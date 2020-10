Synology DiskStation DS920+

De Synology DS920+ is de laatste van het bedrijf in de reeks van geüpdatete NAS-systemen, en ook al is hij zeker de opvolger van de DS918+ die we eerder al hebben bekeken, toch biedt hij meer dan slechts een paar kleine functies extra.

De Synology DS920+ is een stabiele NAS voor medium-grote bedrijven, of zelfs voor thuisgebruikers die net iets meer willen van hun eerste NAS. Of je hem gebruikt om jouw mediabibliotheek te onderhouden door Plex, of als je Virtual Machines wil laten lopen naast een persoonlijk cloud opslagsysteem, de Synology DS920+ heeft enkele handige functies die er een goede keuze van maken.

Synology DS920+ prijs en beschikbaarheid

De Synology DS920+ is nu beschikbaar, met een prijs die rond de €575 ligt.

Synology biedt ook een verlengd garantie-plan aan in België en Nederland, wat ervoor zorgt dat je op beide oren kan slapen als het op de veiligheid en betrouwbaarheid van jouw nieuwe NAS aankomt.

Ontwerp en functies

Als het op ontwerp aankomt, dan lijkt de Synology DS920+ hard op de DS918+. Vooraan heb je vier drive-openingen, met onafhankelijke drivesloten en een eenvoudig systeem om drives te verwijderen of toe te voegen zonder bijkomstig gereedschap. Er zijn vooraan ook een USB3.0-poort, een opstartknop en LED-indicatoren.

Achteraan heb je nog een andere USB 3.0-poort, een eSATA-poort voor verdere uitbreiding van de drive en twee 1GbE-netwerkpoorten met Link Aggregation/Failover-ondersteuning. Voor ons is dit een kleine teleurstelling - Synology had hier zeker de mogelijkheid om deze te upgraden naar 2,5GbE-poorten om dit model iets meer future-proof te maken, maar dat hebben ze op dit model blijkbaar genegeerd.

(Image credit: Future)

De drives zijn nog altijd heel makkelijk te vervangen - trek gewoonweg een schijfhouder eruit, steek er een harde schijf in, en schuif hem er terug in. Voor 2,5-inch drives zal je schroefjes moeten gebruiken om ze aan de drive tray toe te voegen, maar standaard 3,5-inch drives maak je er zo gewoon aan vast.

(Image credit: Future)

Met ruimte voor vier schijven ondersteunt de Synology DS920+ een maximale ruwe capaciteit van 64TB (4 x 16TB drives), afhankelijk van welke RAID-setup die je gebruikt. Dit kan verder worden uitgebreid tot 144TB met de toevoeging van een Synology DX517-uitbreidingsmodule die verbonden wordt met de eSATA-poort.

(Image credit: Future)

Intern heeft de Synology DS920+ nu een Intel Celeron J4125-processor die loopt tegen 2,0GHz (2,7GHz in burst-modus), en komt met 4GB DDR4 RAM geïnstalleerd. Je kan er nog eens 4GB bijvoegen in de geheugenopening die zich binnenin naast de drives bevindt, maar 8GB is wel het maximum dat je kan bereiken.

Voor zij die graag Virtual Machines willen draaien op de DS920+ is deze extra RAM nodig, want alles dat te belastend is voor slechts 4GB RAM verslechtert de prestaties aanzienlijk.

(Image credit: Future)

Net zoals bij de DS918+ heeft de Synology DS920+ nu twee M.2 NVMe-openingen onderaan. Deze worden enkel gebruikt voor read/write cache-functies, afhankelijk van of je nu een of twee openingen gebruikt. Je zal niet in staat zijn om deze als opslagvolume te gebruiken - als je sneller wil gaan, dan zal je vooraan in de plaats SSD's moeten gebruiken.

(Image credit: Future)

Opstellen en software

Synology maakt het opstellen van hun NAS ongelofelijk gemakkelijk, en de DS920+ doet hier zeker aan mee. Steek gewoon de schijven in de NAS, verbind alles met een netwerkkabel en zet het toestel aan. De eenvoudige, gebruiksvriendelijke web-interface begeleidt je doorheen de installatie van het besturingssysteem, configureert je gebruikerstoegang en installeert enkele basispakketten om je op weg te helpen.

(Image credit: Future)

Van zodra alles loopt, wordt het Package Center jouw eerste halte, aangezien je hier bepaalt wat je uit jouw NAS wil halen. Gaande van media-applicaties zoals Plex tot cloud-opslagsystemen, er is een boel software die je kan installeren om jouw NAS tot leven te brengen.

Zelfs als je nog nooit een NAS hebt opgesteld, dan zorgt het Synology DSM-besturingssysteem ervoor dat je eenvoudig kan starten. Alles heeft de nodige labels en is makkelijk te navigeren, met gedetailleerde instructies voor de meer ingewikkelde pakketten.

