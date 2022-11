Razer DeathAdder V2 Mini is nu spotgoedkoop tijdens Black Friday

Iedereen die zich een beetje bezig houdt met gamen, is bekend met het merk Razer. Het bedrijf met het iconische groene logo is een van de grote namen in de gamingwereld. Zo zijn de Blackwidow, Huntsman en Deathstalker allemaal bekende namen als mensen voor een gamingtoetsenbord zoeken, en de DeathAdder is Razer's meest iconische gamingmuis.



Maar ze hebben ook de Razer DeathAdder V2 Mini, hun gamingmuis voor mensen met een kleine handen. Deze ultralichte muis van slechts 62 gram beschikt over Razer's eigen optische switches en een optische sensor van 8500 dpi. Daarnaast heb je ook een speedflexkabel waardoor je zo min mogelijk weerstand hebt tijdens het gamen (of werken).



Op Amazon kan je nu de Razer DeathAdder V2 Mini voor slechts €12,99 aanschaffen. Dat is bijna 80 procent korting op de adviesprijs.

Razer DeathAdder V2 Mini deals