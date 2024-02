De Audio Technica AT2020USB-XP is niet de meest veelzijdige microfoon, omdat er maar één polair patroon is en geen handmatige sterkteregeling. Hij klinkt echter erg goed en de ingebouwde noise-cancelling werkt uitstekend. Bovendien wordt hij geleverd met een popfilter en een USB-C-adapter zodat je zelf geen extra accessoires moet aanschaffen.

Audio Technica AT2020USB-XP microfoon: review in vijf minuten

Hoewel de Audio Technica AT2020USB-XP microfoon niet zoveel functies heeft als sommige concurrenten, blinkt hij vooral uit door zijn audiokwaliteit. Hij mist onder andere meerdere polaire patronen en eigen software voor de instellingen. Voor sommigen zal deze microfoon te eenvoudig zijn, terwijl hij voor anderen precies doet wat ze verwachten zonder onnodig complexe instellingen.

De Audio Technica AT2020USB-XP ziet eruit als een heleboel andere microfoons en past perfect in een professionele setting. De microfoon is alleen verkrijgbaar in het matzwart en heeft geen flitsende RGB-effecten, zoals talloze gaming microfoons. Daarnaast zit er een handige standaard in de doos, maar je kan hem natuurlijk ook bevestigen aan een microfoonarm.

(Image credit: Future / James Holland)

De bedieningsknoppen aan boord zijn een van de grootste pluspunten van de Audio Technica AT2020USB-XP microfoon. Er zitten drie knoppen aan de voorkant: een mixknop om de balans tussen de audio-input en pc-audio aan te passen, een volumeknop voor de aangesloten koptelefoon en een grote aanraakgevoelige muteknop. Als je de meegeleverde popfilter gebruikt, zijn de twee draaiknoppen wel iets lastiger te gebruiken. Aanvankelijk hebben we de popfilter zelfs een paar keer per ongeluk losgemaakt bij het gebruik van die twee draaiknoppen.

Aan de onderkant zitten nog twee knoppen: de linkse knop bedient de automatische sterkteregeling en de rechter knop bedient de noise-cancelling. De automatische sterkteregeling kan je alleen in- of uitschakelen en er is helemaal geen handmatige bediening, wat sommige professionele gebruikers kan afschrikken. Een wit lampje onder de muteknop licht vervolgens op als de automatische regeling is ingeschakeld. De noise-cancelling heeft drie niveaus en met een tikje op de knop ga je telkens één niveau hoger. Naast het witte lampje voor de sterkteregeling, zie je drie groene lampjes die aangeven op welk niveau de noise-cancelling is ingesteld.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / James Holland) (Image credit: Future / James Holland)

Aangezien de Audio Technica AT2020USB-XP een usb-microfoon is, moet je niet veel meer doen dan de usb-kabel met je pc verbinden. Daarna geven de ledlampjes in de microfoon aan of hij wel degelijk verbonden is. De lampjes lichten blauw op wanneer de mic klaar is om op te nemen en rood wanneer hij op mute staat. Als er een probleem is, dan knipperen de lampjes. Zo kan de microfoon bijvoorbeeld opnemen in 24-bit / 192 kHz, maar geen audio afspelen in die bit- en sample-rate. Toen we opnamesoftware probeerden in te stellen voor die hogere resolutie, knipperde de microfoon om aan te geven dat de sample- en bit-rate lager moesten.

Dat brengt ons meteen bij een gevolg van de eenvoudige aanpak van de Audio Technica AT2020USB-XP microfoon. Er is namelijk geen eigen software om de instellingen aan te passen. De handleiding verwijst naar de algemene instellingen in Windows 10/11 en MacOS. Vooral de Windows-instellingen zijn niet altijd even duidelijk en je komt hier snel terecht in menu's die je normaal nooit wil aanraken. Als het lampje knippert, moet je zelf op zoek naar de oorzaak van het probleem. Er is helemaal niets dat ook maar een indicatie geeft van het probleem.