Als je dit opstelt als een NAS voor jouw bedrijf, dan moet je zeker even kijken naar de backup-applicaties, naast het opstellen van verscheidene bestandsmappen en het toewijzen van gebruikers. Je kan ook de NAS toevoegen aan jouw bestaande netwerkdomein om de Active Directory toe te staan alle toestemmingen te beheren. Er zijn ook apps die je de mogelijkheid geven om jouw e-mail, VPN en andere diensten te beheren, of om jouw NAS om te zetten naar een private cloud-oplossing met de ingebouwde cloud-apps van Synology.

Prestaties

De prestaties van de Synology DS920+ zijn natuurlijk afhankelijk van jouw drives en RAID-opstelling, alsook of je al dan niet de NVMe-slots gebruikt voor caching. Onze test-setup gebruikte twee Seagata 4TB-schijven in een RAID 1-opstelling, zonder caching. Het Network-file-kopiëren van een map met daarin verschillende bestandsgroottes piekte rond 127MB/s bij het kopiëren naar de NAS, en op 134MB/s bij het kopiëren van de schijf.

Deze snelheden zijn acceptabel, maar we denken echte dat Synology dit had moeten verhogen door het toevoegen van 2,5GbE-poorten. Gezien de basiskost van de DS920+ en die van de drives hadden we graag ook de netwerk-kant van de NAS een upgrade zien krijgen voor betere overdrachtssnelheden.

De 4GB RAM die aanwezig is, blijkt genoeg om de meeste taken rond te krijgen, zoals bestandsdeling en het streamen van media via Plex of de video-apps van Synology. Het transcoderen presteert lichtjes beter dan op de DS918+, wat we graag zien.

(Image credit: Future)

Iets meer veeleisende taken zoals het lopen van een virtual machine zullen zeker veel druk zetten op de Synologye DS920+ als je geen extra RAM-module toevoegt. We konden bijvoorbeeld amper Windows 10 draaiende krijgen, en zagen gelijkaardige prestatieproblemen bij het lopen van een lichte Linux distro. Het beste dat je dus kan doen is 4GB RAM toevoegen en dit vergeten - zelfs als je het niet nodig hebt, dan is dit nog steeds een betaalbare upgrade.

Als een mediaserver toonde de DS920+ ook betere streaming- en transcoderingsprestaties dan de DS918+. Full HD en 4K-content konden tegen een betere bitrate worden gestreamd dan we gewoon zijn, en de server had slechts enkele seconden extra nodig om 4K-content op te starten.

Active Backup for Business

Een van de pakketten die we kunnen aanraden, is Active Backup for Business. Het is een allesomvattende oplossing voor het opslaan van een onbeperkte hoeveelheid computers of servers in jouw organisatie, ongeachte enige licentiebeperkingen.

Dit opstellen gaat via twee stappen. Download gewoonweg Active Backup for Business op de DS920+ en configureer waar je de backup wil zien verschijnen. Je kan dan een backup agent installeren op elke Windows PC waar je de inhoud van wil opslaan, en de DS920+ regelt de rest. Je kan ook de frequentie van backups selecteren, alsook de drives op een specifieke PC waar je de inhoud van wil opslaan.

(Image credit: Future)

Je kan ook bestandsservers toevoegen aan de backup-lijst, wat je dan in staat stelt om backups te maken van specifieke bestanden, of om deze bestanden terug te roepen van de laatste backup die werd gemaakt. Er zijn ook een reeks planningsopties en mogelijkheden om bestanden vast te zetten, wat wil zeggen dat je een goede opslag-routine kan opstellen, zonder dat je nood hebt aan dure software en hardware.

Als laatste kan het systeem ook VM's opslaan op jouw netwerk van VMware of Hyper-V zonder dat het een agent moet inschakelen op de VM. Jammer genoeg kan je geen VM's direct opslaan op de DS920+, wat een beetje gek lijkt. Hoe dan ook, met alles dat het kosteloos aanbiedt, is Active Backup for Business zeker een must-have als je jouw DS920+ wil gebruiken als back-upsysteem. Het kan ook worden ingesteld als een Time Machine-opslagplaats, zodat Mac-toestellen er direct op kunnen opslaan.

Verdict

De Synology DS920+ is een goede keuze voor iedereen die op zoek is naar een goede NAS om een middelmatig groot bedrijf te ondersteunen met een backup en bestandsdeling. Voor thuisgebruikers is het een veelzijdig toestel om te streamen en transcoderen, zelfs als het een beetje overkill lijkt met al zijn functies.

Voor gebruikers van de DS918+ is het een kleine upgrade als je hem gebruikt voor het delen van bestanden. De snellere processor zal helpen bij dingen zoals het transcoderen van media, en VM's lopen ook een beetje beter, zolang je die extra RAM toevoegt.

Voor ons schiet de DS920+ een beetje tekort bij het netwerken. We hadden graag 2,5GbE-poorten gezien in dit geüpdatete model in plaats van de standaard 1GbE. Dit had ongetwijfeld geresulteerd in snellere overdrachtssnelheden, maar het had er ook voor gezorgd dat deze NAS iets langer future-proof was.