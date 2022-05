Manchester City – Newcastle: Slik ser du Premier League-kampen, uansett hvor du befinner deg

Manchester City ble offer for den største ydmykelsen i Pep Guardiola-æraen mot Real Madrid på onsdag, og må nå riste av seg tapet i møte med en Premier League-innspurt som utelukkende handler om marginer. Tilbake på Ethiad Stadium vil de se fortiden i speilet, da nyrike Newcastle kommer på besøk. Det hjelper heller ikke at Eddie Howe og hans menn fra nord kommer utpå matta i storform. Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Manchester City mot Newcastle, uansett hvor du befinner deg.

Manchester City vs. Newcastle Dato: Søndag 8. mai Avspark: 17:30 Arena: Etihad Stadium, Manchester Norske TV-kanaler: TV2 Sport Premium, TV2 Sport Premium 2, TV2 Sport 1, TV2 Sport 2 Strøm på nett: TV2 Play Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Newcastle har som mål å menge seg med fiffen, men klarte ikke å gjøre stort mot Liverpool forrige helg, på tross av fem strake seiere i forkant. Kveldens møte med City gir laget nok en mulighet til å forkludre storklubbenes planer, og nå som Pep nok en gang måtte forlate Champions League med halen mellom beina står de regjerende mestrene lagelig til for hugg. I alle fall i teorien.



For hvor mye følelser skal vi tillegge Guardiolas Manchester City? Milliard-maskineriet virker veloljet uansett hvor mye grus som kastes i retning Etihad, og noen eksistensiell krise virker usannsynlig som beveggrunn til forfall.



Likevel, kollapsen i Madrid var virkelig noe utenom det vanlige. Vil Pep klare å holde koken mot Eddie Howe? Les videre for mer informasjon om hvordan du kan se Manchester City spille mot Newcastle, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Premier League-fotball hvis du befinner deg i utlandet

Nå som reiserestriksjonene fires på over store deler av verden er det ikke umulig at du i løpet av Premier League 2021/22-sesongen kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til engelsk fotball slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske Premier League-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Premier League, uansett hvor du befinner deg i verden.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Premier League-sendingene fra utlandet.

Slik strømmer du de norske Premier League-sendingene

I mange land er det svært krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant Premier League. Det er ikke like komplisert i Norge. Ut sesongen 2021–2022 er det TV2 som har senderettighetene til Premier League-kampene. De er tilgjengelige i TV 2 Play-pakkene «Premium fotball og sport» og «Total».

TV2 har hatt rettighetene til Premier League siden 2010. Nordic Entertainment Group – NENT – har kjøpt de eksklusive rettighetene til å vise Premier League i Norge, Sverige, Danmark og Finland fra 2022 til 2028.