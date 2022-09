Chelsea – West Ham: Slik ser du Premier League-kampen, uansett hvor du befinner deg

Chelsea – West Ham er en kamp mange ser frem til. Det blir nok et London-derby på West-Ham denne uken når de tar den korte turen til nabo Chelsea. Stamford Bridge er Chelsea sin lekegrind, men det har vært mye gruff i sesongstarten. Thomas Tuchel sine gutter er på 9 . plass i ligaen, og har langt fra overbevist. Bortelaget ser derimot ut til å ha funnet rytmen sin og leverte en solid forestilling mot Spurs sist runde.

Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Chelsea – West Ham og Premier League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Chelsea – West Ham Dato: Lørdag 3. september Avspark: 16:00 Arena: Stamford Bridge, London Norske TV-kanaler: Viasport Premier League, Viasport Premier League 1, Viasport Premier League 2, Viasport Premier League 3, Viasat Ultra HD, Viasat 4 Strøm på nett: Viaplay (opens in new tab) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

Chelsea tapte sist mot Southampton og det var deres andre 0 poenger på tre kamper. Med tanke på hvor mye laget har brukt på nye rekrutter er det ganske så sjokkerende.

Tuchel trenger å få mer ut av sitt voksende stjernegalleri og vise at eiernes penger har blitt brukt godt. For penger har de brukt, i sommer og på siste dag i overgangsvinduet. Pierre-Emerick Aubameyang og Wesley Fofana er de nyeste rekruttene for de blå. De spiller på hver ende av banen og for Chelsea sin del håper vi det betyr flere mål og tettere bak.

Michail Antonio, er en viktig brikke for West Ham og er tilbake i storform. Spissen terroriserte til tider Tottenham sist kamp og franskmannen sto bak det meste av finspillet. Hammers kaptein Declan Rice er nok også sugen på å vise seg frem mot klubben som ikke ville ha ham lengre da han var rekrutt i Chelsea.

Chelsea – West Ham: Slik ser du Premier League-fotball hvis du befinner deg i utlandet

Slik strømmer du de norske Premier League-sendingene

I mange land kan det være krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant Premier League. Det er ikke like komplisert i Norge, men i år er det faktisk noen forandringer. I 2021/2022 var det TV2 som hadde senderettighetene til Premier League-kampene, men i 2022/2023 er det Viaplay Group (tidligere NENT) som tar over stafettpinnen. Skal man strømme Premier League på nett er det derfor Viaplay (opens in new tab) og pakken Viaplay Total (opens in new tab) man må skaffe seg for å få tilgang.