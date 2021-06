Fotball-EM 2021: Slik spiller du Fantasy Football

I kveld braker det løs! Klokken 21:00 barker Italia og Tyrkia sammen i åpningskampen i fotball-EM 2021. Er du av typen som liker sport og spill, og ønsker å være med på den offisielle EURO 2020 Fantasy Football-ligaen, NRK og TV2s EM-manager eller VGs EM-tippen, så er det om å gjøre å kaste seg rundt og sette opp både lag og tipperrekker, for nå begynner fristen å nærme seg.

De ulike konkurransene

Som ovennevnt finnes det mange forskjellige konkurranser man kan delta i. Den mest populære varianten er Fantasy Football. UEFA har den offisielle konkurransen på sine hjemmesider, men NRK og TV2 kjører sin egen variant i form av samarbeidsprosjektet EM-manager. Reglene er relativt like, men det finnes likevel enkelte forskjeller man kan velge å sette seg inn i (det kan for eksempel være lurt å se på prisforskjeller i det offisielle UEFA-spillet og den norske varianten.)



VG tilbyr, tradisjonen tro, EM-profeten, en konkurranse der man kan tippe utfallet av alle kampene som spilles i fotball-EM. NRK og TV2 har også sin egen tippevariant ved navn Spårekka som fungerer omtrent på samme vis. Dette er en litt mindre krevende konkurranseform der man i utgangspunktet bare trenger å sende inn spådommene sine én gang, for så å følge opp med eventuelle korreksjoner basert på hvem som går videre. Fantasy Football krever litt mer innsats, og er derfor mer givende når man får det til – treffer man perfekt på et innbytte av en obskur offensiv forsvarsspiller alle andre har ignorert hamrer det særdeles godt i brystkassa.

Romelu Lukaku og Belgia skal bryne seg på Russland i sin første kamp i mesterskapet. (Image credit: Angelo Blankespoor/Soccrates/Getty Images & KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

Hvis du aldri har spilt Fantasy Football før så kan det være lurt å lese seg opp på hvordan det hele fungerer. UEFA har en egen regelside som går gjennom det grunnleggende, det samme har NRK og TV2 (EM-manager er en variant av Fantasy Football), men den kortfattede forklaringen er som følger: I Fantasy Football har man et budsjett man kan bruke til å kjøpe spillere som er med i turneringen. På denne måten lager man seg et lag bestående av fotballspillere fra et hvilket som helst land, og etter hvert som kampene i turneringen avholdes får man poeng for spillere som for eksempel skårer, er nest sist på ballen (før en skåring), redder mange målsjanser eller holder nullen. Utover i mesterskapet kan man bytte mannskap, kjøpe og selge spillere og velge kaptein. Litt mer komplisert er det hvis du skal sette deg inn i absolutt alle reglene, men det meste er selvforklarende og siver inn i hjernebarken etter et par dager – det viktigste akkurat nå er å få på plass et lag innen klokken 21:00 i kveld.

Slik ser kampoppsettet ut. De blå og lilla fargene angir hvilke tidsfrister du må forholde deg til om du skal gjøre forandringer på Fantasy-laget ditt i tide. (Image credit: @FPLCupMaker, https://www.fplcup.fun)

For å få full oversikt over alle EM-kampene under årets fotball-EM kan du ta en titt på vår oversiktsartikkel med informasjon om starttidspunkter, hvilke kanaler kampene spilles på, hvilke lag som befinner seg i hvilke grupper, med mer. Hvis du har valgt å være med på det offisielle UEFA EURO 2020 Fantasy Football-spillet, så er kalenderen ovenfor hendig. Denne viser hvilke frister du må forholde deg til hvis du vil gjøre bytter, skifte kaptein eller kjøpe og selge spillere.

Hvilke spillere fra hvilke land bør man satse på?

