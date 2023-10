Samsung Portable SSD T9 review

Samsung T9 SSD review in een notendop

De laatste nieuwe externe SSD van Samsung was de T7 Shield, die in oktober van 2022 werd gelanceerd. Daarmee is de nieuwe T9 het eerste nieuwe product in deze serie sinds een jaar en is het drie jaar geleden dat de klassieke T7 werd uitgebracht. De T9 heeft veel meer gemeen met de T7 Shield met zijn robuuste buitenkant, maar het lijkt erop dat Samsung de 'shield' branding niet wilde gebruiken op dit model.



Hier hebben we een kleine externe USB SSD met een rubberen omhulsel om de klappen op te vangen die dit soort apparaten kunnen oplopen. Waar dit ontwerp duidelijk verschilt van de T7 Shield is dat de USB-interface op deze schijf is ontworpen voor USB 3.2 Gen 2x2 voor degenen die het geluk hebben dat type USB-poort te hebben.

Met een typische USB 3.2 Gen2-poort liggen de best beschikbare snelheden rond de 1.000MB/s, maar met Gen 2x2 kunnen zowel lees- als schrijfsnelheden worden verhoogd tot een maximum van 2.000MB/s. Om de ervaring te verbeteren, heeft Samsung een caching-systeem geïmplementeerd om de schrijfprestaties op peil te houden voordat de echte onderliggende prestaties van de NAND-modules zichtbaar worden.



Die functie kan de T9 nuttig maken voor het beveiligen van video's van camera's die rechtstreeks naar externe apparaten kunnen schrijven of iedereen die grote bestanden van de pc naar de opslag verplaatst.

Deze SSD is allesbehalve goedkoop. Het 1TB-model kost 154,99 euro waardoor hij duurder is dan de Kingston XS2000, Corsair EX100U en Sabrent Rocket Nano V2.

Samsung T9 SSD review: prijs en beschikbaarheid

We hebben een trend gezien bij veel van deze nieuwe Gen 2x2 schijven. Als marketing zegt dat de schijf twee keer zo snel is, moet die ook meteen twee keer zo duur zijn, ongeacht de capaciteit. Het lijkt erop dat Samsung slachtoffer is geworden van deze logica en de T9 veel duurder heeft gemaakt dan de T7 of T7 Shield. Als gevolg hiervan kost de T9 met een capaciteit van 1 TB maar liefst 154,99 euro.

Als je de T9 vergelijkt met andere Gen 2x2 schijven, zijn alleen de Crucial X10 Pro en SanDisk Extreme Pro V2 duurder, terwijl de Corsair EX100U, Kingston XS2000, Sabrent Rocket Nano V2 en de ADATA Elite SE880 allemaal goedkoper zijn. In een paar gevallen zijn deze goedkopere alternatieven net zo betaalbaar als de T7.



Door overproductie eind 2022 is de prijs van externe NAND-gebaseerde SSD-opslag in 2023 voortdurend gedaald. We kunnen alleen maar hopen dat deze prijsdaling zich doorzet.

Prijs-kwaliteit: 3 / 5

Samsung T9: Specs

Swipe to scroll horizontally Samsung T9 Specs Capaciteit: 1TB, 2TB of 4TB Afmetingen: 88 x 60 x 14mm Gewicht: 122g Schrijfsnelheid: Leest tot 2.000 MB per seconde; schrijft tot 2.000 MB per seconde op 4TB model to 2,000 MB per second; writes up to 2,000 MB per second on 4TB model Interface: USB 3.2 Gen 2x2 Databescherming: XTS-AES 256-bits full-disk hardware-encryptie IP-score: N/A Bescherming: Kan tot 3 meter vallen Temperatuur: 0 tot 60C Compatibiliteit: Microsoft, iOS, Android, Linux, Chrome, Thin Clients, Embedded systemen (geen software of stuurprogramma's nodig) Garantie: 5 jaar

Samsung T9 SSD review: design

Beschermende coating

Niet bijzonder klein

Beide kabeltypes

Geen IP-classificatie

Het eerste aspect van de T9 dat hem anders maakt dan de T7 en T7 Shield is dat deze schijf een vreemde golvende rubberen buitenkant heeft. We zijn er vrij zeker van dat deze is vastgelijmd aan de metalen binnenkant van de schijf.



Ons reviewexemplaar was zwart en we nemen aan dat alle T9's deze kleur hebben, in eerste instantie althans. Afgezien van het golvende rubber, is dit grotendeels dezelfde metalen buisconstructie die we zagen in de T7. Als je de beschermende coating zou verwijderen, nemen we aan dat de grootte identiek zou zijn.



In vergelijking met andere recente externe SSD's is deze niet bijzonder klein, maar aanzienlijk groter en zwaarder dan alle alternatieve producten die we hebben getest. Niet dat hij te groot is of niet makkelijk in een broekzak past, maar de X10 Pro en Kingston XS2000 zijn veel kleinere schijven.

Wat we wel goed vonden aan de T9 was dat Samsung zowel USB-C als USB-A kabels in de doos deed, hoewel er geen zakje bij zat om ze mee te nemen als de schijf niet in gebruik was.

In een recente review van de Crucial X10 Pro, dreven we de spot met het vermogen van dat product om valpartijen te weerstaan omdat het was uitgetest op tapijt. Volgens Samsung zijn bij de valtests van de T9 stalen platen gebruikt als botsoppervlak en hoogtes tot drie meter. Dat is hoger dan de meeste schijven worden getest, hoewel Samsung geen IP-tests aan de T9 heeft toegekend en hij daarom niet water- of stofbestendig is, zoals de Crucial X10 Pro.