Op de Audio Technica AT2020USB-XP microfoon zitten alleen een hoofdtelefoonpoort achteraan en USB-C-poort onderaan. Deze zijn allebei gemakkelijk toegankelijk. Audio Technica beseft ook dat niet elke laptop een traditionele usb-poort heeft. De meegeleverde kabel is een USB-C-naar-USB-A-kabel waarvan het USB-C-uiteinde in de microfoon moet en het USB-A-uiteinde in je pc. Heeft je pc geen USB-A-poort, dan kan je de adapter gebruiken die van de USB-A-poort een USB-C-poort maakt. De meegeleverde popfilter die op de behuizing vastklikt, kantelbare standaard en een schroefdraadadapter zijn eveneens fijne extra's.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / James Holland) (Image credit: Future / James Holland)

Qua geluid doet de Audio Technica AT2020USB-XP precies wat hij moet doen. Hij levert helder en rijk geluid, of dat nu van een stem of instrument komt. Zelfs het geluid van vogels buiten werd duidelijk opgepikt. Omdat hij alleen het cardioïde polair patroon heeft, zijn er enkele beperkingen. Je kunt bijvoorbeeld geen stereo of omnidirectioneel signaal oppikken, dus voor podcasts met andere gasten heb je een andere opstelling nodig.

Als je alleen iets nodig hebt voor je eigen stem tijdens het streamen, podcasten of zelfs het opnemen van muziek, dan is deze microfoon perfect. Dankzij de ingebouwde noise-cancelling en automatische sterkteregeling is hij eveneens handig in omgevingen met achtergrondlawaai.

(Image credit: Future / James Holland)

De noise-cancelling is naar onze mening de nuttigste functie. Sommige geluiden heb je niet in de hand, zoals de wegwerkzaamheden in je straat of de schreeuwende baby van de onderburen. Door de drie verschillende niveaus kan je zelf bepalen hoeveel noise-cancelling je precies nodig hebt. Welk niveau je ook kiest, de Audio Technica AT2020USB-XP microfoon weet altijd nauwkeurig je stem van de achtergrondgeluiden te onderscheiden zodat de relevante audio nooit wegvalt.

De automatische sterkteregeling (en het gebrek aan handmatige regeling) zal voor sommigen minder interessant zijn. Die functie zorgt ervoor dat je stem op een consistent volume wordt opgenomen. Als je stiller moet zijn tijdens het streamen, omdat sommige mensen in huis al slapen, kan dit bijvoorbeeld handig zijn. De automatische sterkteregeling werkt eveneens nauwkeurig en past het microfoonvolume goed aan om vervorming tot een minimum te beperken.

Audio Technica AT2020USB-XP microfoon: prijs en beschikbaarheid

Huidige verkoopprijs van ongeveer 170 euro

Verkrijgbaar bij audiospecialisten, maar ook algemene elektronicazaken

Voor een usb-microfoon is de Audio Technica AT2020USB-XP niet goedkoop. Met verkoopprijzen rond 170 euro kost hij meer dan concurrenten. Hij wordt geleverd met één polair patroon en zonder handmatige sterkteregeling, terwijl je die eigenschappen wel vindt bij concurrenten.

De Blue Yeti is nog steeds een van de populairste opties en kost momenteel ongeveer 100 euro. Die heeft zowel handmatige sterkteregeling als vier polaire patronen. De Audio Technica AT2020USB-XP kan daarentegen opnemen met een hogere bit- en sample-rate van 24-bit/192 kHz in tegenstelling tot de 16-bit/48kHz van de Yeti.

Prijs-kwaliteit score: 3,5 / 5

Audio Technica AT2020USB-XP: Specs

Swipe to scroll horizontally Polair patroon: Cardioïde Bit- & sample-rate: 24-bit / 192 kHz Frequentiebereik: 20Hz - 20kHz

Moet je de Audio Technica AT2020USB-XP microfoon kopen?

(Image credit: Future / James Holland)

Swipe to scroll horizontally Prijs-kwaliteit Voor een usb-microfoon is hij een beetje prijzig, vooral omdat hij maar één polair patroon heeft. 3,5 / 5 Design Door de popfilter zijn sommige knoppen moeilijk te bereiken, maar verder is er niet veel op aan te merken. 4 / 5 Audiokwaliteit De microfoon klinkt goed, heeft prima noise-cancelling en automatische sterkteregeling. 4,5 / 5

Koop hem als...

Audiokwaliteit je nummer één prioriteit is

Of je nu tevreden bent met de prijs of niet, deze microfoon klinkt goed, ook met noise-cancelling of automatische sterkteregeling.

Je eenvoudige noise-cancelling wil

Veel usb-microfoons hebben geen ingebouwde noise-cancelling. De Audio-Technica AT2020USB-XP heeft dat wel, waardoor achtergrondlawaai wordt geminimaliseerd terwijl je streamt of opneemt.

Koop hem niet als...

Je meerdere polaire patronen nodig hebt

Helaas heeft de microfoon maar één polair patroon. Als je meerdere sprekers wil opnemen, moet je op zoek naar iets anders.