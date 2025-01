Gigabyte BRIX: più memoria e archiviazione del Mac Mini, a costo inferiore

Gigabyte ha svelato il suo nuovo mini PC, il BRIX GB-BRU7-255H, che si distingue per le sue dimensioni estremamente compatte di 119,4 x 112,6 x 34,4 mm e un volume totale di appena 0,5 litri, risultando persino più piccolo del Mac Mini M4 di Apple.

Il dispositivo supporta fino a 96 GB di memoria DDR5, un netto miglioramento rispetto ai 32 GB massimi offerti dal Mac Mini M4. Inoltre, è dotato di due slot PCIe Gen 4×4, permettendo di espandere lo spazio di archiviazione fino a 16 TB tramite SSD NVMe, superando di gran lunga la capacità del concorrente di Apple. Questo lo rende una soluzione più flessibile e potenzialmente più conveniente, dato che il Mac Mini M4 è disponibile a un prezzo superiore con specifiche inferiori per quanto riguarda memoria e archiviazione.

Prestazioni all'avanguardia

Il BRIX GB-BRU7-255H di Gigabyte è equipaggiato con il processore Intel Core Ultra 7 255H, un chip a 16 core con un TDP di 28 watt basato sull'architettura Arrow Lake. Questo processore raggiunge una velocità massima di clock di 5.1 GHz e include una GPU integrata Intel Arc con fino a 8 core Xe, grazie all'architettura iGPU Intel Xe LPG+.

La piattaforma aperta di Gigabyte consente agli utenti di scegliere liberamente aggiornamenti di memoria e archiviazione, offrendo una maggiore flessibilità rispetto all'approccio più chiuso di Apple.

Per quanto riguarda la connettività, il BRIX GB-BRU7-255H supporta fino a quattro schermi 4K grazie alle sue uscite video e include una porta Thunderbolt 4, quattro porte USB 3.2 Gen2, due HDMI 2.1, due slot SODIMM per RAM e una porta LAN 2.5G, oltre al supporto per WiFi 6E.

Gigabyte ha inoltre sottolineato l'efficienza energetica del dispositivo, che opera con un basso livello di rumorosità, rendendolo adatto sia per ambienti professionali che domestici. Non sono stati ancora annunciati i prezzi per questo mini PC, ma la sua configurazione promette di competere con soluzioni di fascia alta come il Mac Mini, offrendo una maggiore versatilità e connettività.