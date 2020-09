Beste Amazon Prime Days PC gaming deals 2020

De Amazon Prime Days zijn bijna hier, dus het is tijd om eens een kijkje te nemen naar alle deals en jouw PC klaar te maken voor de volgende generatie games. Wij hebben de beste Amazon Prime Days-deals voor processoren, grafische kaarten, volledige desktops, elite gaming-laptops en meer op een rijtje gezet, dus je kan dankzij ons aan de slag met de mees uitmuntende PC gaming-ervaring.

De Amazon Prime Days breiden zich almaar uit, dus je hebt steeds meer en betere kansen om de beste PC-gaming-deals te vinden. Dat maakt het natuurlijk ook lastiger om alle verschillende opties bij te houden. Daar helpen we je graag een handje bij.

We blijven een oogje in het zeil houden voor de beste PC gaming-producten en kijken daarbij naar de beste deals die je aardig zullen helpen besparen voor jouw nieuwe gaming-setup. We weten wat de beste processoren zijn. We weten welke gaming headsets de beste audio leveren. En we weten dus ook wanneer een deal het echt waard is.

Voor deze Amazon Prime Days hebben we alle deals verzameld die we konden vinden. Als je dus op zoek bent naar een goede deal op een nieuwe Ryzen-processor, een haarscherpe gaming monitor met de juiste beeldverversing of goedkopere games, hou de komende dagen dan zeker deze pagina in de gaten.

Amazon Prime Days PC game deals

Met de release van enkele leuke games het afgelopen jaar hebben we mogelijk wat interessante aanbiedingen om naar uit te kijken. We zullen alvast onze ogen open houden voor deals op games zoals Microsoft Flight Simulator en Doom: Eternal. Ook op iets oudere, doch nog steeds indrukwekkende, games zoals The Witcher 3 verwachten we prijsverminderingen, dus dit vormt dan ook de uitgelezen kans om klassiekers in huis te halen en jouw game-bibliotheek verder uit te breiden.

Amazon Prime Days processor deals

Een belangrijk onderdeel van een sterke gaming-PC is een krachtige processor. Hoe hoger de kloksnelheid, hoe vlotter de speelervaring. AMD en Intel blijven de koplopers in de CPU gaming-markt, en bieden dan ook de beste processoren aan.

Deze onderdelen zijn ook vaak prijzig, dus hier vormen de Amazon Prime Days een goede manier om mogelijk flink wat geld te besparen.

Amazon Prime Days grafische kaarten deals

Zonder sterke processor ben je weinig, maar een goede grafische kaart is bij gaming echt van vitaal belang. Een goede GPU haalt de beste grafische prestaties uit een spel naar boven, en levert een vlottere speelervaring op.

Dankzij de voortdurende strijd tussen de twee grootmachten op GPU-vlak, zijnde AMD en NVidia, hebben we steeds toegang tot een breed scala aan GPUs binnen verschillende prijsklassen om uit te kiezen. Gaande van de AMD Navi tot de RTX 3080, er is voor ieder wat wils, en dankzij de Amazon Prime Days hopelijk ook binnen ieders budget.

Met de release van de RTX 3080 verwachten we voorlopig nog geen al te gekke prijsdalingen, maar het is eveneens onmogelijk om uit te sluiten dat niets van kortingen op terug te vinden zal zijn. Hou dus zeker deze pagina in de gaten.

Amazon Prime Days accessoires

Om jouw game-ervaring tot het hoogste niveau te brengen zijn er naast een sterke PC ook een boel accessoires beschikbaar. Ook hier verwachten we een hele reeks interessante kortingen te zien tijdens de Amazon Prime Days.

Voor de snelste en meest comfortabele input ga je best op zoek naar een geschikte gaming muis en toetsenbord. Al lijkt de meerwaarde hiervan op het eerste zicht beperkt, van zodra je ermee aan de slag gaat voel je onmiddellijk het verschil en zal je al snel jouw oude materiaal aan de deur zetten. Of je nu graag alles in RGB-kleuren ziet oplichten bij elke beweging of het eerder klassiek houdt, er is ongetwijfeld voor iedereen wel iets te vinden, en dankzij de Amazon Prime Days hoef je hier ook niet meer te diep voor in je buidel te tasten.

Wil je in jouw nieuwe shooter graag je tegenstander horen aankomen vor hij jou ziet, of gewoon zo hard mogelijk genieten van de immersieve soundtrack? Vergeet dan zeker niet een kijkje te nemen bij de gaming headsets, want naar alle waarschijnlijkheid zal je hier tijdens de Amazon Prime Days wel leuke kortingen op kunnen vinden. Is de geluidskwaliteit niet zo belangrijk voor jou, maar wel het zitcomfort tijdens het spelen? Dan zijn er ook steeds gaming stoelen te vinden die voor je passen. Het nadeel van al dat comfortabele topmateriaal is dan weer wel dat je nog enkel de schuld op jezelf kan schuiven als je aan het verliezen bent.

