OnePlus 7: Slik ser du lanseringen direkte

Nå er det ikke lenge igjen til vi får vite om alle ryktene rundt OnePlus 7 og OnePlus 7 Pro stemmer, for det offisielle lanseringsarrangementet går av stabelen i ettermiddag kl. 17 norsk tid.

Selskapet har allerede bekreftet at de skal lansere to nye telefoner, og det er alltids sjanser for at flere nye produkter vil dukke opp også.

Når er OnePlus 7-lanseringen? Når er lanseringen: Tirdag 14. mai kl. 17 norsk tid. Hvor lenge varer det? Skal vi dømme etter tidligere OnePlus-lanseringer, så vil presentasjonen var rundt en times tid.

Vi kommer til å ha en live-blogg der du kan følge lanseringen minutt for minutt, både fra lanseringene i New York og i London.

Vi skal også formidle alt som er verdt å vite om de nye telefonene så fort vi får hendene på dem.

Hvordan se OnePlus 7-lanseringen direkte

OnePlus skal også sende arrangementet direkte på YouTube og på sin egen nettside, og du kan se YouTube-strømmen øverst på denne siden.