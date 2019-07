De beste Amazon Prime Day laptopdeals

Jump To:

Amazon Prime Day 2019 is officieel van start gegaan en wij hebben voor jullie een lijst samengesteld met de beste deals die je kan vinden. Deze lijst wordt bovendien 48 uur lang geüpdatet, dus als er niets leuks voor je tussen zit, kom dan over een paar uur eens terugkijken.

Je kan nu tientallen laptops kopen met kortingen tot wel 50% op Amazon. Om ervoor te zorgen dat jij door de bomen het bos opnieuw kan zien, hebben wij dit handige overzicht gemaakt met de beste deals per merk.

Onze belangrijkste tip voor Prime Day: als je nog geen Prime-abonnement hebt, dan kan je gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen om te genieten van deze unieke deals!

Disclaimer voor lezers vanuit België: We hebben gemerkt dat onze links jullie soms sturen naar de Franse website van Amazon en niet de Duitse. Als je op de deal klikt en vervolgens in de adresbalk .fr verandert naar .de dan kom je wel bij de juiste deal terecht. Onze excuses en we proberen dit probleem intussen op te lossen!

Microsoft deals

Microsoft Surface Pro 6 voor 729,00 i.p.v. 1049,00

De bekende Microsoft Surface Pro 6 zakt door deze korting van 31% onder de 1000 euro. Let wel: je moet de toetsenbordcover nog afzonderlijk kopen.Deal bekijken

Apple deals

Apple 13-inch MacBook Air voor 999,00 i.p.v. 1349,00

Niet alleen de iPhones van Apple zijn in de aanbieding bij Amazon, maar ook de MacBook Air. Door de korting van 26% zakt hij net onder de 1000 euro.Deal bekijken

Apple MacBook (12 inch) voor 999,00 i.p.v. 1799,00

Niet alleen de MacBook Air, maar ook de 12-inch MacBook genite van een hoge korting. Dit model heeft een Intel Core i5-processor (dual-core), 8GB RAM-geheugen en 512GB SDD-opslag. Dit model is bovendien niet meer beschikbaar in de webshop van Apple, dus mis deze kans zeker niet!

Deal bekijken

Acer deals

Acer Aspire 3 voor 399,00 i.p.v. 549,00

Met zijn Intel core i3-8130U processor, 128GB SSD-opslag, 1TB HDD-opslag en 4GB RAM-geheugen is deze Acer Aspire 3 geschikt voor mensen die geen al te hoge prestaties nodig hebben in een laptop, maar wel voldoende bestanden, zoals films, lokaal willen opslaan.

Deal bekijken

Acer Nitro 5 voor 799,00 i.p.v. 1199,00

Dit model van de Acer Nitro 5 is 15,6 inch en bevat een Intel Core i5-8300H processor, 8GB RAM-geheugen, 512GB SSD-opslag en een Nvidia GeForce GTX 1060 GPU. Door de GPU is hij geschikt voor allerlei games, maar verwacht geen topprestaties door het beperkte RAM-geheugen en middelmatige CPU.

Deal bekijken

Lenovo deals

Lenovo IdeaPad 330 voor 399,00 i.p.v. 549,00

Deze Lenovo IdeaPad 330 van 15,6 inch met Intel Core i3-7020U, 8GB RAM-geheugen en 256GB SSD-opslag is ideaal voor casual, dagelijks gebruik. Koop hem nu met 27% korting!

Deal bekijken

Lenovo IdeaPad 330s voor 319,00 i.p.v. 399,00

Deze IdeaPad 330s is met zijn formaat van 14 inch iets compacter dan het bovenstaande model. De interne specs zijn weliswaar iets lager met een Intel Core i3-8130U, 4GB RAM en 128 GB SSD-opslag. Dit model is ideaal voor lichte taakjes onderweg, maar verwacht niet dat je er snel mee zal multi-tasken.Deal bekijken

Asus deals

Asus VivoBook S14 S430UA voor 549,00 i.p.v. 699,00

Deze compacte Asus VivoBook van 14 inch bevat een Intel Core i5-processor van de 8e generatie en 8GB werkgeheugen, waardoor hij perfect is voor dagelijks gebruik. De korting van 150 euro maakt hem daarbij nog aantrekkelijker.Deal bekijken

ASUS Zenbook 14 UX433FN voor 999,00 i.p.v. 1199,00

Deze Asus Zenbook 14 is een compact productiviteitsmonster. Met een Intel Core i7-8565U processor, 16GB RAM, 512GB SSD-opslag en zelfs een Nvidia GeForce MX150 GPU vlieg je doorheen dagelijkse taken en kan je er zelfs enkele lichte games op spelen!Deal bekijken

Huawei deals

Huawei MateBook voor 729,00 i.p.v. 999,00

Door zijn formaat van amper 13 inch, Intel Core i5-processor, 8GB RAM en 256GB SSD-opslag is deze Huawei MateBook geschikt voor de iets zwaardere dagelijkse taken en heel handig om overal mee naartoe te nemen. Ook voor nieuwe studenten is dit een ideale keuze!

Deal bekijken

HP Deals

