Manchester City - Manchester United 2022: Slik ser du Premier League-kampen, uansett hvor du befinner deg

Manchester City - Manchester United

Byderbyet Manchester City – Manchester United er en kamp med mange følelser. Det har vært mye å juble for i den lyseblå delen av byen de siste årene. også i lokaloppgjøret mot United har de siste årene gått hjemmelagets vei. Likevel har United hatt en oppadgående formkurve inn mot kampen, og i et byderby kan alt skje.

Kan Haaland gjøre seg enda mer populær og skyte City til seier over byrivalen? Brauten har i alle fall ikke mye tid til å deppe over en tung landslagspause før han står på sin nye hjemmebane i en av Englands heiteste oppgjør.

Les videre for å finne ut hvor du kan se Manchester City – Manchester United og andre Premier League kamper på TV i Norge.

Manchester City – Manchester United Dato: Søndag 2.oktober Avspark: 15:00 Arena: Ethiad Stadion, Manchester Norske TV-kanaler: Viasport Premier League, Viasport Premier League 1, Viasport Premier League 2, Viasport Premier League 3, Viasat Ultra HD, Viasat 4 Strøm på nett: Viaplay (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (Åpnes i ny fane)

Erik ten Hag sitt mannskap har reist seg etter den tunge starten på årets sesong. Nå venter deres aller største test så langt. United har ikke spilt en Premier League kamp på en måned på grunn av landslagspausen og Dronning Elisbeth II. sin bortgang. Om pausen er en fordel eller ulempe gjenstår å se. Mange spillere har representert landslaget sitt, så kamptrening har de fleste fått.

United sin siste Premier League kamp var 3-1 triumfen mot ligaleder Arsenal. Suksessen bak seieren mot Gunners (og Liverpool) har ligget i United sin kontringskraft. Dette er en taktikk de virkelig kan utnytte mot et City som liker å ha ball og har variert bakover. Det var i utgangspunktet ikke kontringsfotball ten Hag skulle spille, men det er oppskriften som har funket best. United kan gi City problemer, men hjemmelaget må nok finne seg i å være favoritter før helgens møte.

Guardiola sitt mannskap er nok fult klar over kontringskraften til byrivalen og kan slev utnytte gjestenes forvar som ikke har satt seg helt. Lisandro Martinez og Tyrell Malacia er nye i klubben mens Diogo Dalot vender seg til at han starter hver kamp.

Ethiad er City sitt fort, men United har også i sine svake sesonger skapt trøbbel. Og trøbbel er noe de må skape om de skal få med seg noe fra Englands beste lag for øyeblikket.

Nå som det er fritt frem å dra på reise til nær og fjern er det ikke umulig at du i løpet av Premier League 2022/23-sesongen kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til engelsk fotball slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske Premier League-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Premier League, uansett hvor du befinner deg i verden.

(Åpnes i ny fane) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (Åpnes i ny fane)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (Åpnes i ny fane). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (Åpnes i ny fane)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Premier League-sendingene fra utlandet.

Slik strømmer du de norske Premier League-sendingene

I mange land kan det være krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant Premier League. Det er ikke like komplisert i Norge, men i år er det faktisk noen forandringer. I 2021/2022 var det TV2 som hadde senderettighetene til Premier League-kampene, men i 2022/2023 er det Viaplay Group (tidligere NENT) som tar over stafettpinnen. Skal man strømme Premier League på nett er det derfor Viaplay (Åpnes i ny fane) og pakken Viaplay Total (Åpnes i ny fane) man må skaffe seg for å få tilgang.