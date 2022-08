Arsenal – Fulham: Slik ser du Premier League-kampen, uansett hvor du befinner deg

Nyopprykkede Fulham besøker Premier League-lederne Arsenal for deres andre London-derby på rad, og akkurat nå ser The Gunners formidable ut. Mikel Artetas menn har tre seiere på like mange kamper, og det kan argumenteres for at Gabriel Jesus har vært ligaens hittil beste spiller. Hvittrøyene har likevel sitt eget rovdyr på utstilling for tiden, nemlig Aleksandar Mitrović. Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Arsenal – Fulham og Premier League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Arsenal vs. Fulham Dato: Lørdag 27. august Avspark: 18:30 Arena: Ethiad Stadium, Manchester Norske TV-kanaler: Viasport Premier League, Viasport Premier League 1, Viasport Premier League 2, Viasport Premier League 3, Viasat Ultra HD, Viasat 4 Strøm på nett: Viaplay (opens in new tab) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

Den brasilianske nieren har allerede stått for to mål og tre assists for Arsenal, men statistikken klarer på ingen måte å gjøre rede for transformasjonen spisskjempen har vært kime til hos de rødkledde. Jesus' herjinger har vært en fryd for øyet, og vitner om en overflod av talent og oppfinnsomhet – og det har flere dratt nytte av, kanskje særlig Martin Ødegaard.



I forsvaret har William Saliba gjort sitt for å tette igjen med en vidunderlig start (rent bortsett fra et kjedelig selvmål), men det kan fort bli andre boller mot ovennevnte Mitrović, som ligger på toppen av statistikken over antall skudd, headinger på mål og hodedueller vunnet, etter tre kamper spilt. Han har vært enestående, og den siste suseren som sikret seieren mot Brentford forrige helg betyr at han kommer til å tusle ut på gressmatta med all verdens selvtillit.



Det tok ikke mer enn minuttet før Fulham puttet sitt første mot Brentford, så det skal bli interessant om Marco Silva holder seg til samme enorme press mot en motstander som vil være ute etter å holde ballen i laget så mye som mulig. I mål vil nok Bernd Leno føle at han har noe å bevise mot gamleklubben. Kan han bli krumtappen når Fulham nå prøver å holde seg ubeseirede for fjerde uke på rad? Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Arsenal – Fulham og Premier League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik strømmer du de norske Premier League-sendingene

I mange land kan det være krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant Premier League. Det er ikke like komplisert i Norge, men i år er det faktisk noen forandringer. I 2021/2022 var det TV2 som hadde senderettighetene til Premier League-kampene, men i 2022/2023 er det Viaplay Group (tidligere NENT) som tar over stafettpinnen. Skal man strømme Premier League på nett er det derfor Viaplay (opens in new tab) og pakken Viaplay Total (opens in new tab) man må skaffe seg for å få tilgang.