Compacte desktops zijn in. Mensen zijn het beu om meters aan kabel over hun bureau heen te trekken. De Dell OptiPlex 7070 Ultra is daar de beste oplossing voor. Het mag dan niet de meest krachtige desktop zijn, maar als je een betaalbare zakelijke pc zoekt is deze Optiplex het overwegen waard.

De Dell OptiPlex 7070 Ultra start bij 999,30 euro. Voor dat geld heb je een Intel i5, Windows 10 Pro, 8GB RAM en 256 GB aan opslaggeheugen. De Optiplex is een alles-in-één oplossing en dus moet je ook voor het totaalpakket gaan. Je krijgt er voor dezelfde prijs dus ook een display en alle mogelijke toeters en bellen bijgeleverd. Je kan er ook voor kiezen om de mini pc los aan te schaffen zonder display maar dat raden we af.

Een kleine pc in een knap display. (Image credit: Dell)

Ultieme flexibiliteit

De Dell OptiPlex 7070 Ultra is ontworpen om flexibel, klein en veelzijdig te zijn. Je kan zelf kiezen welke onderdelen je waar wilt en dat maakt de keuzemogelijkheden enorm. Om de Optiplex in elkaar te steken hadden we maar weinig moeite nodig. Met het de bijhorende handleiding zit je desktop zo in elkaar.

Vooral voor IT-departementen en bedrijven is de Optiplex een dikke aanrader. Eens geïnstalleerd zal je hem nooit meer uit elkaar moeten halen. Je schuift de mini pc eruit en het onderhoud kan beginnen. Een leuke extra; Windows 10 Pro staat automatisch voorgeïnstalleerd. Je IT’er heeft dus geen ellenlange installatieprocedures meer nodig.

Alle accessoires zijn inbegrepen. (Image credit: Dell)

Veiligheid

Een desktop voor bedrijven vraagt om extra aandacht in verband met veiligheid. Daarom is de Optiplex voorzien van verschillende softwarepakketten om bedrijven beter te verdedigen tegen ongewenste pottenkijkers. Dell biedt zijn eigen Dell Data Guardan, Dell Encryption en Dell Secuity Services aan. Verder zit er ook een Antivirussuite ingebakken onder de naam Next Generation. Die software bevat ook extra mogelijkheden om je BIOS te beveiligen en zelfs vast te zetten zodat er niemand aan kan. Het is ook mogelijk om met een Kensington slot je Optiplex fysiek vast te zetten.

Voor deze all-in-one moet je geen IT-brein hebben. (Image credit: Dell)

Prestaties

Qua prestaties is deze Dell OptiPlex 7070 Ultra geen hoogvlieger. De basisversie met de Intel i5 is vaak onvoldoende om verschillende programma’s en taken met elkaar te combineren. Je voelt dat deze desktop vaak nog moeite heeft om snel te reageren en dat stoorde ons wel eens. Mocht je voor de Optiplex willen kiezen dan raden we je dus aan om toch 1 niveau hoger aan te schaffen. Voor 1.503,07 euro heb je een knappe i7 met 16 GB RAM. Dat zou geen problemen mogen geven. Toch is de OptiPlex 7070 Ultra ideaal voor eenvoudige bureaudoeleinden. Mailen, Word- en Excelbestanden en tientallen tabbladen in je browser; deze Optiplex kan het aan.

Ook qua poorten ben je goed voorzien. De OptiPlex 7070 Ultra heeft 1 USB 3.1 poort, een USB-C poort, Ethernetopening en ook de display zelf heeft nog verschillende USB-poorten voor al je externe toestellen. Extra leuk nieuws; deze Optiplex biedt de mogelijkheid om via de USB-C poort tot wel 3 displays via DisplayPort te connecteren.

Eindoordeel

De OptiPlex 7070 Ultra is een unieke en stabiele oplossing voor al je bureau- en zakelijke doeleinden. Deze all-in-one pc is een cool, flexibel en vooral heel handig als desktop voor zowel thuis- als professioneel gebruik. Zoals vermeld zijn de prestaties niet tevredenstellend. Maar met onze configuratie heb je best al een heel fijne pc waarmee je al heel ver kan komen.