We moeten ook vermelden dat als je de T9 laat vallen en hij alsnog kapot gaat, de garantie van Samsung geen val van enige hoogte dekt. Maar het biedt wel vijf jaar garantie voor andere ongelukkige dingen die een schijf kunnen overkomen.

Design: 4 / 5

Samsung T9 SSD review: software

Samsung Magician MIA

Geen live back-up tools

We zouden je graag vertellen over de nieuwe Magician 8.0-softwareversie van Samsung en hoe deze het beste uit dit opslagapparaat haalt, maar we hebben hem nog niet gezien.



Hij zou in september gelanceerd worden, maar was helaas nog niet klaar om naast de T9 getest te worden. Wat we wel kunnen zeggen is dat de vorige versie, Magician 7.0, de T9 niet herkent en er geen firmware-updates voor biedt.



Van wat ons is verteld over Magician 8.0, combineert deze versie alle Samsung-softwaretools, waaronder datamigratiesoftware, PSSD-software en kaartverificatie, in één tool. Bovendien zou het Windows, Mac en Android ondersteunen.



Wat het niet lijkt te bieden is een live back-up tool die nieuw aangemaakte bestanden automatisch uit specifieke mappen kan halen, hoewel deze technologie inherent is aan Mac-gebruikers.



Kortom, Magician 8.0 klinkt nuttig ,maar niet erg uitgebreid. Wat het ook kan doen, we hebben het niet kunnen uitproberen.

Software: 2 / 5

Samsung T9 SSD review: prestaties

Belachelijk snel

Swipe to scroll horizontally Benchmarks Bench test Lees (MBps) Schrijf (MBps) AJA System Test 1GB 1814 1829 AJA System Test 64GB 1811 1714 CrystalDiskMark Default 2008 1914 CrystalDiskMark Real World 1277 1354 ATTO 1890 1720 AS SSD 1798 1808

Het eerste belangrijke stukje informatie over deze schijf is dat je niets zult zien van de resultaten die we in onze testomgeving behaalden, als je geen USB 3.2 Gen 2x2-aansluiting hebt.



De meeste computers hebben USB 3.2 Gen 2 en sommige hebben alleen Gen 1. Als je een van deze hebt, dan is er geen toegevoegde waarde om de T9 te kopen. De T9 zal namelijk net zo presteren als elke andere Gen 2 SSD, zoals de veel goedkopere Crucial X8 met ongeveer 1000MB/s. Aangesloten Gen 1-schijven zullen slechts ongeveer 450MB/s halen omdat dat de beperking van die interface is.

Hoewel onze benchmarks niet definitief zijn, laten ze zien dat de T9 goed presteert en dicht in de buurt komt van de theoretische limieten van USB 3.2 Gen 2x2.

Een nuttige test die we uitvoeren is de AJA System test, waarbij we dezelfde test herhalen met een bestand van 1GB en een bestand van 64GB. Het verschil in prestaties tussen deze twee bestandsgroottes onthult vaak hoe de schijf omgaat met een langdurige schrijfsnelheid. Alle NAND-schijven hebben een cache-limiet waarbij de schrijfsnelheid daalt tot die van de NAND-modules en die kan zo laag zijn als 400 MB/s, ongeacht de gebruikte interface.

De buffer op de T9 wordt bepaald door de schijfcapaciteit, met een grootte van 22 GB, 88 GB en 180 GB op respectievelijk de 1 TB, 2 TB en 4 TB schijven. Onze testschijf heeft een capaciteit van 4TB en daarom was het snelheidsverschil tussen de 1GB en 64GB klein. Als je van plan bent om grote bestanden naar de T9 te schrijven, neem dan het 4TB-model.

Op het gebied van Gen 2x2 schijven kan de T9 zich meten met de beste opties en is hij vergelijkbaar met de prestaties die we hebben gezien van de Crucial X10 Pro en Kingston XS2000.

Prestaties: 4 / 5

Moet je de Samsung T9 SSD kopen?

Koop hem als...

Je USB 3.2 Gen 2x2-poorten hebt

Er zijn veel alternatieve ontwerpen die goedkoper zijn, encryptie bieden en in grotere capaciteiten worden geleverd als je geen Gen 2x2 nodig hebt. Deze schijf werkt wel gewoon met de langzamere USB-poorten, maar in dat geval kun je net zo goed wat geld besparen en een goedkopere kopen.

Je met grote bestanden werkt

Het is een van de snellere Gen 2x2-schijven die we hebben getest. Hij kan lees- en schrijfprestaties op lange termijn aan op grotere capaciteiten. Maar als je ultieme prestaties wilt, kan het sneller met Thunderbolt.

Koop hem niet als...

Je geen USB 3.2 Gen 2x2 poorten hebt Er zijn genoeg betaalbare externe SSD's die werken met USB 3.2 Gen 2-poorten en de overgrote meerderheid van de computers wordt geleverd met een of meer van deze. Als je er geen hebt met Gen 2x2 poorten, is de T9 gewoon een dure manier om dezelfde prestaties te ervaren als de T7 of T7 Shield.

Samsung T9 SSD: alternatieven

Crucial X10 Pro De X10 Pro wordt geleverd met zowel schokbestendigheid en waterdichtheid, samen met dezelfde capaciteiten als de T9 en hardware-encryptie. Het nadeel is dat de prijs nog hoger ligt en dat alleen de USB-C kabel wordt meegeleverd. Maar hij heeft betere software bij de lancering en nieuwe apps zoals Hedge worden binnenkort meegeleverd. Lees hier de Crucial X10 Pro review