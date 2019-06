De beste DSLR voor beginners van 2019: 10 goedkope DSLR's voor nieuwe gebruikers

Ben je klaar om de overstap te maken van je smartphone of mik-en-klik camera naar iets krachtigers? Dit zijn de beste instap-spiegelreflexcamera's die je anno 2019 kunt kopen.

Een instap-DSL voor beginners is de natuurlijke manier om een stapje hoger te gaan als je denkt dat je jouw mik-en-klik compactcamera ontgroeid bent, of wanneer je niet meer tevreden bent met de foto's die je op je smartphone kunt maken.

Als dat het geval is, ben je bij ons aan het juiste adres om uit te zoeken wat de beste instap-spiegelreflex voor jou is, die jou kan helpen om je fotografie naar het volgende niveau te tillen.

De beste instap-DSLR camera Nikon D3500 Nikons laatste model, de D3500 is een absolute hit. Met een uitstekende sensor, een lichtgewicht en makkelijk te gebruiken body en toegang tot een gigantische verzameling objectieven, is het een perfecte camera als je met je fotografische reis begint. Lees onze uitgebreide Nikon D3500 review

DSLR's voor beginners leveren al een enorme winst op het gebied van beeldkwaliteit als je hem vergelijkt met een compactcamera of een smartphone. Ze hebben misschien hetzelfde aantal megapixels, maar het sensor formaat van een instap-spiegelreflexcamera is fysiek een stuk groter, waardoor je superieure resultaten behaalt met meer details en betere prestaties in omgevingen met matig licht.

Waarbij moet je niet vergeten dat instap-spiegelreflexcamera's veel meer instelmogelijkheden bieden dan smartphones en compactcamera's, met bovendien de mogelijkheid om lenzen te verwisselen, zodat je een flink aantal projecten het hoofd kunt bieden. Je hoeft echter niet bang te zijn dat je meteen in het diepe wordt gegooid: er zijn meer dan genoeg automatische standen om je te helpen met fotograferen, tot je vertrouwd bent met creatieve vrijheid die een spiegelreflexcamera je biedt.

Natuurlijk is het zo dat hoe meer functies er op je instap-DSLR zitten, hoe meer je betaald. Maar heb je al die functies wel nodig? Onze beste camera is één van de goedkoopste modellen die je kunt kopen, maar biedt nog altijd een indrukwekkende prestatie en beeldkwaliteit, met genoeg kenmerken om de meest lastige situaties het hoofd te kunnen bieden, vooral als je nog altijd aan het leren bent.

Je kunt ook denken aan een systeemcamera als alternatief. Als je dat overweegt, kun je eens kijken naar het filmpje hieronder of het artikel Systeemcamera vs DSLR camera's: 10 grote verschillen lezen voor meer informatie. Of, als je niet zeker weet wat voor camera je nodig hebt of zoekt, kun je onze makkelijk te lezen gids lezen die antwoord geeft op de vraag: Welke camera moet ik kopen?

Moet je een systeemcamera kopen of een DSLR? Bekijk het filmpje hieronder om meer te leren:

Instap DSLR-bundels

Wanneer je jouw eerste spiegelreflexcamera koopt, is het logisch dat je hem als een kit koopt, wat in de regel inhoudt dat je de camera body koopt in combinatie met een 18-55mm lens. Deze lens wordt meestal een 'kit' lens genoemd en bevat een redelijk breed zoombereik, waarmee je alles kan fotograferen van landschappen tot portretten – maar dat is slechts het begin.

Let wel op, dit kan je veel ellende besparen. Kijk goed naar de inhoud van de sets. Veel merken bieden namelijk twee varianten van hun kitlens, eentje met beeldstabilisatie en een set zonder beeldstabilisatie. Normaal gesproken is het prijsverschil tussen deze twee te verwaarlozen. Zorg dus dat je de kit koopt waar de lens met beeldstabilisatie in zit. Dat maakt het een stuk eenvoudiger om scherpere foto's te schieten als je langere sluitertijden gebruikt.

