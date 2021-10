Slik ser du Fury vs. Wilder 3: Trilogien avsluttes i natt med én siste storkamp

(Image: © Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images)

Endelig! Nå er det ikke mange timene igjen før den svært etterlengtede sistekampen i Tyson Fury vs. Deontay Wilder-trilogien starter i Sin City. Alt ligger til rette for en boksefest i Las Vegas denne helgen, og her presenterer vi all informasjon du har brukt for når du skal se Fury vs. Wilder 3 – inkludert kamptidspunkt, når du må være klar i Norge og hvilke kamper som inngår i underkortet.

Fury lekte nærmest med motstanderen i møte nummer to i februar 2020, hvilket resulterte i at amerikaneren ble slått ned og fant ringgulvet to ganger, både før og etter et par uverdige snubleturer, og at det hvite håndkledet endte i ringen. Kampen ble stanset i 7. omgang, på et tidspunkt der Wilder blødde fra både munn og øre.

Fury vs. Wilder 3 livestrøm og tidspunkter Dato: Lørdag den 9. oktober (natt til søndag i Norge) Startidspunkt underkort: Klokken 16 lokal tid (01:00 norsk tid) Fury vs Wilder starter (ca.): Klokken 20:30 lokal tid (5:30 norsk tid) Arena: T-Mobile Arena, Paradise, Nevada, USA Se kampen online: Viaplay Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Det var nok likevel Wilders ego som ble hardest rammet, og det var ikke akkurat balsam for sjelen da han etter kampen kom med en hel rekke dårlige unnskyldninger.



Wilder har måttet vente lenge og vel på sin mulighet for revansj, etter at hans britiske rival testet positivt for COVID-19 i forkant av den planlagte returkampen i juli. Ventetiden er dog snart over – nå er det på tide å gjøre de siste forberedelsene før Fury vs. Wilder 3-strømmen braker i gang.



Har du sommerfugler i magen og vanskeligheter med å få nok om nattens arrangement? Les videre, nedenfor presenterer vi all tilgjengelig informasjon om den spennende returen og de øvrige kampene.

Fury vs. Wilder 3: Tidspunkt i Norge

Det opprinnelige evenementet var planlagt gjennomført den 24. juli, men tungvektskampen skal nå finne sted lørdag den 9. oktober. Hvis du befinner deg i Norge, så begynner det hele (svært) tidlig på morgenen søndag den 10. oktober.



De viktigste kampene i underkortet starter klokken 16:00 i USA, hvilket tilsvarer klokken 01:00 i Norge.



Starttidspunktet til hovedbegivenheten vil avhenge av hvor raskt de andre matchene gås, men forrige gang entret kamphanene ringen omlag klokken 20:00, hvilket tilsvarer rundt 05:00 norsk tid.

Kan man strømme Fury vs. Wilder 3?

Det er NENT som har rettighetene til å vise Fury vs. Wilder III i de nordiske landene, og man kan følge deler av evenementet (oppvarming i studio og underkort) på TV-kanalen V Sport+ eller via strømmetjenesten Viaplay.



For å få tilgang til en livestrøm av oppladningen frem mot livesendingen og underkortet må du ha et Viaplay Total-abonnement, hvilket koster 329 kroner i måneden. Abonnementet gir deg tilgang til alt av sport, film og serier som Viasat har rettigheter til.



Hvis du utelukkende er interessert i dette arrangementet (også underkortet) kan du kjøpe PPV-tilgang til hele evenementet for 499 kroner. Du betaler da kun for Tyson vs. Wilder 3, og trenger ikke en Viaplay-pakke i tillegg.

Kan man se Viaplay i utlandet?

Du kan se alt innholdet til Viaplay om du befinner deg i EU- eller EØS-landene. Alt du trenger å gjøre, i så fall, er å logge deg inn på tjenesten som vanlig.



