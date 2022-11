Portugal – Ghana: slik ser du VM-kampen uansett hvor du befinner deg

Portugal – Ghana: Det er et ungt afrikansk lag som skal måle krefter mot et erfarent europeisk lag i ettermiddag. Ronaldo er i sitt siste VM og har nok mye å bevise for seg selv og andre. Etter en fiasko sesong i United som har ført til at Manchester har terminert kontrakten hans, blir dette også en sjanse for superstjerna og vise seg frem til mulig nye arbeidsgivere. Nå har ikke Ronaldo akkurat imponert for Manchester United i høst, så det er noen spørsmålstegn rundt ham.



Portugal er regnet som en outsider til å sikre VM-gullet. Det er et lag med masse erfaring med ballkunstnere som Rúben Dias , João Cancelo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Felix - og selvfølgelig Ronaldo.



Ghana er i et VM for fjerde gang. Sist i 2014 kom de seg ikke videre fra gruppespillet, men formen har vært bra den siste tiden med syv seirer på åtte kamper i alle sammenhenger. Senest i forrige uke ble Sveits slått 2-0 i en treningskamp.

Fun fact om stadion de skal spille på er at det er laget av gamle skipscontainere.

Les videre for å finne ut hvor du kan se Portugal – Ghana: på TV og nett.

Portugal – Ghana:

Portugal – Ghana: Dato: 24.november Klokkeslett: 17:00 Arena: Stadium 974, Ras Abu Aboud Se kampen på TV: NRK1 Se kampen på nett: NRK TV (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt (Åpnes i ny fane)

Neste VM er Ronaldo 41, så dette er nok siste sjanse for han å vinne den eneste pokalen han ikke har i kabinettet sitt. Uansett klubb-form har Ronaldo som oftest vært til å stole på i landslagssammenheng.

Første steg på hans ferd vil være å slå Ghana– landet som er lavest på FIFA-rankingen i VM. Ghana sitt VM-eventyr i som endte med kvartfinale i 2010 er lenge siden og det er en ny generasjon med stjerner som håper på ny VM-suksess. Brighton sin Tariq Lamptey, Athletic Bilboa sin Iñaki Williams og Ajax sin spiss Mohammed Kudus, er noen av disse.

Slik ser du kampen om du befinner deg utenlands

De to rettighetsinnehaverne har kun mulighet til å sende sport innenfor EU/EØS-området, hvilket i praksis vil si at om du befinner deg et annet sted i verden så vil sendingene være utilgjengelige.

Heldigvis finnes det en løsning som kan hjelpe deg med å få tilgang til norsk innhold verden over, nemlig en VPN-tjeneste (et virtuelt privat nettverk.) Dette er en programvareløsning som lar deg posisjonere enheten din hvor du vil i verden. På denne måten kan du få tilgang til fotball-EM, selv om kampen du vil se ikke går på en lokal TV-kanal. VPN-tjenester er lovlige, rimelige og enkle i bruk.

(Åpnes i ny fane) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (Åpnes i ny fane)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (Åpnes i ny fane)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske EM-sendingene fra utlandet.

Hvem har rettighetene til fotball-VM 2022?

I Norge er det NRK og TV2 som deler på rettighetene til verdensmesterskapet.

For å strømme kampene på TV2 trenger du et abonnement hos leverandøren for å få tilgang til innholdet. Kampene som går på NRK kan sees gratis både på TV og på nett (via NRK TV.) Du kan strømme innholdet fra begge leverandører innenfor EU/EØS-området, men om du skulle befinne deg et annet sted i verden trenger du en god VPN-tjeneste for å se de norske sendingene på NRK TV og TV2 Play.