Deze lenzen zijn genoeg om een goed begin te maken, maar het grote verschil en voordeel van een DSLR boven een compactcamera, is dat je jouw set kunt uitbreiden met extra lenzen. Zo kun je bijvoorbeeld groothoek en telezoom lenzen gebruiken, maar ook zijn er topkwaliteit macro opties. Je kunt ook een flitser en andere accessores gebruiken, die je zullen helpen met het behalen van de beste resultaten, ongeacht het genre wat je wil fotograferen.

Spiegelloze optie: Olympus OM-D E-M10 Mark III

Sensor: Micro Four Thirds | Resolutie: 16.1MP | Vatting: Micro Four Thirds | Scherm: 3-inch kantelbaar touchscreen, 1.040K dots | Fotografeersnelheid: 8,6fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Beginner

Briljante afwerking

Geweldige beeldstabilisatie in body

"Slechts" 16MP

Focus tracking kon beter

Voor we gaan kijken naar de beste DSLR's voor beginners, willen we een geweldig spiegelloos alternatief uitlichten. De Olympus OM-D E-M10 Mark III ziet er uit als een spiegelreflexcamera, met een zoeker boven op de behuizing, maar deze camera is zo klein dat hij nauwelijks meer ruimte inneemt dan een systeemcamera zonder zoeker. Hij beschikt over een Micro Four Thirds sensor, die wat kleiner is dan de APS-C sensors van DSLR's, en biedt een resolutie van 16 megapixels in plaats van de gebruikelijke 24, maar de kleinere sensor betekent ook kleinere lenzen. Het is ook ongewoon om spiegelreflexcamera's op dit niveau te vinden die 4K video kunnen opnemen, met een fotografeersnelheid van 8,6fps en een ingebouwde beeldstabilisator in de body. Sterker nog: er is geen enkele DSLR binnen dit marktsegment die al deze opties biedt. Dat maakt de OM-D E-M10 Mark III een valide alternatief voor de opties die je hieronder aantreft - als je tenminste een spiegelloze camera als optie beschouwt.

Lees onze uitgebreide Olympus OM-D E-M10 Mark III review

De beste DSLR's voor beginners in 2019

Je hoeft niet veel geld te investeren in een DSLR om een apparaat te krijgen dat geweldig te bedienen is, fantastische foto's maakt en kan werken met een flink aantal lenzen. Je kunt zelfs nog een behoorlijk bedrag besparen als je een iets ouder model kiest. Fabrikanten houden oudere modellen vaak nog in de verkoop als alternatief voor de nieuwere modellen, om consumenten de keuze te geven tussen de nieuwste technieken of een model dat iets goedkoper is. Hieronder vind je onze selectie met de beste goedkope DSLR's, van nieuwe modellen tot oudere favorieten.

1. Nikon D3500

Niet de meest flitsende camera, maar wel de beste van dit moment

Sensor: APS-C CMOS | Resolutie: 24,2MP | Vatting: Nikon DX | Scherm: 3-inch, 921K pixels | Fotografeersnelheid: 5fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner

Geweldige beeldkwaliteit

Eenvoudig in gebruik

Geen touchscreen bediening

Bluetooth, maar geen Wi-Fi

De D3500 gaat verder waar de D3400 (hieronder) is gestopt, met een aantal leuke voordelen en verbeteringen aan boord. Zo gaat de batterij nu maar liefst 1550 foto's lang mee voor je de batterij opnieuw moet opladen, wat veel beter is dan de meeste DSLR's, terwijl de nieuwe 24MP sensor een uitstekende beeldkwaliteit biedt. Nikon heeft de behuizing aangepakt en de knoppen opnieuw ingedeeld. Daardoor is hij prettiger te bedienen, terwijl de Guide Mode je bij de hand neemt om de eerste stappen in de wereld van spiegelreflexfotografie te nemen en je alles helder en duidelijk uitlegt. Wij houden van deze camera - en gaan er van uit dat jij dat ook zult doen.

