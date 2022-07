Nothing Phone (1): Slik ser du lanseringen av den første Nothing-telefonen

Måned etter måned med snakk, rykter og lovnader (for ikke å snakke om en slags delvis annonsering) er over. Nå er det på tide å få en ordentlig kikk på Nothing Phone (1).



Den nye smarttelefonen fra Nothing skal avsløres den 12. juli klokken 17:00, og det hele er mulig å strømme live på nett.



Vi kommer til å følge lanseringen med argusøyne – et arrangement som for øvrig kalles «Nothing (event): Return to Instinct» – så følg med videre utover uken for flere detaljer om telefonen, som ifølge produsenten skal tilby noe helt annet enn rivalene.



Hvis du ønsker å se evenementet med egne øyne er det bare å lese videre, under finner du instrukser om hvordan du ser annonseringen av Nothing Phone (1) live.

Slik ser du Nothing Phone (1)-lanseringen live

Livesendingen av presentasjonen og annonseringen av Nothing Phone (1) finner du på YouTube (opens in new tab). Videostrømmen er allerede oppe og går. Du kan spille av sendingen direkte i via denne artikkelen, eller klikke deg videre inn til YouTube.



Uansett hvordan du velger å gjøre det vil det være lite av interesse å få med seg akkurat nå, men det er mulig å få tilsendt et varsel, slik at du ikke glemmer det hele. Knappen finner du nederst i venstre hjørne på YouTube-siden.



Du vil også kunne se lanseringen av telefonen på Nothings hjemmeside (opens in new tab), om det er å foretrekke. Det vil være samme YouTube-strøm som du finner her (og på YouTube), så vi regner ikke med at du får noe særlig mer ut av det.



Uansett hvordan du ender opp med å se lanseringen kan det være verdt å følge med her hos oss i TechRadar i timene etter sending, i fall noe spektakulært dukker opp fra Carl Pei og kompani.