Dette er selve kjernen i Fantasy Football, og det er nær sagt et uendelig antall faktorer involvert når man skal bestemme seg for hvilke spillere som får innpass på laget ditt. Det er fort gjort å falle inn i et vurderingshull Pondus verdig og begynne å spekulere i hvorvidt Harry Kanes bestemors overgang til ny giktmedisin vil føre til at hun ikke klarer å få ringt Tottenham-stjernen og ønsket ham lykke til før kampstart – men det er halve moroa.



En god kilde til stalltips og siste nytt er /r/FantasyPL på Reddit. Her diskuteres det stort sett Premier League, men under EM forvandles forumet til et mekka for alle spillere av UEFAs EURO 2020 Fantasy Football. Her kan man sjekke hvem som har blitt smitta av COVID-19, hvem som skrubba seg på kneet under trening og fordype seg i statistikk, om man ønsker det.



Akkurat nå er det for eksempel usikkerhet i Spania-stallen, siden det går rykter om at noen av spillerne er syke, og fort kan være utilgjengelige i første del av mesterskapet. Forumet melder også om at nettsted mener å vite at Kevin De Bruyne har fortalt Belgias konge at han håper å være klar til kamp nummer to mot Danmark (De Bruyne pådro seg som kjent et brudd i nesa og øyehulen i starten av andreomgangen av Champions League-finalen.)



At Belgias stjerneplaymaker kanskje kommer tilbake om kort tid, og lignende detaljer, kan være avgjørende for hvordan man setter opp laget – og for å ta et siste stalltips: Oleksandr Zinchenko er i år oppført som forsvarer (og er dermed billig) i UEFAs EURO 2020 Fantasy Football, men han spiller i virkeligheten på midtbanen i et ukrainsk lag som har sett giftige ut i opptakten til mesterskapet.

Hvilken nasjon stikker av med Henri Delaunay-trofeet i 2021? (Image credit: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images)

Spårekka og EM-profeten: Hvilken nasjon går helt til topps?

Selv om det i utgangspunktet er mindre arbeid å tippe på vinnerne av kampene i fotball-EM, så er det ikke dermed sagt at jobben er enkel. Bommer man helt på vinnerne i gruppespillet er man plutselig ute av dansen, og det skal svært mye til å spå alle de utrolige krumspringene som utvilsomt kommer til å inntreffe i løpet av mesterskapet. At Hellas skulle komme helt til finalen i 2004 og slå Portugal var det for eksempel få som forutså, og når det begynner å bli hett om ørene og nettet snører seg til på overtid er det fort gjort at kortene dras opp av skjortelomma. Her kan alt skje.



Belgia troner for tiden på toppen av FIFAs rankingliste, hvilket vil si at de på papiret er best, men hvis ovennevnte Kevin De Bruyne overdriver sine Marvel-aktige evner til å gro neseben kan tempoet på midtbanen lide, for ikke å snakke om at dette nødvendigvis betyr færre baller til Romelu Lukaku på topp – og Danmark og Russland er ikke nødvendigvis enkel motstand.



Bedre står det til med Frankrike, med noen av verdens mest imponerende offensive spillere i stallen er det liten tvil om at både bookingselskapene og resten av verden for øvrig forventer at målene skal renne inn når Mbappé, Pogba, Kanté, Griezmann og Benzema befinner seg på gressmatta.



Både Spania og Portugal er også spennende i år, ikke minst fordi stjerner som Cristiano Ronaldo og Bruno Fernandes har evnen til å avgjøre kamper på egen hånd, og klipper som Sergio Ramos nær sagt er umulige å komme seg forbi uskadet, men også fordi det har vært et jevnt tilsig av unge talenter på begge de to landslagene, og fordi store mesterskap ofte fostrer overraskende prestasjoner.



Man kan heller aldri avskrive Italia, et land som tradisjonelt sett har gjort det godt i mesterskap, nærmest uavhengig av tropp. Fasiten har gjerne vært defensiv, klinisk og effektiv fotball, like elegant som den er kynisk – og det er ingen grunn til å tro at italienerne har glemt gamle kunster.