Lees onze uitgebreide Nikon D3500 review

2. Nikon D3400

Van zijn troon gestoten, maar nog altijd een geweldige koop

Sensor: APS-C CMOS | Resolutie: 24,2MP | Vatting: Nikon DX | Scherm: 3-inch, 921K pixels | Fotografeersnelheid: 5fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner

Uitstekende batterijduur

Goede single-shot AF

Geen microfoon aansluiting

Geen touchscreen

Hij is dan wellicht vervangen door de D3500, maar dat wil niet zeggen dat je de D3400 maar moet vergeten. Hij heeft een aantal geweldige functies voor de beginnend fotograaf en is dan ook een geweldige camera om je pad naar creatievere fotografie te beginnen. Hij heeft veel van dezelfde specificaties als zijn opvolger, de D3500. Zo is de batterijduur briljant, terwijl de foto's van de 24MP sensor zeker niet zullen teleurstellen. Je kunt filmen in Full HD video bij 60p en hij heeft een fotografeersnelheid van 5fps, gecombineerd met draadloze connectiviteit (via Bluetooth) om je foto's de wijde wereld in te sturen zonder het gedoe met kabels. Laat je niet neerhalen door het feit dat de D3400 niet het nieuwste model is - er is meer dan genoeg aan deze heerlijke camera om van te genieten!

Lees onze uitgebreide Nikon D3400 review

3. Canon EOS 800D

Een van de beste opties, maar een beetje duur

Sensor: APS-C CMOS | Resolutie: 24,2MP | Vatting: Canon EF-S | Scherm: 3-inch draaibaar touchscreen, 1.040K pixels | Fotografeersnelheid: 6fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner/amateur

Geweldig touchscreen

Uitstekende sensor

Kunststof afwerking

Geen 4K video

De EOS 800D is het topmodel van Canons instap DSLR bereik. Hij beschikt over een 24,2MP sensor, die verbeterde prestaties levert op hoge ISO-waarden ten opzichte van oudere modellen. Ook de autofocus heeft een flinke upgrade gekregen en heeft nu een 45-punts systeem dat wordt ondersteund door een uitstekend live view AF systeem. Er is ook een nieuw ontworpen grafische interface die hem zeker aantrekkelijk maakt voor nieuwe gebruikers, maar de afwezigheid van 4K video en de kwaliteit van de body stellen teleur. Het is wellicht één van de duurdere opties in onze lijst, maar ook een van de beste keuzes.

Lees onze uitgebreide Canon EOS 800D review

4. Nikon D5600

Heb je wat meer vermogen nodig? De D5600 zou geschikt kunnen zijn

Sensor: APS-C CMOS | Resolutie: 24,2MP | Vatting: Nikon DX | Scherm: 3,2-inch draaibaar touchscreen, 1.040K pixels | Fotografeersnelheid: 5fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner/amateur

Uitstekende beeldkwaliteit

Prettig touchscreen

Trage Live View scherpstelling

SnapBridge werkt niet optimaal

De D5600 is een stapje hoger dan de D3xxx-serie modellen, met een krachtigere set specificaties om op te kunnen boksen tegen modellen als de Canon EOS 800D. Belangrijke voordelen boven de D3400 en D3500 zijn het grotere LCD scherm, die niet alleen uitklapt en draait, maar ook aanraakgevoelig is, samen met een geavanceerdere autofocus, Wi-Fi en een prettig aantal bedienings- en instelopties. Natuurlijk betaal je voor deze functies, maar als je wat meer ruimte nodig hebt om jezelf te ontwikkelen, is het verstandig om wat extra te investeren in de D5600, zodat je jaren vooruit kunt.

