HP Smart Tank 7305 All-in-One review

De HP Smart Tank 7305 is een prima printer voor thuisgebruik en voor de kleinere kantoren. Hoewel de printer met een prijs van meer dan 300 euro relatief duur in aanschaf is ten opzichte van vergelijkbare printers, is deze printer in gebruik wel een stuk goedkoper. Dit komt omdat de printer geen dure cartridges nodig heeft maar met inktreservoirs werkt die met inktflessen bij te vullen zijn. En dat is een stuk goedkoper!

De HP Smart Tank 7305 All-in-One is een inkjetprinter die gebruik maakt van inktreservoirs in plaats van cartridges. Dit betekent dat je de inkt zelf kunt bijvullen met flesjes, waardoor je veel geld kunt besparen op de lange termijn.

Deze printer heeft een invoerlade waar 250 vellen papier in kunnen en je kan hem draadloos en bedraad met de Smart Tank 7305 verbinden. Er zijn meerdere verschillende manieren waarop je gemakkelijk draadloos kan verbinden vanaf verschillende apparaten.

De HP Smart Tank 7305 All-in-One heeft een adviesprijs van 322,01 euro. Dat is een flink hoge prijs, maar je bespaart dus wel geld op de inkt. Het is dus handig om te bedenken hoe vaak je de printer nodig hebt en of de hoge investering in het apparaat het waard is als je vervolgens goedkoper kan printen.

HP Smart Tank 7305 All-in-One: Installatie

De installatie van de HP Smart Tank 7305 All-in-One gaat vrij soepel, wat een aangename verrassing is. De bijgeleverde handleiding verwijst je door naar de HP Smart-app om de installatie te voltooien. Het downloaden van de app is op zowel smartphone als pc vrij eenvoudig en snel gedaan. De app is intuïtief en gebruiksvriendelijk en je wordt via een wizard stapsgewijs door het installatieproces geleid. De installatie van de printer leverde geen noemenswaardige problemen op. HP moedigt je wel aan om een account aan te maken voor meer mogelijkheden, maar deze stap kan ook worden overgeslagen. Houd er dan wel rekening mee dat als je dit overslaat, je geen printopdrachten van buiten je netwerk naar je printer kunt sturen via de cloud.

Zodra de (Wi-Fi) netwerkverbinding is ingesteld, kun je de inktreservoirs (tanks) in de printer vullen. Het vullen van de vier bijgeleverde tanks gaat gemakkelijk en zelfs zonder te knoeien.

Nadat de tanks zijn gevuld, moet er nog even worden uitgelijnd. De uitgeprinte uitlijningspagina leg je op de scanner en de printer scant de pagina om de uitlijning te voltooien.

Wanneer het installeren volledig is voltooid, is de printer ontzettend eenvoudig om te bedienen. De HP Smart-app maakt scannen en printen eenvoudig, zelfs vanaf een smartphone.

HP Smart Tank 7305 All-in-One: Bediening

De bediening op de printer zelf is vrij beperkt te noemen. De printer heeft een monochroom display, terwijl je zelfs in goedkopere printers al een mooi kleuren touch display hebt zitten. Voor het bedienen van de printer kun je beter gebruik maken van de eerdergenoemde HP Smart-app. Daarnaast biedt HP ook ondersteuning aan via een softwarepakket met drivers en een scanprogramma dat te downloaden is.

De HP Smart app werkt eenvoudig en intuïtief. (Image credit: HP)

HP Smart Tank 7305 All-in-One: Inktreservoirs

De HP Smart Tank 7305 All-in-One is een inkjetprinter die gebruik maakt van inktreservoirs in plaats van cartridges. Dit betekent dat je de inkt zelf kunt bijvullen met flesjes, waardoor je veel geld kunt besparen op de lange termijn ten opzichte van een printer die met cartridges werkt.

De printer wordt geleverd met vier flesjes inkt: zwart, cyaan, magenta en geel. Volgens de fabrikant kun je met deze hoeveelheid inkt tot 18.000 pagina's in zwart-wit of 8.000 pagina's in kleur afdrukken. Dit is natuurlijk afhankelijk van wat voor soort documenten je print, maar het is veelbelovend.

De inktreservoirs (tanks) zijn makkelijk en zonder te knoeien bij te vullen. (Image credit: HP)

HP Smart Tank 7305 All-in-One: Specs

Specificaties HP Smart Tank 7305 All-in-One Soort: all-in-one kleurenprinter Functies: printen, kopiëren, scannen, automatische documentinvoer, draadloos Connectiviteit: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, Hi-Speed USB 2.0 Printsnelheid: 15 pagina's per minuut (zwart), 9 pagina's per minuut (kleur) Papiercapaciteit: 250 vellen Printkwaliteit: 1.200 x 1.200 dpi (zwart), 4.800 x 1.200 dpi (kleur) Scankwaliteit: 1.200 x 1.200 dpi Mobiele printcapaciteit: Apple AirPrint, Mopria-gecertificeerd, HP Print Service plug-in (printen via Android), HP Smart-app, Printen met Wi-Fi Direct Inkt bijgeleverd: 2x zwarte HP 32 inktfles, cyaan HP 31 inktfles, magenta HP 31 inktfles, gele HP 31 inktfles Afmetingen: 42,75 x 36,40 x 24,03 cm Gewicht: 7,70 kg

De HP Smart Tank 7305 All-in-One is een draadloze printer die je kunt verbinden met je smartphone, tablet of laptop via Wi-Fi of Bluetooth. Je kunt gebruik maken van de HP Smart-app om de printer te bedienen, documenten te scannen of te printen vanuit de cloud. De printer ondersteunt daarnaast ook Apple AirPrint en Google Cloud Print. De printer heeft bovendien ook een USB-poort voor het aansluiten van externe apparaten.

De afdrukkwaliteit van de HP Smart Tank 7305 All-in-One is goed. De teksten zijn scherp en duidelijk, en de kleuren zijn levendig en nauwkeurig. De printer kan ook foto's afdrukken op fotopapier. Het resultaat is redelijk, maar kan absoluut beter.

De printer heeft een maximale afdrukresolutie van 4.800 x 1.200 dpi en een maximale afdruksnelheid van 15 pagina's per minuut in zwart-wit of 9 pagina's per minuut in kleur. De printer heeft ook een automatische documentinvoer (ADF) waarmee je tot 35 pagina's tegelijk kunt scannen of kopiëren, wel zo handig. Ook is het mogelijk om dubbelzijdig te printen, zodat je ook papier kunt besparen.