På grunn av internasjonale programrettigheter har ikke Viaplay lov til å kringkaste utenfor dette området. Med en VPN-tjeneste kan du likevel omgå de regionale geoblokkeringene som tas i bruk av de ulike strømmetjenestene, og dermed kan du også se Viaplay, uansett hvor du befinner deg i verden.



I tillegg til å kunne se strømmeinnhold, hjelper VPN-tjenester deg også med sikkerheten på nett. Dette innebærer beskyttelse mot eksterne angrep og overvåkning, eksempelvis av internettilbyderen din. Det er helt lovlig å bruke VPN-tjenester, og kan være en god løsning for alle som er opptatt av nettsikkerhet og personvern. Hvis du ønsker mer inngående informasjon om hvilke VPN-tjenester som hevder seg i toppen, ta gjerne en titt på vår liste over de beste VPN-tjenestene på markedet.



Her kan du lese mer om hvordan VPN-tjenester fungerer.







ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til Viaplay-abonnementet, uansett hvor du befinner deg i verden.

Fury vs. Wilder 3: Det fullstendige kampprogrammet

Tyson Fury (c) vs. Deontay Wilder

Efe Ajagba vs. Frank Sánchez – Tungvekt

Robert Helenius vs. Adam Kownacki – Tungvekt

Jared Anderson vs. Vladimir Tereshkin – Tungvekt

Robeisy Ramirez vs. Orlando Gonzalez

Edgar Berlanga vs. Marcelo Esteban Coceres

Julian Williams vs. Vladimir Hernandez

Rances Barthelemy vs. TBA

Viktor Vykhryst vs. Mike Marshall

Elvis Rodriguez vs. Victor Vazquez

Bruce Carrington vs. Cesar Cantu

Hvem vant Tyson Fury vs. Deontay Wilder 2?

På tross av en enorm økning i vekt og bare to forberedende kamper entret Tyson Fury ringen sammen med (dengang) WBC-tungvektsmester Deontay Wilder for første gang i desember 2018 – og ble slått i bakken to ganger, men så ellers ut til å være bedre stilt enn sin motstander.



Kampen endte opp, kontroversielt mente mange, uavgjort, men Fury dominerte i returkampen, februar 2020. Wilders hjørne kastet inn håndkledet i 7. runde, etter at slåsskjempen hadde ligget på podiet to ganger.



To meter høye Wilder hevdet senere at kostymet han brukte til entreen, som veide drøye 18 kg, gjorde at han ble utslitt, at noen hadde tuklet med vannet han drakk og at Fury skrapet opp ørene hans med noe som var gjemt i boksehanskene.

Hvem er Tyson Fury?

Tyson «The Gypsy King» Fury er den ubeseirede WBC- og The Ring-tungvektsmesteren, og blant de fleste ansett som den rettmessige lineære mesteren i verden.



32-åringen, som måler 205 på strømpelesten, er en av de aller beste bokserne i verden, uansett vektklasse, og den eneste bokseren som har slått to verdensmestere som tidligere har forsvart tittelen 10 ganger.



Han tok både WBA-, WBO IBO-, IBF- og The Ring-titlene fra Wladimir Klitschko i 2015, men ble nødt til å gi fra seg samtlige på grunn av et knippe forskjellige årsaker, inkludert kontraktproblemer, brudd på dopingreglene og utfordringer med mental helse.

Hvem er Deontay Wilder?

Deontay «The Bronze Bomber» Wilder er tidligere WBC-tungvektsmester, og regnes som bokseren med verdens hardeste slag.



En utrolig rekke seiere 35-åringen har anskaffet seg i løpet av karrieren, 41 av 42, har kommet via knockout, men det mest berømte knockout-slaget utført av Wilder klarte Fury å rise av seg, da han reise seg fra ringgulvet i den siste runde i duoen første match etter å ha kjempet mot nedtellingen.



Mannen fra Alabama var ubeseiret frem til Fury klarte å slå hull på rekka i fjorårets omkamp.