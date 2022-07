Het kantoor is niet meer de enige plek waar we tegenwoordig werken. Thuis, in de trein, of de lokale koffiezaak zijn allemaal locaties die we steevast bezoeken met onze betrouwbare laptop.

Laptops zijn echter niet altijd ergonomisch verantwoord, maar toch zijn ze de beste productiviteitsmachines voor werkend Nederland en België. Asus heeft gekeken wat de valkuilen zijn van het werken op een laptop, en hoe ze deze problemen kunnen oplossen.

Hieronder nemen we de belangrijkste innovaties voor ergonomisch werken met je door.

Goede houding is cruciaal

Een slechte houding achter de laptop kan op termijn tot veel verschillende klachten leiden. Daarom is het altijd verstandig om je bewust te zijn van de manier waarop je voor je laptop zit.

Nieuwe Asus-laptops beschikken over het innovatieve ErgoLift-scharnier, waardoor het toetsenbord automatisch lichtelijk naar voren kantelt als je de laptop opent. Deze hoek van 4 graden zorgt voor een betere type-ervaring. Niets is namelijk ongemakkelijker tijdens die lange werkuurtjes dan kramp in je handen.

Door het ErgoLift-scharnier hebben deze laptops ook een maximale openingshoek van 141 graden. Je bent dus vrij om je eigen schermhoek te kiezen. Asus levert de laptops verder met een palmsteun, stylus en een eigen standaard. Handig voor als je even zonder Ergolift wilt werken!

Verlicht de druk op je handen

Niet alleen de hoek van het toetsenbord is belangrijk voor het type-comfort. Bij veel laptops lijken de toetsenborden een bijzaak te zijn. Asus’ ErgoSense-toetsenbord is de uitzondering op die regel.

Bij Asus krijg je gewoon een full-size toetsenbord. Met een onderlinge toetsafstand van 19,05 millimeter doet het toetsenbord niet onder aan een regulier desktoptoetsenbord. Daarnaast zijn de individuele toetsen lichtelijk uitgehold, waardoor de toetsen naar je vingertopjes gevormd zijn. Het voelt bijna alsof je vinger naar de toets wordt geleid.

Het ErgoSense-toetsenbord beschikt over een uitstekende tactiele feedback door de key-travel van 1,4 millimeter. Dus geen gedoe meer met plastic aanvoelende toetsenbord, maar juist een keyboard waarmee je lang productief kan blijven zonder dat je last krijgt van de gebruikelijke pijntjes die wij associëren met lange werkdagen.

Let op je polsen

Een ergonomisch toetsenbord is nutteloos als je nog steeds last krijgt van je pols vanwege de touchpad. Iedereen kent het probleem wel dat de touchpad zo krampachtig klein is dat je moeite hebt om simpele multitouch-gebaren te gebruiken, of dat de touchpad hapert bij de meest geringe viezigheid.

Asus maakt bij het ErgoSense-touchpad gebruik van een ‘hydrofobe coating’. Misschien heb je deze coating wel eens in het werk gezien op YouTube. De website staat vol met filmpjes waarin vloeistoffen zomaar van alledaagse objecten zoals t-shirts afglijden.

Hetzelfde gebeurt er in principe bij de ErgoSense-touchpad, waardoor elke aanraking zo soepel is als de eerste keer. In combinatie met de vingerafdrukbestendige coating kost het geen moeite om de touchpad schoon te houden.

Het touchpad is daarnaast nog een stuk groter dan reguliere touchpads, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat je te weinig ruimte hebt. Als je wilt gebruik maken van een calculator, kan je die aanzetten op de touchpad. Je hebt geen andere apparaten meer nodig.

Geen schadelijk blauw licht

Blauw licht is bewezen slecht voor je te zijn. Het blauwe licht heeft namelijk een schadelijk effect op je ogen en de slaapkwaliteit. Er zijn genoeg applicaties, softwaretrucjes en zelfs brillen om dit licht gedeeltelijk te filteren, maar een hardware-oplossing is vrijwel altijd superieur.

Asus maakt gebruik van innovatieve OLED-displays. Deze beeldschermen leveren levensechte kleuren, waardoor je je in een bioscoop waant, maar dan zonder het schadelijke blauwe licht. Het OLED-scherm van Asus-laptops verplaatst het blauwe gedeelte van het kleurenspectrum naar een minder schadelijke golflengte.

Het grote voordeel van OLED is dat, in tegenstelling tot traditionele blauwlichtfilters, de kleurnauwkeurigheid van het scherm niet aangetast wordt. Zo kan je nog tot in de laatste uurtjes creatief bezig zijn.