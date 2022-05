Manchester City – Aston Villa: Slik ser du siste dag i Premier League, uansett hvor du befinner deg

Vi er ved enden av reisen, og sannelig ble det spenning helt til siste slutt. Sesongens siste dag skal brukes til å avgjøre hvem som vinner Premier League, og Manchester City er en av kandidatene som skal knive om troféet i sin kamp mot Aston Villa. Pep Guardiolas menn tusler ut på gressmatta til en siste dyst bare poenget foran rivalene Liverpool, som møter Wolverhampton til samme tid på Anfield. Det eneste som står mellom City og pokalen er Liverpool-legenden som styrer Villa-skuta. Kan Stevie G endelig toppe ligaen for sitt gamle lag? Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Manchester City – Aston Villa og Premier League-avslutningen på nett, uansett hvor du befinner deg.

Manchester City vs. Aston Villa Dato: Søndag 22. mai Avspark: 17:00 Arena: Etihad Stadium, Manchester Norske TV-kanaler: TV2 Sport Premium, TV2 Sport Premium 2, TV2 Sport 1, TV2 Sport 2 Strøm på nett: TV2 Play Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Liverpool-koplingene gir et umiskjennelig krydret narrativ når ligaen skal avgjøres, for det er ikke bare Gerrard som har heltestatus på The Kop. Philippe Coutinho og Danny Ings spiller har også tidligere spilt ball for rødtrøyene, og på andre siden av midtstreken finner man tidligere Villa-virtuos Jack Grealish, som i det lengste vil prøve å unngå at førstesesongen i City ender i tomme montere på Ethiad.



Manchester City er klare favoritter i forkant av duellen med Liverpool, men det er ikke bare fryd og gammen i forsvaret, Pep sliter med skader. West Ham avslørte nylig at de vikarierende backene Fernandinho og Oleksandr Zinchenko ikke fullt ut kan bøte på mangelen på Walker, Stones, Dias og Mendy.



Slik ser du Premier League-fotball hvis du befinner deg i utlandet

Nå som reiserestriksjonene fires på over store deler av verden er det ikke umulig at du i løpet av Premier League 2021/22-sesongen kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til engelsk fotball slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske Premier League-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Premier League, uansett hvor du befinner deg i verden.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Premier League-sendingene fra utlandet.

Slik strømmer du de norske Premier League-sendingene

I mange land er det svært krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant Premier League. Det er ikke like komplisert i Norge. Ut sesongen 2021–2022 er det TV2 som har senderettighetene til Premier League-kampene. De er tilgjengelige i TV 2 Play-pakkene «Premium fotball og sport» og «Total».

TV2 har hatt rettighetene til Premier League siden 2010. Nordic Entertainment Group – NENT – har kjøpt de eksklusive rettighetene til å vise Premier League i Norge, Sverige, Danmark og Finland fra 2022 til 2028.