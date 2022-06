Canada Grand Prix 2022: Slik ser du F1 på nett, uansett hvor du befinner deg

Det er Canada Grand Prix 2022, og vi står godt plantet midt i sesongen, med god koll på hvem som er på hugget. Etter forrige ukes mageplask ser fremtiden mørkere ut for Ferrari, men som alltid er det nærmest umulig å spå hva som skjer ved neste korsvei i F1-sirkuset. Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Canada Grand Prix, uansett hvor du befinner deg.

Red Bull ser ut til å ha fått bukt med problemene de har hatt med maskineriet tidligere i sesongen – og nå har stafettpinnen blitt overgitt til Ferrari.



Verstappen og Pérez ligger likevel på toppen av rankinglisten, og det har dannet seg en god glippe ned til Leclerc og George Russel, på henholdsvis tredje og fjerde.

Det gikk hardt for seg i Baku, men Mercedes kan på ingen måte avskrives. Sir Lewis har riktignok ikke helt tatt styringen over årets monstermaskin, men Russel, som i teorien skal være sekundant, har vært den eneste føreren som har fullført innenfor topp fem hvert bidige løp denne sesongen. Med litt flaks, og hvis han klarer å holde på formen, så ser vi for oss den unge briten på podiet om ikke så lenge.



Samtidig er det ingen tvil om at det er Max Verstappen som i størst grad følges med argusøyne, ikke minst på Circuit Gilles Villeneuve. Klarer han å opprettholde tempoet, eller blir presset for stort?



Slik ser du Canada Grand Prix 2022 fra start til slutt, uansett hvor du befinner deg.

Canada Grand Prix – kjøreplan

Fredag 17. juni

Trening 1: 20:00

20:00 Trening 2: 23:00

Lørdag 18. juni

Trening 3: 19:00

19:00 Kvalifisering: 22:00

Søndag 19. juni

Canada GP: 20:00

(Image credit: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Slik ser du Formel 1 på TV og via strømming i Norge

Viaplay (opens in new tab) sender hele Formel 1-sesongen, både på nett og på en av NENTs lineærkanaler (gjerne Viasat Sport 1 og/eller Viasat Ultra HD).



Tjenesten har ingen bindingstid, og hvis du vil ha tilgang til sportsinnhold på nett kan du abonnere på Viaplay Total for 329 kroner i måneden. Hvis du gjør det får du også tilgang til film og serier. Det finnes dessverre ingen separat pakke kun for sport.



Hvis du befinner deg i utlandet og vil se de norske sendingene av F1, de samme du har tilgang til i egen stue, så kan du omgå geoblokkeringene ved å abonnere på en VPN-tjeneste.

Slik strømmer du F1 på nett

Du kan også velge å registrere deg på F1s offisielle hjemmeside (opens in new tab), der du får tilgang til strømming av hele sesongen. Her får man også se hver bidige gang noen setter seg i bilene, hvert løp, opptak, høydepunkter, et historisk konkurransearkiv samt ekstra førerkameraer og radiokommunikasjon.



Det er to forskjellige abonnementer å velge mellom: TV Access eller TV Pro. TV Access er den billigste av de to og gir deg tilgang til opptak av hvert løp, samt høydepunkter og adgang til førerkameraer. Dette abonnementet koster €26,66 (snaue 260 kroner) per år. Velger man å gå for TV Pro for man alt det ovennevnte, men man har også muligheten til å følge all action live. Dette koster €109,99 (omlag 1110 kroner) i året.



Du kan også velge mellom å betale per måned eller for hele året av gangen. Som vanlig er det litt billigere å betale alt på én gang.

Slik strømmer du F1, hvis du befinner deg i utlandet

Hvis du befinner deg i utlandet nå som F1-sesongen er i gang er det stor sannsynlighet for at du ikke får tilgang til den samme dekningen som du gjør når du sitter hjemme i sofaen. Viaplay blokkerer adgang for brukere som prøver å få tilgang til sine strømmetjenester utenfor EU. Dette kalles geoblokkering, som altså er blokkering av adgang hvis du befinner deg utenfor det «digitale» området NENT (Viaplay) «sender» sitt innhold.



Heldigvis finnes det en løsning, nemlig VPN-tjenester. Dette er en type programvare som gir deg mulighet til å omgå geoblokkeringer, og dermed få adgang til norske sendinger av F1, selv når du befinner deg i utlandet. Dette er både lovlig og rimelig, og VPN-tjenester er også svært enkle i bruk.



Hvis du har bruk for en VPN-tjeneste når du skal strømme innhold fra Norge kan vi anbefale ExpressVPN, som for tiden topper vår liste over de beste VPN-tjenestene på markedet i 2022.