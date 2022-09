Singapore Grand Prix 2022: Slik ser du F1 på nett, uansett hvor du befinner deg

Lewis Hamilton i god driv, her fra et race i 2021. Singapore Grand Prix er neste race.

F1 er endelig tilbake når Singapore Grand Prix kjøres i gang denne uken. Det er første gang på to år at F1-sirkuset er tilbake i Asia. Fraværet de siste to sesongene skyldes covid-19, men nå skal det endelig kjøres på verdens største kontinent igjen. Denne runden betyr nok ekstra mye for F1 fans som bor i Asia.

For å feire returen til Singapore, stiller McLaren med en spesialdesignet bil. (Åpnes i ny fane)I samarbeid med kryptovaluta- selskapet OKX har de designet en bil som skal brukes i Singapore og Japan Grand Prix. Bilen har fatt navnet #FutureMode og i tillegg til ny farge på bilen vil også sjåførene ha nye drakter for anledningen.

Les videre for å finne ut hvor du kan få med deg Singapore Grand Prix på TV og nett.

Singapore Grand Prix 2022 Dato: Søndag, 2. oktober Starttidspunkt: 14:00 Arena: Marina Bay Street Circuit, Singapore Norske TV-kanaler: Viasat Sport 1, Viasat Ultra HD Norsk strømmetjeneste: Viaplay (Åpnes i ny fane) Offisiell strømmetjeneste: Formula1.com (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt (Åpnes i ny fane)

Max Verstappen er såpass suveren at han har så godt som sikret seier sammenlagt. Nå er det mer spenning rundt om Mercedes med Hamilton i førersetet kan i det hele tatt vinne et race denne sesongen.

Etter åtte strake år dominans har det vært bråstopp denne sesongen for Mercedes. Det er beundringsverdig lang tid på topp, men like forbløffende er at de da har slitt så mye denne sesongen. Det er seks runder igjen denne sesongen, så Hamilton og co har mulighet til å pynte på en hittil tung sesong. Det er likevel lettere sagt en gjort når Red Bull kjører som de gjør og Ferrari også må slås.

Mercedes, Hamilton og Russell fans må bare håpe på at Ferrari fortsetter å slite litt med dekkene sine og Sergio Perez sin form fortsetter å falme. Da gjenstår det bare en utfordring til – å kjøre fortere en Verstappen.



Slik ser du Singapore Grand Prix på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Singapore Grand Prix – kjøreplan

Fredag 30. september

Trening 1: 12:00

12:00 Trening 2: 15:00

Lørdag 1. oktober

Trening 3: 12:00

12:00 Kvalifisering: 15:00

Søndag 2. oktober

Singapore GP: 14:00

Slik ser du Formel 1 på TV og via strømming i Norge

Viaplay (Åpnes i ny fane) sender hele Formel 1-sesongen, både på nett og på en av NENTs lineærkanaler (gjerne Viasat Sport 1 og/eller Viasat Ultra HD).



Tjenesten har ingen bindingstid, og hvis du vil ha tilgang til sportsinnhold på nett kan du abonnere på Viaplay Total for 329 kroner i måneden. Hvis du gjør det får du også tilgang til film og serier. Det finnes dessverre ingen separat pakke kun for sport.



Hvis du befinner deg i utlandet og vil se de norske sendingene av F1, de samme du har tilgang til i egen stue, så kan du omgå geoblokkeringene ved å abonnere på en VPN-tjeneste.

Slik strømmer du F1 på nett

Du kan også velge å registrere deg på F1s offisielle hjemmeside (Åpnes i ny fane), der du får tilgang til strømming av hele sesongen. Her får man også se hver bidige gang noen setter seg i bilene, hvert løp, opptak, høydepunkter, et historisk konkurransearkiv samt ekstra førerkameraer og radiokommunikasjon.



Det er to forskjellige abonnementer å velge mellom: TV Access eller TV Pro. TV Access er den billigste av de to og gir deg tilgang til opptak av hvert løp, samt høydepunkter og adgang til førerkameraer. Dette abonnementet koster €26,66 (snaue 260 kroner) per år. Velger man å gå for TV Pro for man alt det ovennevnte, men man har også muligheten til å følge all action live. Dette koster €109,99 (omlag 1110 kroner) i året.



Du kan også velge mellom å betale per måned eller for hele året av gangen. Som vanlig er det litt billigere å betale alt på én gang.

Slik strømmer du F1, hvis du befinner deg i utlandet

Hvis du befinner deg i utlandet nå som F1-sesongen er i gang er det stor sannsynlighet for at du ikke får tilgang til den samme dekningen som du gjør når du sitter hjemme i sofaen. Viaplay blokkerer adgang for brukere som prøver å få tilgang til sine strømmetjenester utenfor EU. Dette kalles geoblokkering, som altså er blokkering av adgang hvis du befinner deg utenfor det «digitale» området NENT (Viaplay) «sender» sitt innhold.



Heldigvis finnes det en løsning, nemlig VPN-tjenester. Dette er en type programvare som gir deg mulighet til å omgå geoblokkeringer, og dermed få adgang til norske sendinger av F1, selv når du befinner deg i utlandet. Dette er både lovlig og rimelig, og VPN-tjenester er også svært enkle i bruk.



Hvis du har bruk for en VPN-tjeneste når du skal strømme innhold fra Norge kan vi anbefale ExpressVPN, som for tiden topper vår liste over de beste VPN-tjenestene på markedet i 2022.