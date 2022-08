Manchester United – Brighton: Slik ser du Premier League-kampen, uansett hvor du befinner deg

Manchester Uniteds Erik ten Hag-æra begynner i dag med en hjemmekamp mot Brighton, som i dag er ute etter å gjenskape noe av samme drivet fra 4-0-kampen mot The Red Devils i mai. Cristiano Ronaldo-sirkuset har potensialet til å overskygge alt annet som foregår på Old Trafford, og ten Hag har allerede mer enn nok å holde fingrene i fra før av. Et dundrende tap hjemme i åpningskampen vil være nesten for forutsigbart for klubben som aldri helt har klart å treffe blink med verken spillere eller trenere siden Fergusson forsvant. Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Manchester United – Brighton og Premier League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Manchester United vs. Brighton Dato: Søndag 7. august Avspark: 15:00 Arena: Old Trafford, Manchester Norske TV-kanaler: Viasport Premier League, Viasport Premier League 1, Viasport Premier League 2, Viasport Premier League 3, Viasat Ultra HD, Viasat 4 Strøm på nett: Viaplay (opens in new tab) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

Jadon Sancho, Marcus Rashford og Raphaël Varane var blant de mest anonyme av stjernene på United under fjorårets sesong, men i år håper mange at ten Hag, den hardbarkede nederlenderen som har vunnet tre Eredivisie-titler med Ajax, har den taktiske innsikten og trenerskalle nok til å få den fallerte United-stallen til å spille fotball sammen.



Spillere som Donny van de Beek kan potensielt tjene stort på at landsmannen nå tar over roret, men han har hard konkurranse i Bruno Fernandes og nysignerte Christian Eriksen, to av lagets største profiler på midtbanen. Likevel virker både van de Beek og Eriksen bedre skikket til å følge ten Hags nitide pass-og-bevegelse-stil enn villbassen Fernandes.



Graham Potter ledet Brighton til 51 poeng under fjorårets sesong, den høyeste sluttsummen i klubbens Premier League-historie, uten å se nevneverdige kyniske ut av den grunn. Fotballen var til tider både attraktiv og oppfinnsom, og det er ingenting som tyder på at det blir noe annet fra den kanten i år. Klubben var ikke langt unna europeisk spill, og kunne ha utfordret en del av de større navnene om de hadde en mer klinisk avslutter på laget. Ingen i Brighton endte opp med et tosifret antall nettkjenninger.



Fansen håper at tyske Deniz Undav, spissen som fant målet 27 ganger mens han var utlånt til Union SG forrige sesong, kan bli krumtappen i angrepsrekka, og at Moisés Caicedo kan fylle tomrommet Yves Bissouma etterlot seg på midtbanen. Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Manchester United – Brighton på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Premier League-fotball hvis du befinner deg i utlandet

Nå som det er fritt frem å dra på reise til nær og fjern er det ikke umulig at du i løpet av Premier League 2022/23-sesongen kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til engelsk fotball slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske Premier League-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Premier League, uansett hvor du befinner deg i verden.

(opens in new tab) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (opens in new tab)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (opens in new tab). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (opens in new tab)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Premier League-sendingene fra utlandet.

Slik strømmer du de norske Premier League-sendingene

I mange land kan det være krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant Premier League. Det er ikke like komplisert i Norge, men i år er det faktisk noen forandringer. I 2021/2022 var det TV2 som hadde senderettighetene til Premier League-kampene, men i 2022/2023 er det Viaplay Group (tidligere NENT) som tar over stafettpinnen. Skal man strømme Premier League på nett er det derfor Viaplay (opens in new tab) og pakken Viaplay Total (opens in new tab) man må skaffe seg for å få tilgang.