde. Paul er rangert som nummer 34 i verden for øyeblikket. Ruud er ranket som nummer 7.

Casper Ruud har aldri tatt seg lengre enn tredje runde i US Open, så i dag kan nordmannen bryte nok en barriere. I 2020 tapte han mot Matteo Berrettini. Årets motstander Tommy Paul har heller ikke kommet lengre enn 3. runde, så kampen har et ekstra spenningslag for begge spillere.

US Open: Kampprogram Singles

Fredag 2. september: 3. runde kvinner og menn

Lørdag 3. september: 3. runde kvinner og menn

Søndag 4. september: 16-delsfinale kvinner og menn

Mandag 5. september: 16-delsfinale kvinner og menn

Tirsdag 6. september: kvartfinaler kvinner og menn

Onsdag 7. september: kvartfinaler kvinner og menn

Torsdag 8. september: semifinaler vinner og menn

Fredag 9. september: semifinaler vinner og menn

Lørdag 10. september: Finale - kvinner

Søndag 11. September: Finale menn

US Open er nå i 3. runde (Image credit: Getty Images / ED JONES)

Slik ser du US Open 2022 på nett i Norge

(opens in new tab) I Norge er det Discovery+ og Eurosport som har rettighetene til US Open 2022, og for øvrig også det meste annet tennis. De mest populære turneringene, sett med norske øyne, vil også være å finne på TV-kanalene Eurosport Norge. Eurosport (opens in new tab) og Discovery+ (opens in new tab) koster 179 kr i måneden, begge har samme tennisprogram.

Slik ser du US Open 2022 fra utlandet

Tennis er populært verden over, og det er ikke usannsynlig at du vil finne US Open 2022 på TV uansett hvor du befinner deg i verden. Likevel, er du i utlandet (utenfor EU/EØS) og vil se de norske sendingene når turneringen foregår, så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Bruker du en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som gjerne settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan få med deg sendingene uansett hvor du befinner deg i verden.



I tillegg til å hjelpe deg med å få tilgang til strømmeinnhold, så fungerer VPN-tjenester slik at du i praksis er sikrere på nett. Den krypterte tunnelen vil for eksempel kunne beskytte deg mot usikre Wi-Fi-nettverk og andre nysgjerrige øyne. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det kan bidra til lavere skuldre når du surfer på nett. Hvis du vil ha en full oversikt over de beste VPN-tjenestene på markedet, så kan du ta en titt på vår guide over de aller beste tilbyderne i 2022.

US Open: tidligere vinnere

US Open: tidligere vinnere menn singles

US Open: tidligere vinnere kvinner