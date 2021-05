Slik kobler du laptopen til TVen

Når det er om å gjøre å koble laptopen til TVen, har du forskjellige muligheter å velge mellom – avhengig av om du har investert i en smart-TV.

Du vil kanskje vise vennene dine en morsom video som du lo av i går kveld, eller kanskje du vil strømme en fotballkamp? Men hvorfor sitte sammenkrøket foran laptopen eller mobiltelefonen når du enkelt kan koble den til TVen din – enten trådløst eller via kabler?

Nedenfor finner du alle tipsene og instruksene du trenger for å koble den ene enheten til den andre. Les vår guide for å finne ut hva du må gjøre for å koble din bærbare datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett til TVen.

Hvordan kobler jeg mobilen eller laptopen trådløst til en TV?

Hvis du hater synet av kabler som ligger og flyter over alt, er det nå blitt enklere og billigere enn noen gang å opprette en trådløs forbindelse til TVen din. På den måten kan du eliminere alle de stygge kablene, som uansett er i veien. Hvis TVen din støtter DLNA-mediestrømming, kan du sende film, bilder og andre mediefiler direkte til TVen uten behov for ekstra maskinvare. Du må bare finne den riktige appen på TVen, slik at den kan ta imot innholdet.

Deretter må du finne en passende app til mobilen eller laptopen som gjør det mulig å sende og strømme ved hjelp av DLNA. Det finnes enkle, lite avanserte løsninger som AllCast til IOS og Android som lar deg vise lokalt lagrede mediefiler, samt filer på en annen lokal DLNA-server eller via støttede, nettbaserte tjenester som Dropbox, Google Drive og Instagram.

Hvis du er veldig opptatt av medietrømming, kan det være en god idé å vurdere en medieserver, som for eksempel Kodi. Den fungerer som en åpen kildekode-basert mediespiller som støtter alle de grunnleggende mediefunksjonene, og fungerer på alle enheter bortsett fra abonnements-låste iOS-enheter. Kodi er kompatibel med neste alle strømmetjenester. Du kan også ta i bruk et VPN (virtuelt privat nettverk) for å kryptere forbindelsen og strømmeinnholdet ditt, uansett hvor du befinner deg i verden. ExpressVPN tilbyr for eksempel dedikerte apper for Mac, PC og Linux med flere enn 140 forskjellige VPN-lokasjoner.

Alternativt kan du ta en titt på enten Plex eller Emby. Der Kodi konsentrerer seg om grunnleggende serverfunksjoner under et smart brukergrensesnitt, har de to andre en mengde medieserverfunksjoner. Du installerer selve server-programvaren for å strømme innhold fra laptopen, eller kjøper den aktuelle mobil-appen hvis du vil gjøre dette fra mobiltelefonen eller nettbrettet.

Organiser mediefilene dine i biblioteker for å få adgang til dem gennem DLNA medie-appen på smart-TVen din.

Hvilken trådløs enhet kan jeg koble til TVen for å strømme medieinnhold og speile skjermen min?

Du trenger ikke en smart-TV for å kunne speile en enhet på TVen. Du trenger bare å skaffe deg en såkalt smart-box. Det finnes to ulike varianter som kan kobles til TVen via HDMI.

Hvis du har valgt å holde deg utelukkende til Apples løsninger, gir Apple TV 4K deg muligheten til å strømme medieinnhold og speile dine MacBook- eller iOS-enheter på den store skjermen.

Google Chromecast er et billigere alternativ som favner over flere typer enheter – Windows, Linux og Android i tillegg til Mac og iOS. Du kan strømme medieinnhold fra mobilen ved å bruke en rekke forskjellige støttede apper. Det vil glede deg at både Emby og Plex støttes.

Chromecast fungerer via Chrome-nettleseren på bærbare og andre enheter. Når du kjører nettleseren kan du se på menyknappen til høyre for adressefeltet og velge Cast på den menyen du får opp der.

Som utgangspunkt vil innholdet på den aktuelle siden sendes til TVen din, så hvis du gjerne vil strømme medieinnhold, kan du gjøre dette ved å gå inn på din servers nettbaserte brukergrensesnitt under denne fanen – i Plex er det for eksempel 127.0.0.1:32400/web/. Alt du spiller av under den fanen blir deretter vist på TVen din.

Chromecast kan speile hele eller deler av skjermen fra laptopen din.

Klikk på ned-knappen til høyre for «Cast this tab to …», og du vil få opp to nye valg: «Cast this tab (optimise for audio)» er til avspilling av musikk via TVen, mens du med «Cast screen/window (experimental)» kan speile hele eller deler av skjermen fra laptopen. Deretter kan du velge å vise et bestemt programvindu eller hele skjermflaten på TVen.

