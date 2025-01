Cuffie AI di Lenovo: traduzione in tempo reale e clonazione vocale

Al CES 2025, Lenovo ha presentato un prototipo di cuffie innovative dotate di intelligenza artificiale, progettate per migliorare le competenze linguistiche dei professionisti a livello globale.

La funzione principale delle cuffie è la traduzione in tempo reale, che permette agli utenti di comunicare facilmente in più lingue, favorendo la collaborazione senza barriere linguistiche.

Un'altra caratteristica interessante è la clonazione vocale generata dall'intelligenza artificiale, che consente alle cuffie di riprodurre fedelmente la voce dell'utente, rendendo le interazioni ancora più personalizzate e naturali.

Funzioni sanitarie avanzate e Action Assistant

Lenovo ha integrato funzioni avanzate di monitoraggio della salute nel suo concetto di cuffie AI, grazie alla piattaforma Virtual Care, che combina sensori biometrici con un assistente virtuale alimentato dall'intelligenza artificiale per fornire suggerimenti personalizzati sul benessere dell'utente.

Le cuffie potrebbero inoltre sincronizzarsi con il sistema Action Assistant, un'innovativa soluzione di automazione delle attività presentata sempre al CES 2025. Alimentato da un modello di azione di grandi dimensioni (LAM), questo assistente può interpretare comandi in linguaggio naturale e gestire flussi di lavoro complessi.

Dalle immagini rilasciate, il design delle cuffie include sette controlli principali posizionati su uno degli auricolari, tra cui regolazione del volume e un pulsante multifunzione. Quest'ultimo probabilmente permette di gestire la riproduzione multimediale, rispondere alle chiamate o attivare un assistente vocale.

Un braccio microfono pieghevole assicura una cattura chiara dell'audio, mentre una porta USB-C supporta la ricarica rapida e, forse, anche la connessione cablata. Le cuffie includono un pulsante di accensione dedicato e una griglia per l'altoparlante con un design traforato.

L'archetto imbottito e regolabile garantisce comfort anche per utilizzi prolungati, completando il design del prototipo. Tuttavia, è importante ricordare che queste cuffie AI sono ancora in fase di prototipo e che molti concept non arrivano mai sul mercato.