Liverpool – West Ham: Slik ser du Premier League-kampen, uansett hvor du befinner deg

Hvis West Ham og David Moys skal ha noen mulighet til å dra Jürgen Klopp og Liverpool tilbake ned på jorden etter 1-0-skrellet mot Manchester City i helgen, så må det en sjelden seier til på Anfield. West Ham har ikke vunnet på den historierike gressmatta siden 1963. Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Liverpool – West Ham på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Liverpool vs. West Ham Dato: Onsdag 19. september Avspark: 20:30 Arena: Anfield, Liverpool Norske TV-kanaler: Viasport Premier League, Viasport Premier League 1, Viasport Premier League 2, Viasport Premier League 3, Viasat Ultra HD, Viasat 4 Strøm på nett: Viaplay (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (Åpnes i ny fane)

Etter å ha temmet den tilsynelatende ustoppelige Erling Braut Haaland, klarte Liverpool å dra i land en usannsynlig seier mot Pep Guardiolas Manchester-lokomotiv forrige søndag – et resultat Klopp utvilsomt håper vil tenne et håp i et lag som har hatt store problemer med å holde et toppnivå i Premier League denne sesongen.



Den sårt trengte seieren kan dog komme til å koste rødtrøyene dyrt, siden Diogo Jota ble båret ut av banen etter problemer med en muskel i leggen – noe som bare forsterker skadeproblemene Liverpool allerede lider under.



Vertskapet ønsker i dag velkomment et West Ham-lag som etter hvert har fått skikk på sysakene, etter en dårlig start på sesongen. The Irons har klart å holde seg unna tap de siste fem kampene de har spilt, og har hanket inn sju poeng på de tre siste kampene i ligaen. Det later til at de store sommerkjøpene, som for eksempel Gianluca Scamacca og Lucas Paquetá endelig har funnet seg til rette i klubben.



Slåsskjempene fra det østlige London kontrollerte 1-1 kampen mot Southampton på søndag, men klarte ikke å konvertere overlegenhet til seier. Moyes vet at laget må være langt mer kliniske om de skal klare å ta poeng Merseyside i kveld. Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Liverpool – West Ham og Premier League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Liverpool – West Ham: Slik ser du kampen i utlandet

Nå som det er fritt frem å dra på reise til nær og fjern er det ikke umulig at du i løpet av Premier League 2022/23-sesongen kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til engelsk fotball slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske Premier League-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Premier League, uansett hvor du befinner deg i verden.

(Åpnes i ny fane) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (Åpnes i ny fane)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (Åpnes i ny fane). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (Åpnes i ny fane)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Premier League-sendingene fra utlandet.

Slik strømmer du de norske Premier League-sendingene

I mange land kan det være krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant Premier League. Det er ikke like komplisert i Norge, men i år er det faktisk noen forandringer. I 2021/2022 var det TV2 som hadde senderettighetene til Premier League-kampene, men i 2022/2023 er det Viaplay Group (tidligere NENT) som tar over stafettpinnen. Skal man strømme Premier League på nett er det derfor Viaplay (Åpnes i ny fane) og pakken Viaplay Total (Åpnes i ny fane) man må skaffe seg for å få tilgang.