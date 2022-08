Dinamo Zagreb – Bodø/Glimt: Slik ser du den avgjørende play-off kampen til UEFA Champions League

Dinamo Zagreb – Bodø/Glimt Dato: Onsdag 24. august

Klokkeslett: 21:00

Arena: Stadion Maksimir, Zagreb, Kroatia

Norsk TV-kanal: TV 2, TV 2 Play

Se kampen på nett: TV 2 Play (opens in new tab)

Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

Om Dinamo Zagreb beseires har et fotballmirakel skjedd. For da har nemlig Bodø/Glimt kvalifisert seg til den gjeveste klubbturneringen i Europa – UEFA Champions League. Se for deg kamper mot Real Madrid eller at Haaland ble ønsket velkommen til Aspmyra. Det er lov å drømme, og det er lov å drømme stort før returoppgjøret i Zagreb.

Bodø/Glimt-gjengen spiller kanskje sitt livs viktigste kamp når de barker sammen mot Dynamo Zagreb onsdag kveld. Men motstanderen er tøff og deres hjemmebane beryktet.

Bodø/Glimt har et ok utgangspunkt før det avgjørende oppgjøret. De kunne og skulle helst vunnet det første oppgjøret med noen fler mål, men tar til takke med en et-måls ledelse. Etter kampen var trener Kjetil Knudsen delt i sitt syn på kampen. (opens in new tab)

Dinamo Zagreb er Kroatia sitt storlag. De har flere ganger spilt i europeiske storturneringer, så har mer erfaring der enn gjestene fra Bodø. Fordelen med dette er at Glimt kan være underdog, noe de har vist at de trives og blomstrer med å være i europeisk cupsammenheng.

«Den gule horde» er også på plass, men etter billettsalget å dømme er det neppe en horde som dukker opp. Det er solgt færre billetter enn vanlig når Glimt har bortekamp og det er flere som tror dette har med de beryktede hjemmesupporterene å gjøre. De ivrigste har nemlig et voldelig rykte på seg.

Om Bodø/Glimt vinner vil det vært en fantastisk prestasjon og et stort løft for norsk fotball. I tillegg til dette vil jo det tikke greit med midler inn på kontoen til de gulkledde fra nord.

Dinamo Zagreb – Bodø/Glimt, slik ser du uansett hvor du befinner deg

Fotball er populært verden over, og det er ikke usannsynlig at du vil finne UEFA Champions League på TV uansett hvor du befinner deg i verden. Likevel, er du i utlandet og vil se de norske sendingene når kampene foregår, så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Bruker du en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som gjerne settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan få med deg sendingene på TV2 Play uansett hvor du befinner deg i verden.



I tillegg til å hjelpe deg med å få tilgang til strømmeinnhold, så fungerer VPN-tjenester slik at du i praksis er sikrere på nett. Den krypterte tunnelen vil for eksempel kunne beskytte deg mot usikre Wi-Fi-nettverk og andre nysgjerrige øyne. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det kan bidra til lavere skuldre når du surfer på nett.

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske fotball-sendingene fra utlandet.