Hva trenger jeg for å fysisk koble laptopen til TVen?

Hvis du heller vil bruke kabel, har alle flatskjerm-TVer minst én HDMI-port, og det samme har stort sett alle bærbare (ikke Apple) hatt de seneste åtte årene. HDMI er den beste løsningen, ettersom den støtter både lyd og video (HD og oppover). Derfor trenger du bare en HDMI-kabel for å koble disse enhetene sammen.

Du kan sikkert bruke en formue på dyre HDMI-kabler, men sannheten er at når det gjelder å sende HD-video fra laptopen, vil enhver HDMI-kabel kunne gjøre nytten. Du får helt utmerkede HDMI-kabler til en svært billig penge.

En enkleste og beste måten å koble laptopen til TVen på er via HDMI.

Hvordan kobler jeg MacBooken min til TVen?

De nyeste MacBook-modellene krever et USB type-C-adapter for å kunne kobles til TVen. Apple leverer et Digital AV Multiport Adapter, men hvis du trenger en enkel USB-C til HDMI-forbindelse med HD-oppløsning kan du for eksempel benytte et Anker USB-C til HDMI-Adapter.

Macbook Air og MacBook Pro er utstyrt med Thunderbolt-porter, og disse fungerer også som Mini DisplayPorts. Det betyr at du kan slippe å bruke et adapter ved heller å bruke en enkel USB-C til DisplayPort-kabel. Du må bare forsikre deg om at den støtter 4K-oppløsning.

Du må velge riktig adapter eller kabel for å kunne koble en nyere MacBook til TVen din.

Hvilke kabler trenger jeg til eldre laptoper og TV?

Hvis du ikke trenger HD-video, for eksempel hvis du kobler deg til en eldre tjukk-TV, er det best å bruke S-Video-inngangen. De3n gir ikke HD-kvalitet, og overfører bare videosignalet, så du må også koble til en separat lydkabel (typisk fra laptopens hodetelefonutgang) til lydinngangen til TVen.

TVen må være utstyrt med ett av to: enten separate S-Video- og phono-stikk, som typisk er plassert foran på TVen, eller en SCART-inngang, som man finner på baksiden. Så må du kjøpe en S-Videokabel av passende lengde i tillegg til den separate lydkabelen. Hvis nødvendig, må du også kjøpe et SCART-adapter for å kunne koble disse to kablene til TVen din.

Du må bruke separate kabler til lyd og video hvis du kobler til laptopen via analoge innganger.

Hva er alternativet til S-Video?

Etter hvert som den analoge teknikken er forsvunnet ut av bildet, har ikke moderne laptoper lenger noen S-Videoinngang. Med mindre du har en eldre modell, må du heller bruke VGA-porten. Det er en praktisk løsning hvis også TVen har en VGA-port. Da vil det være tilstrekkelig med en standard VGA-kabel og en lydkabel (se over). Da vil du kunne se HD-video på denne måten.

Hvis du forsøker å koble deg til en eldre analog TV, blir det vanskeligere å benytte denne metoden. Da trenger du en dyr VGA-til-TV-konverter, som vil koste deg nesten like mye som en billig HD Ready 19-tommers TV med den nødvendige VGA-inngangen.

Eldre laptoper har gjerne minst én analog videoutgang – oftest S-Video eller VGA.

Hvordan kobler jeg laptopen til TVen?

Det å koble laptopen til TVen er ofte bare halve jobben. Du må også stille inn TVen i henhold til signalinngangen, i tillegg til at du også må konfigurere laptopen eller MacBooken til å sende skjermbildet over til TVen. Dette kan skje automatisk, men hvis dette ikke skjer, eller hvis du vil gjøre annerledes innstillinger for skjermen, må du lese videre.

Windows-brukere burde kunne bla gjennom de tilgjengelige skjerminnstillingene ved hjelp av en bestemt funksjonstast kombinert med [Fn]-knappen. Fortsett å trykke på disse knappene for å skifte mellom kun laptop-skjerm, kun TV samt TV og laptop sammen. Alternativt kan du klikke på skrivebordet og velge skjermoppløsning. Herfra vil du manuelt kunne registrere og velge TVen som skjerm.

Du velger hva som skal vises på TV-skjermen din ved hjelp av skjerminnstillingene i Windows.

Macbook-brukere kan stille inn skjermen via Systemvalg. Der velger du Skjermer, før du klikker på fanen Organisering (trykk på Finn skjerm hvis den ikke er der). Velg Like skjermer for å synkronisere TVen med skjermen på MacBooken, slik at den ikke fungerer som en utvidelse av skjermen, men som en kopi.