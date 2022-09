Brentford – Arsenal 2022: Slik ser du Premier League-kampen, uansett hvor du befinner deg

(Image: © By AndyScott - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90008758)

Brentford – Arsenal var fjorårets serieåpning, en kamp Martin Ødegaard og resten av Arsenal helst vil glemme. Det var Brentford sin debutkamp i Premier League og hjemmelaget valset over et tafatt og covid-utsatt Gunners. Brentford fikk en god start i fjor, før det dabbet litt av.

Denne sesongen har begge lagene startet godt. Arsenal ligger fortsatt på topp etter det sure tapet mot United sist. Brentford ligger på en 8.plass og har bare tapt to kamper. Sist kamp gruset de Leeds hele 5-2. Brentford – Arsenal er en av få kamper som går denne runden og avspark blir fremskyndet på grunn av dronning Elisabeth 2. sin begravelse.

Les videre for å finne ut hvor du kan se Brentford – Arsenal og andre Premier League-kamper på TV i Norge.

Brentford – Arsenal Dato: Søndag 18. september Avspark: 13:00 Arena: Brentford Community Stadium, London Norske TV-kanaler: Viasport Premier League, Viasport Premier League 1, Viasport Premier League 2, Viasport Premier League 3, Viasat Ultra HD, Viasat 4 Strøm på nett: Viaplay (opens in new tab) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

Arsenal har hatt midtukekamp borte i Europa League. Det ble borteseier mot Zurich. en kamp som ble jevnere enn den hadde trengt. Arsenal har til tider spilt strålende fotball, men slitt med å drepe kamper og være kyniske foran mål. Det kan straffe seg mot et aggressivt Brentford lag.

Kaptein Ødegaard spilte på slutten av Europacup kampen og er nok klar fra start. Hans kreative evner blir sårt trengt om Gunners skal lage farligheter på Brentford Community Stadium. Dette er jo også et London-derby, så det er forventet trøkk fra start.

Brentford – Arsenal: Slik ser du Premier League-fotball hvis du befinner deg i utlandet

Nå som det er fritt frem å dra på reise til nær og fjern er det ikke umulig at du i løpet av Premier League 2022/23-sesongen kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til engelsk fotball slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske Premier League-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Slik strømmer du de norske Premier League-sendingene

I mange land kan det være krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant Premier League. Det er ikke like komplisert i Norge, men i år er det faktisk noen forandringer. I 2021/2022 var det TV2 som hadde senderettighetene til Premier League-kampene, men i 2022/2023 er det Viaplay Group (tidligere NENT) som tar over stafettpinnen. Skal man strømme Premier League på nett er det derfor Viaplay (opens in new tab) og pakken Viaplay Total (opens in new tab) man må skaffe seg for å få tilgang.