Lees onze uitgebreide Nikon D5600 review

5. Canon EOS 750D

Een aantrekkelijke combinatie van geweldige ergonomie en een uitstekende sensor

Sensor: APS-C CMOS | Resolutie: 24,2MP | Vatting: Canon EF-S | Scherm: 3-inch draaibaar touchscreen, 1.040K pixels | Fotografeersnelheid: 5fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner

Heel prettig touchscreen

Wi-Fi met NFC aan boord

Gemiddelde batterijduur

Autofocus kon beter

De EOS 750D is dan wel vervangen door de EOS 800D, maar het is nog steeds een geweldige optie als de prijs van het nieuwere model je afschrikt. Hoewel de sensor niet zo goed is als die in de nieuwere 800D - ondanks dezelfde resolutie - is hij nog steeds erg goed, terwijl het draaibare touchscreen nog altijd een van de beste is. De AF-prestaties laten het een beetje afweten; de camera is niet nieuw genoeg om te profiteren van het modernere Dual Pixel CMOS AF-systeem dat snel scherpstelt in livebeeld en tijdens video's, maar over het algemeen is dit nog steeds een heel capabele camera.

Lees onze uitgebreide Canon EOS 750D review

6. Nikon D5300

Niet meer Nikons nieuwste en beste instap-DSLR – maar wel bijna

Sensor: APS-C CMOS | Resolutie: 24,2MP | Vatting: Nikon DX | Scherm: 3,2-inch draaibaar, 1.037K pixels | Fotografeersnelheid: 5fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner

Hoge resolutie sensor zonder anti-aliasfilter

Ingebouwde GPS - zeldzaam in dit segment

Trage scherpstelling bij live-view

Geen touchscreen

De D5300 was er iets meer dan een jaar voordat hij vervangen werd door de D5500 (die op zijn beurt wordt vervangen door de D5600). Hij beschikt over dezelfde 24,2MP-sensor met een identieke maximale ISO25.600-gevoeligheid als de D5500, terwijl de EXPEED 4-beeldprocessor en het 39-punts autofocussysteem van de D5300 zijn overgenomen door zijn opvolger. De D5300 heeft geen touchscreen, maar je krijgt wel GPS. De batterijduur van 600 foto's van de D5300 is niet erg goed, maar toch veel beter dan bij veel systeemcamera's. Al met al is het misschien niet de nieuwste instap-DSLR, maar de D5300 is nog steeds een slimme koop.

Lees onze uitgebreide Nikon D5300 review

7. Canon EOS 200D

Een goedkope en erg vrolijke instapcamera

Sensor: APS-C CMOS | Resolutie: 24,2MP | Vatting: Canon EF-S | Scherm: 3-inch kantelbaar touchscreen, 1.040K pixels | Fotografeersnelheid: 5fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner

Klein formaat

Makkelijk in gebruik

Batterijduur slechts 380 foto's

Geen draaibaar beeldscherm

Canon introduceerde de EOS 100D om tegengas te bieden voor de systeemcamera's. Het was de kleinste DSLR toen hij in maart 2013 te koop was. Inmiddels is hij vervangen door de EOS 200D, waarbij zijn iets forsere omvang een gelijkenis vertoont met zijn grote broer, de EOS 800D, dan dat het echt een unieke camera is. Dit is geen slechte optie voor nieuwe gebruikers, maar er zijn betere alternatieven verkrijgbaar op dit moment. De 200D is onlangs vervangen door de EOS 250D, waarbij je als bonus 4K filmopnames krijgt en een betere batterijduur, maar de EOS 200D is nog altijd een betere optie als je wat geld wil besparen en tevreden bent met Full HD video.

Lees onze uitgebreide Canon EOS 200D review

8. Canon EOS 2000D

Canon absolute instap-DSLR haal je voor een prikkie in huis

Sensor: APS-C CMOS | Resolutie: 24,1MP | Vatting: Canon EF-S | Scherm: 3-inch, 920K pixels | Fotografeersnelheid: 3fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner

Eenvoudig in gebruik

Logische indeling knoppen

Gedateerd AF systeem

Geen touchscreen

Dit is een van de goedkoopste DSLR's in het huidige assortiment van Canon, waardoor het ook een zeer toegankelijke manier is om toegang te krijgen tot een eindeloos assortiment lenzen, flitsers en andere accessoires. Het lage prijskaartje betekent dat het een aantal van de fancy functies van zijn grotere broers mist, maar hij biedt nog altijd genoeg handmatige instelmogelijkheden - en, belangrijker nog, de beeldkwaliteit van de 24MP-sensor is goed. Het is ontworpen met het oog op zijn doelgroep, met een functiegids om je alles te laten begrijpen en oefenen. De levensduur van de batterij is ook beter dan bij veel systeemcamera's - nog steeds een belangrijk voordeel van digitale spiegelreflexcamera's. Wi-Fi, NFC en Full HD video-opnames maken de specificaties compleet, waardoor je voor een eerste camera alle kanten op kunt.

