Of we het nu willen of niet, we leven in nu in een samenleving waar videomeetings de norm zijn geworden en waarschijnlijk zullen blijven. Steeds meer zaken worden nu online besproken, zowel binnen als buiten een bedrijf, om verplaatsingen zoveel mogelijk te vermijden. Een videogesprek gaat echter vaak gepaard met de nodige problemen, waarvan audio er eentje is. Een slechte microfoon bij een gesprekspartner kan bijvoorbeeld al problemen opleveren tijdens de hele call. Een oplossing daarvoor is een headset zoals de Logitech Zone Wired.

Design

Het design van de Logitech Zone Wired is tot in de puntjes afgewerkt. De headset heeft een matte grijze afwerking met een gevlochten kabel die niet in de knoop kan geraken. Zowel de on-ear oorkussen als de verstelbare hoofdband zijn gewatteerd waardoor we de headset probleemloos de hele dag op ons hoofd konden laten staan. Qua comfort stelt de Logitech Zone Wired dus niet teleur.

Niet iedereen wil een headset met kabel, maar door de ruimte kabellengte van 1,90m konden we hem zelfs op onze tweede monitor hangen zonder hem los te koppelen. Aan die kabel zit bovendien een klein bedieningspaneeltje met enkele handige (verlichte) sneltoetsen die je vaak zult gebruiken.

(Image credit: Logitech)

De microfoon zelf klikt daarnaast niet vast in bepaalde positie waardoor je hem makkelijk kunt positioneren waar je wilt. Je merkt wel kleine weerstand wanneer je hem voorbij het punt draait om hem automatisch te muten. Van zodra je de microfoon hoog genoeg draait, wordt de microfoon namelijk automatisch op mute gezet.

De Logitech Zone Wired heeft tot slot een USB-C-kabel om verbinding te maken met je pc en in de doos zit een USB-A-tussenstukje zodat je de headset ook kan aansluiten als je laptop of pc nog geen USB-C-aansluiting zou hebben.

Installatie

De installatie van de Logitech Zone Wired verloopt op het eerste gezicht erg vlot. Je hoeft niet veel meer doen dan de headset te verbinden met je laptop. Hierna kan je meteen het bedieningspaneeltje op de kabel gebruiken om muziek te pauzeren, het volume te regelen, de microfoon te muten of een inkomend gesprek te beantwoorden/weigeren. De Logitech Zone Wired heeft daarnaast integraties met Microsoft Teams, Google Meet én Zoom zodat enkele handigheidjes kan gebruiken die een traditionele headset niet heeft.

(Image credit: Logitech)

Wat leek op een plug-and-play ervaring, was toch niet helemaal zo. Er is namelijk bijbehorende software voor de Logitech Zone Wired, namelijk Logi Tune. Hiermee kan je nog enkele instellingen van de headset aanpassen. We vinden het alleen jammer dat we zelf die software moesten zoeken op de website van Logitech. Qua gebruiksvriendelijkheid was een pop-up melding met een link naar het installatieprogramma bijvoorbeeld beter geweest.

Wat wel handig was, waren de instructies die we kregen toen we Microsoft Teams hadden opgestart. Het programma herkende meteen dat we een Teams-certified headset hadden en toonde ons de mogelijkheden. Zo konden we teams meteen openen met een druk op de Teams-knop.

Logi Tune software

(Image credit: Future)

De Logi Tune software, die dus helaas niet vanzelf wordt geïnstalleerd, is niet erg uitgebreid of ingewikkeld, maar toch een must voor optimaal gebruik van de headset.

Logi Tune bestaat uit één venster met twee submenu's: Sound en Settings. In het eerste menu kan je de zijtoon (hoe luid je jezelf hoort spreken door de headset), het volume van de microfoon en de equalizer aanpassen. Laat je echter niet misleiden door de equalizer, want dit is geen headset voor muziekliefhebbers. Muziek klinkt prima en ook audio van games is degelijk, maar een meeslepende geluidservaring krijg je hier niet. Voor videogesprekken is hij wel ideaal en wij hadden alvast nooit problemen met het begrijpen van onze gesprekspartners.

In het Settings-menu kan je bepalen of je de Voice Prompts wil inschakelen. In feite is dit niet meer dan een stem die je zegt wanneer je microfoon op mute zet, dus wij lieten de optie aanstaan. De Logitech Zone Wired valt je gelukkig niet lastig met mededelingen bij elke actie die je uitvoert. Je kan ook nog kiezen of je wil dat de microfoon automatisch uitvalt wanneer je hem terug naar boven draait en of je wilt dat Logi Tune meldingen geeft bij eventuele updates.

Over het algemeen is Logi Tune erg overzichtelijk en eenvoudig in gebruik. Alle opties die je nodig hebt bij een office headset zijn er en je kan niet verdwalen in ellenlange menu's met instellingen.

(Image credit: Logitech)

Audio en microfoon

Een review van een headset is natuurlijk niet compleet zonder een bespreking van de audio en microfoon.

Over de audio hebben we reeds het belangrijkste gezegd. De Logitech Zone Wired is perfect voor videogesprekken, maar is niet de beste keuze voor muziekliefhebbers. Vooral de bassen missen kracht tegenover volwaardige koptelefoons. Noise-cancelling is eveneens niet aanwezig. Aangezien de headset werkt met on-ear oorkussens hoor je nog steeds wat geluid van je omgeving. Je zit dus niet in volledige stilte.

Dat laatste wil echter niet zeggen dat je gesprekspartner last heeft van jouw luide omgeving. De microfoon is namelijk wel uitgerust met noise-cancelling om omgevingsgeluid weg te filteren. We hebben de Logitech Zone Wired niet op kantoor kunnen testen, maar hebben wel op de achtergrond muziek op verschillende volumes laten afspelen om te kijken hoe goed onze stem werd opgenomen. Op dat vlak waren we heel aangenaam verrast. Met de muziek op een laag volume hoorden we niets van de muziek op de opname en zelfs op een middelhoog volume hoorden we slechts enkele noten tijdens onze adempauzes. Erg indrukwekkend!

(Image credit: Logitech)

Eindoordeel

De Logitech Zone Wired doet wat hij moet doen én doet dat ook nog eens verdomd goed. De headset is erg gebruiksvriendelijk en zorgt er letterlijk voor dat alle belangrijke functies binnen handbereik zijn met zijn klein bedieningspaneel. Je moet inderdaad zelf op zoek naar de Logi Tune software, maar eens die geïnstalleerd is, zie je ook daar dat eenvoud en gebruiksvriendelijkheid centraal staan. Deze headset doet exact wat hij moet doen en valt je niet lastig met onnodige extraatjes.

Over de audio zelf zijn we ook tevreden. Of je nu in een luid kantoor, naast een bouwwerf of in een druk huishouden zit, je gesprekspartners zullen hier hoogstwaarschijnlijk niets van merken door de uitstekende noise-cancelling in de microfoon. Een schot in de roos!