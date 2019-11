Slik får du dobbelt lyssabel i «Star Wars Jedi: Fallen Order»

«Star Wars Jedi: Fallen Order» er proppfullt av kister og hemmeligheter, noe som gjør at man for eksempel kan oppgradere Force Essence, Life Essence og Stim Canister-kapasiteten. Man kan også finne en rekke fargevalg til Cals poncho, om man er moteinteressert, men den mest interessante og hjelpsomme oppgraderingen man kan finne er et ekstra knivblad til lyssabelen.



Hvis du noensinne har hatt lyst til å spille et historiebasert Star Wars-spill med Darth Maul i hovedrollen er dette en finfin mulighet til å late som om man plukker opp denne oppgraderingen og begynner å skjære vei gjennom stormtrooper-styrker og resten av «Fallen Order»s grusomme fiender. I denne artikkelen tar vi for oss hvordan man låser opp den doble lyssabelen i «Fallen Order».

Slik låser man opp den doble lyssabelen

(Image credit: Respawn Entertainment )

Hvis du vil leke Darth Maul er du nødt til å ta et veldig vanskelig valg tidlig i «Fallen Order»s historie.



Etter at du har blitt ferdig med treningsoppdragene på den første planeten (Bogano), og har kommet deg tilbake til romskipet sammen med Greez og Cere må du komme deg til holodecket. Cal kommer til å kunne velge mellom å dra til Zeffo eller Dathomir. Du kommer til å bli advart mot å dra til Dathomir, hjemplaneten til rasen Darth Maul er en del av, en ufruktbar ødemark proppfull av edderkopper.

Dessverre er det slik at om man vil ha den doble lyssabelen, så er man nødt til å dra hit først. Etter at man har landet vil man holde seg til høyre og passere forbi edderkoppene (ignorer de store grå skapningene), og komme seg lengre inn mot senteret av Dathomir. Man kommer til å få se en filmsnutt som viser en såkalt Nightsister (en heks) som beordrer Maul-kloner til å angripe deg.



Fortsett videre gjennom de vanskelige fiendene, kom deg over en dyp kløft og forbi en rekke trange korridorer og man vil komme til et nytt uteområde der en kappekledd mann vil fortelle deg om utfordringene som ligger foran deg.

(Image credit: Respawn Entertainment)

Etter du har kommet frem til vedkommende og snudd, på vei tilbake bør du så se deg til venstre ved plattformen den kappekledde befinner seg på. Her kan du hoppe ned for å finne en alkove man kan komme seg gjennom for å finne et hemmelig rom. I dette rommet finner man en konfigureringsstasjon for lyssabler som Cal kan bruke. Hvis man tar denne i bruk vil man kunne låse opp den doble lyssabelen.



Denne oppgraderingen er essensiell om man ønsker å gjøre det lettere å håndtere større grupper fiender i «Fallen Order». Den fungerer flott til å dure gjennom stormtrooper-styrker og til å reflektere store mengder blaster-skudd.



Hvis du ikke helt klarer brasene på Dathomir i starten er det også mulig å låse opp den samme oppgraderingen senere i spillet på Bogano, der du låser opp BD-1s Scomp Link, men man kan også låse den opp naturlig bare ved å spille gjennom historien. Det er likevel verdt å merke seg at man ikke kommer tilbake til Dathomir før helt på slutten av «Fallen Order», så det er verdt å ta turen med en gang om du vil leke med oppgraderingen med en gang.