Lees onze uitgebreide Canon EOS 2000D review

9. Nikon D3300

Nog steeds een van de beste instap-DSLR's verkrijgbaar

Sensor: APS-C CMOS | Resolutie: 24,2MP | Vatting: Nikon DX | Scherm: 3-inch, 921K pixels | Fotografeersnelheid: 5fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner

Geweldige beeldkwaliteit

Ingebouwde hulpgids

Vaste LCD

Beperkte connectiviteit

Niet iedereen heeft de allernieuwste technologie nodig en de D3300 is een perfect voorbeeld van een ouder model dat nog steeds alles biedt wat de beginnende gebruiker nodig heeft om uitstekende foto's te schieten. De 24,2MP APS-C sensor heeft geen laagdoorlaatfilter, waardoor je meer details krijgt dan anders het geval zou zijn, terwijl Full HD video-opname werkt op 50 / 60p. Je kunt ook op een zeer respectabele 5 beelden per seconde fotograferen, terwijl de kitlens een inklapbare constructie heeft om hem mooi en compact te houden wanneer je hem draagt. Omdat dit model is vervangen door zowel de D3400 als de D3500, is het ook gedaald naar een lager prijsniveau, waardoor het een van die zeldzame modellen is die erin slaagt tegelijkertijd in staat en super goedkoop te zijn.

Lees onze uitgebreide Nikon D3300 review

10. Canon EOS 250D

's Werelds kleinste en lichtste DSLR met een beweegbaar LCD

Sensor: APS-C CMOS | Resolutie: 24,1MP | Vatting: Canon EF-S | Scherm: 3-inch, 1.040K pixels | Fotografeersnelheid: 5fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Beginner

Aangename JPEGs uit de camera

Goedkoopste DSLR met 4K video

9-punts AF systeem is gedateerd

Zware 'rolling shutter' in 4K

De nieuwste camera uit onze lijst, de EOS 250D, wordt door de fabrikant beschreven als de kleinste en goedkoopste DSLR met een beweegbaar LCD-scherm. Het is ook de goedkoopste DSLR voor het maken van 4K-video, waarbij je bovendien kunt profiteren van de microfoonaansluiting. Andere fijne dingen zijn Canons uitstekende Dual Pixel CMOS AF-systeem, een responsief touchscreen en compatibiliteit met veel geweldige lenzen. Het is een schande dat Canon hetzelfde 9-punts AF-systeem van de vorige EOS 200D heeft behouden, omdat het er nu nogal gedateerd uitziet, maar als een allrounder voor een redelijke prijs scoort de EOS 250D veel punten.

Kijk ook eens naar...

Geen interesse in de bovengenoemde modellen, of wil je meer keuze? Hier is nog een optie voor je.

Canon EOS 1300D

Dit oudere model is een koopje

Sensor: APS-C CMOS | Resolutie: 18MP | Vatting: Canon EF-S | Scherm: 3-inch, 920K pixels | Fotografeersnelheid: 3fps | Video: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner

Erg klein, erg licht

Een echt koopje

Geen 4K video

LCD is niet aanraakgevoelig

Het is dan wel vervangen door de EOS 2000D (hierboven), maar dat betekent ook dat de EOS 1300D nu nog goedkoper is. In veel opzichten lijkt hij erg op de nieuwere camera, met als belangrijkste verschil dat de EOS 1300D een 18MP-sensor heeft, die in vergelijking met rivalen toch wat verouderd begint te lijken - de concurrentie heeft hogere resoluties. Nu hij is vervangen, kun je dit model wellicht tegen een nog aantrekkelijker prijs opsnorren, voordat hij voorgoed verdwijnt.