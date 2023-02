Onze favoriete deals tijdens de Coolblue Onweerstaanbiedingen

(opens in new tab)

Lenovo IdeaPad 5 Pro van €1099 voor €849 (opens in new tab)

De Lenovo IdeaPad 5 Pro is voor gebruikers die net iets meer willen van hun laptop. Zo is het 14-inch scherm van een iets hogere resolutie en is hij enorm licht. Toch is er 16GB RAM aanwezig, waardoor hij ideaal is voor multitasking.