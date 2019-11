Hoewel de Corsair Ironclaw RGB Wireless niet moeders mooiste is, hebben we op alle andere vlakken niets te klagen. Zijn DPI-bereik is fantastisch en de feitelijke batterijduur was hoger dan Corsair had aangegeven, wat een heel aangename verrassing was. Met eigen tutorials helpt Corsair je om de iCUE software onder de knie te krijgen zodat je de muis volledig naar je eigen hand kan zetten (mits die hand niet te klein is).

Een goede gaming muis kan in actiegames de doorslag geven tussen een gewonnen of verloren match. Gaming muizen zijn er in alle vormen en maten: met en zonder kabel, met en zonder RGB-verlichting, groot, klein... Corsair is een merk dat heel wat verschillende muizen in zijn aanbod heeft. Wij gingen voor deze review aan de slag met de Corsair Ironclaw RGB Wireless, de draadloze opvolger van de originele Ironclaw RGB die eerder dit jaar verscheen.

(Image credit: Corsair)

Een compleet pakket

Met een richtprijs van 79,99 euro hoort de Corsair Ironclaw RGB Wireless bij de duurdere gamingmuizen. Een snelle blik op de specificaties en inhoud van de doos maakt duidelijk waarom. Zo heeft hij een DPI-bereik van 1 tot 18.000, tien programmeerbare knoppen en de mogelijkheid om zowel via bluetooth, 2.4Ghz-ontvanger als kabel te verbinden met je pc met een minimale responstijd van 1ms.

Zoals de naam al doet vermoeden is de Corsair Ironclaw RGB Wireless een draadloze muis met RGB-verlichting. Bij dat alles hoort natuurlijk een tool om de muis tot in de puntjes te kunnen instellen zoals jij dat wil. Vergeet dus zeker niet de Corsair iCUE software te downloaden om de Ironclaw RGB Wireless ten volste te kunnen benutten. De iCUE software is enorm uitgebreid en daardoor ook enorm verwarrend. Gelukkig heeft Corsair verschillende tutorials op zijn website om de verschillende mogelijkheden toe te lichten. Die mogelijkheden gaan van het aanpassen van de RGB-verlichting en het DPI-bereik tot specifieke macro's die geactiveerd worden wanneer je een bepaalde game opstart.

(Image credit: Corsair)

Ontwerp

Qua design hebben we gemengde gevoelens. De Ironclaw voelt heel robuust aan, maar hij oogt niet erg mooi. De grilles vooraan worden verlicht met RGB-kleuren, maar hier zie je zelf amper iets van. De opeenhoping van vijf knoppen aan de linkerkant zorgt er vervolgens voor dat het geheel er wat lomp uitziet.

De knoppen hebben wel elk hun eigen functie en je kan via de iCUE software bepaalde acties toewijzen aan elke knop. De twee knoppen links vooraan kan je gebruiken om de DPI in te stellen op drie verschillende niveaus. Drie handige lampjes onder de knoppen geven aan op welk van de drie niveaus je zit. Dit vonden we een erg waardevolle toevoeging aangezien we voor bepaalde games het laagste niveau wouden maar liever naar een niveau hoger schakelden wanneer we social media aan het checken waren.

Een algemeen punt waar je rekening mee moet houden als je de Ironclaw RGB Wireless wil kopen, is dat hij redelijk groot is. Voor sommige van onze redacteurs paste hij perfect, maar anderen vonden hem dan weer te groot en niet heel comfortabel. Mensen met iets kleinere handen zoeken dus best een andere muis die hen naar de overwinning kan brengen.

Als je van symmetrie houdt, dan vind je het design van Corsair waarschijnlijk niks. (Image credit: Corsair)

Gebruik in de praktijk

Eens we (na de nodige tutorials te hebben bekeken) alles naar wens hadden ingesteld in de iCUE tool, kon het gamen beginnen. Voor de grootste nauwkeurigheid raden wij de 2,4GHz-ontvanger of de kabel aan, aangezien je daarmee de meeste nauwkeurigheid krijgt en de minimale responstijd van 1ms. Het verschil met de bluetooth-verbinding is niet enorm groot, maar in games zoals Overwatch waar enkele millimeters en seconden het verschil maken tussen leven en dood, wil je de best mogelijke precisie. Wat wel opvalt is het verschil in batterijduur tussen de verbinding met bluetooth en de ontvanger. Via de ontvanger haal je volgens Corsair 16 uur met belichting (24 uur zonder) en via bluetooth 30 uur met belichting (en 50 uur zonder).

In de praktijk hadden we de indruk dat Corsair zichzelf hier onderschat heeft. We hebben niet exact gemeten hoeveel uur we het volhielden zonder de kabel te moeten aansluiten, maar het voelde alvast veel langer dan de aangegeven 16 uur. Op batterijvlak werden we dus aangenaam verrast. Je hebt via de iCUE-software trouwens ook de mogelijkheid om het batterijniveau van de Ironclaw RGB Wireless toe te voegen aan je taakbalk zodat je niet begint aan een lange gamesessie met een batterij die bijna leeg is.

Een ongewoon minpunt van de Corsair Ironclaw RGB Wireless is het scrolwiel. Dit scrolde niet erg vlot. Vooral wanneer we snel door de homepagina van Twitter of Facebook wilden scrollen, viel het snel op dat alles relatief traag verliep. Gelukkig hadden wij daar tijdens het gamen geen last van.

Wij gebruikten de Ironclaw RGB Wireless trouwens op de enorm lange Corsair MM200 Extended muismat. De onderkant is hier gemaakt van anti-slip materiaal en de muismat zelf is groot genoeg om met gemak je toetsenbord en muis op te plaatsen. De extra stevigheid konden we zeker appreciëren en ook de muis bewoog hier erg vlot.

(Image credit: Corsair)

Eindoordeel

Hoewel de Corsair Ironclaw RGB Wireless niet moeders mooiste is, hebben we op alle andere vlakken niets te klagen. Zijn DPI-bereik is fantastisch en de feitelijke batterijduur was hoger dan Corsair had aangegeven, wat een heel aangename verrassing was. Met eigen tutorials helpt Corsair je om de iCUE software onder de knie te krijgen zodat je de muis volledig naar je eigen hand kan zetten (mits die hand niet te klein is).

Het enige echte pijnpunt voor ons is het scrolwiel dat niet heel responsief is wanneer we snel door een webpagina willen scrollen. Dat ene minpunt wordt gelukkig snel van de kaart geveegd door de uitgebreide functies en nauwkeurige prestaties van de Ironclaw RBG Wireless.