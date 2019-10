Xtorm Rover Powerbank

Het prijskaartje van de Xtorm Rover 20000 is niet aan de lage kant, maar als je geregeld zonder batterij komt te zitten met je laptop en er geen stopcontact in de buurt is, dan is de powerbank heel welkom gezelschap

Powerbanks bestaan in veel kleuren en formaten, met capaciteiten van enkele duizenden mAh tot twintigduizend en meer. Zo ook de Xtorm Rover 20000, die met zijn output van 45W zelfs een USB-C laptop kan opladen. Wij gingen er enkele weken met aan de slag en waren al snel overtuigd van de meerwaarde.

Prijs

Je krijgt tegenwoordig op elke hoek van de straat een gratis powerbank aangeboden. Is het dan nog wel de moeite om te investeren in een exemplaar zoals de Rover 20000 die 119 euro kost? Het antwoord is absoluut. Eerst en vooral hebben de goedkope powerbanks die je overal krijgt amper laadvermogen en zijn ze na een enkele laadbeurt al leeg. Handig misschien als je ze eens een enkele dag nodig hebt, maar bij dagelijks gebruik wordt het opladen ervan al snel een vervelende klus. Met een gratis power bank ga je ook geen laptop kunnen opladen via USB-C. Hier heb je namelijk een pak meer vermogen voor nodig. 45W bijvoorbeeld, of 60W zoals de Xtorm Voyager 26000. Dit vertaalt zich dan natuurlijk in een gevoelig hoger prijskaartje.

Design



Waar veel powerbanks weinig origineel zijn in hun rechthoekige ontwerpen uit één kleur, doet Xtorm met de Rover de moeite om ook op het vlak van stijl indruk te maken. De grijze boven- en onderkant worden ondersteund door witte randen en dat plaatje past best goed samen. Wij gebruikten de power bank met een gewone laptop, maar Apple-liefhebbers zullen dit design zeker kunnen waarderen.

In de rechter zijkant vinden we twee usb-c naar usb-c kabels terug. Deze zijn voorzien van een haakje zodat je ze altijd makkelijk te pakken krijgt en dat is enorm handig. Ze hebben een rubberen omhulsel, wat hen heel stevig maakt. Helaas wordt er wel wat aan flexibiliteit ingeboet en hebben de kabels de neiging om zichzelf steeds recht te trekken. Op een gewone tafel is dat geen probleem omdat de powerbank zelf niet hard schuift over zo’n oppervlak, maar op een ongelijke tafel komt de Rover dan al snel horizontaal te liggen, waardoor hij dus meer plek inneemt. Stiekem hadden we ook nog graag de optie gehad om een van de kabels te wisselen met een USB-C naar Micro-USB-kabel. Het gaat hier natuurlijk om een USB-C powerbank, maar nog lang niet al onze apparaten gebruiken deze nieuwe standaard.

Op het vlak van aansluitingen zit het voor de rest goed bij de Xtorm Rover. Bovenaan vind je twee USB-A outputs, waarvan er één Quick Charge ondersteunt, en twee USB-C-poorten, waarvan er één dient als input én laptoplader. Zo kan je makkelijk je smartphone en laptop tegelijk opladen en zelfs nog twee andere zaken.

Op de zijkant zit nog een knop waarmee je via een LED-strook op de voorkant kan raadplegen hoeveel vermogen je power bank nog heeft. Dit hadden we graag net iets duidelijker gezien, bijvoorbeeld via individuele LED’s, maar het past wel bij het ontwerp van de Xtorm Rover.

Prestaties

Op het vlak van prestaties valt er niet veel te zeggen over de Xtorm Rover. De powerbank laadt je laptop netjes op in de tijd die je zou verwachten als je hem gewoon aan de lader hangt. Als de powerbank leeg is, na één keer je laptop op te laden, twee keer je tablet of acht keer je smartphone, kan je ze gewoon inpluggen en is de Rover na enkele uren opnieuw klaar voor gebruik. Opladen kan via de meegeleverde USB-A naar USB-C kabel, of gewoon met de lader van je laptop.

Eindoordeel

Het prijskaartje van de Xtorm Rover 20000 is niet aan de lage kant, maar als je geregeld zonder batterij komt te zitten met je laptop en er geen stopcontact in de buurt is, dan is de powerbank heel welkom gezelschap. Het gewicht van 415 gram merk je wel, maar de Rover is een pak compacter dan je oplader en dat nemen we er dan ook graag bij. Bovendien heeft Xtorm ook nog eens gezorgd voor een heel modern design. Een absolute aanrader dus.