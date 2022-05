Norwich – Tottenham: Slik ser du Premier League-kampen, uansett hvor du befinner deg

Det er sesongens siste dag og på tide å få sortert topp fire en gang for alle – noe som utvilsomt vil påvirke fremtiden til både Conte og Harry Kane. Alt Tottenham trenger å gjøre er å holde stand og unngå tap mot Norwich, som befinner seg på bunnen av tabellen, og dermed allerede er på vei ned til Championship. Mathias Normann gjør det bra på landslaget, men med Norwich har han bare vunnet fem ligakamper denne sesongen. Det er fristende å spørre seg selv hvordan Tottenham kan klare å rote bort dette, men så var denne ballen forbasket rund, da. Les videre for å finne mer informasjon om hvordan du ser Norwich – Tottenham og Premier League-avslutningen på nett, uansett hvor du befinner deg.

Norwich vs. Tottenham Dato: Søndag 22. mai Avspark: 17:00 Arena: Carrow Road, Norwich Norske TV-kanaler: TV2 Sport Premium, TV2 Sport Premium 2, TV2 Sport 1, TV2 Sport 2 Strøm på nett: TV2 Play Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Spurs' skjebne ligger med andre ord helt og holdent i lagets hender, men det er ikke nødvendigvis udelt positivt. De liljehvite fra Nord-London ligger to poeng over Arsenal – og med en formidabel ledelse i målforskjell er det kun seier til Arsenal og tap for Spurs som kan endre på tabellen, og sende ett av lagene til Champions Leage neste sesong. Kampen som Kane, Højbjerg og resten av gjengen skal spille kunne ikke vært mer optimal.



En skulle kanskje tro at det var noe å hoppe i taket for, men få klubber har tradisjonelt vært flinkere til å sose bort seiere som Tottenham. Samtidig har ikke Arsenal for vane å ta vare på alle muligheter heller, og på søndag venter Everton, et lag som har det i seg å overraske.

Det er fare for at det blir lekestue når Kane, Son Heung-min og Dejan Kulusevski skal utfordre det dårligste forsvaret i Premier League, men klarer backrekka til Spurs å holde tunga rett i munnen, eller blir tanken på Champions League for mye å håndtere?



Vi kan ikke annet enn å tenke tilbake på Lasagne-gate, da Tottenham rotet bort Champions League-kvalifiseringen på aller siste dag i 05/06-sesongen etter at 11 spillere fikk matforgiftning natten før. Kommer Conte til å pusse Pierre-Emile Højbjerg på Norwich-eier (og kjendiskokk) Deila Smith, slik at kantina holdes fri for uhumskheter? Slik ser du Norwich – Tottenham på nett, og ser Premier League-avslutningen, uansett hvor du befinner deg.

Slik strømmer du de norske Premier League-sendingene

I mange land er det svært krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant Premier League. Det er ikke like komplisert i Norge. Ut sesongen 2021–2022 er det TV2 som har senderettighetene til Premier League-kampene. De er tilgjengelige i TV 2 Play-pakkene «Premium fotball og sport» og «Total».

TV2 har hatt rettighetene til Premier League siden 2010. Nordic Entertainment Group – NENT – har kjøpt de eksklusive rettighetene til å vise Premier League i Norge, Sverige, Danmark og Finland fra 2022 til 2028.